Oğuz Atay Szölüğü

Şair yazar Sefa Kaplan, Oğuz Atay Sözlüğü’nde Atay’ın hayatındaki, eserlerindeki köşe taşlarına bakıyor. Yazara dair pek bilinmeyen ayrıntıları didik didik etmekle kalmıyor, yazarın yaşamını eserleri bağlamında yeniden yorumluyor. Sözlük, bir tanımlama çabasından ziyade bir anlamlandırma, soruşturma gayesi için yazılmış. Oğuz Atay’ın tedavi olduğu Atkinson Morley’s Hastanesi’nden, çocukluğunun netameli gecelerine, “disconnectus erectus”tan Orhan Pamuk’a, Emekli Albay Hüsamettin Tambay’dan Selim Işık’a, yazarın hayatında önemli bir yer tutan tanışlarına, entelektüel çevresine dair yüzlerce madde yer alıyor kitapta.