Güney Koreli yazar ve kültür kuramcısı Byung-Chul Han’ın neoliberalizmin yeni iktidar tekniklerini sorguladığı çalışması Psikopolitika Neoliberalizm ve Yeni İktidar Teknikleri Metis Kitap tarafından yayımlandı. Berlin Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan filozof, Psikopolitika: Neoliberalizm ve Yeni İktidar Teknikleri'nde yaşadığımız dünyayı yorumluyor: “Özgürlük ve arkadaş kelimeleri Hint-Avrupa dil ailesinde aynı köke sahiptir. Hâlbuki özgür olmak köken olarak dostlar arasında olmak anlamına gelir. Özgürlük esasında bir ilişki kelimesidir. İnsan kendini ancak iyi bir ilişkide, diğer insanlarla mutlu bir birliktelik içinde gerçekten özgür hisseder."

PSİKOPOLİTİKA: NEOLİBERALİZM VE YENİ İKTİDAR TEKNİKLERİ Byung - Chul Han ÇEV: Haluk Barışcan METIS YAYINCILIK