İspanyol edebiyatının dev ismi Juan Marsé’nin toplumsal parçalanmışlıkları ve yitirilmiş düşleri en iyi anlattığı eserlerinden, Premio de la Critica ödüllü Şanghay Büyüsü, Gökhan Aksay’ın İspanyolca aslından çevirisiyle Türkçede. İç savaş sonrası Barselona: Dağılmış aileler, huzursuz yetişkinler, babasız çocuklar, tekinsiz tipler… Tüm bunların ortasında kalan on dört yaşındaki Daniel hem tatlı bir kaçık olan yaşlı Kaptan Blay’a göz kulak olmakta, hem veremli güzel Susana’ya evinde arkadaşlık etmekte hem de kızın, uzaklarda bir yerlerdeki babası Kim’le ilgili hayallerini paylaşmaktadır. Ta ki bir gün Forcat adında biri çıkıp gelene kadar...

ŞANGHAY BÜYÜSÜ Juan Marse ÇEV: Gökhan Aksay JAGUAR KITAP