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Oğuz Atay Szölüğü

						

						

														
							

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Şair yazar Sefa Kaplan, Oğuz Atay Sözlüğü’nde Atay’ın hayatındaki, eserlerindeki köşe taşlarına bakıyor. Yazara dair pek bilinmeyen ayrıntıları didik didik etmekle kalmıyor, yazarın yaşamını eserleri bağlamında yeniden yorumluyor. Sözlük, bir tanımlama çabasından ziyade bir anlamlandırma, soruşturma gayesi için yazılmış. Oğuz Atay’ın tedavi olduğu Atkinson Morley’s Hastanesi’nden, çocukluğunun netameli gecelerine, “disconnectus erectus”tan Orhan Pamuk’a, Emekli Albay Hüsamettin Tambay’dan Selim Işık’a, yazarın hayatında önemli bir yer tutan tanışlarına, entelektüel çevresine dair yüzlerce madde yer alıyor kitapta.
OĞUZ ATAY SÖZLÜĞÜ
Sefa Kaplan
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Yazının başlığı da methiye cephesini epeyce açığa çıkarıyor ama en sonda ulaşmam gereken yargıyı en başa taşıyarak atayım ilk adımı: Türkçe yazılan ya da Türkçeye çevrilen kalburüstü bütün tarihî romanları okuduğunu varsayan, kendisi de az çok ilgi görmüş hacimli üç örnekle bu alana katkıda bulunan biri olarak, bugüne dek Moğol Kurdu’ndan daha iyisine rastlamadım.

					
				

			

			
			

				 
				
				
Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Roman türü denilince aklıma hemen Lukacs’ın ünlü sözü geliyor: “Roman, tanrının bırakıp gittiği bir dünyanın destanıdır.” İlk büyük roman diyebileceğimiz Don Kişot da aslında Tanrı’nın olmadığı bir dünyanın romanıydı. Roman 18 ve 19. yüzyıllarda siyasi politik bir etki alanına sahipti. Bana kalsa siyasi politik etki alanından hiç vazgeçmedi roman.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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