Osmanlı kadın hareketinin en önemli isimlerinden Ahmet Cevdet Paşa’nın kızı Emine Semiye, ablası Fatma Aliye gibi, 21’inci yüzyılda yeniden keşfediliyor ve gazetelerde kalmış tefrikaları, Osmanlı’nın son yüzyılının toplumsal yapısına ışık tutan roman ve hikâyeleri, dönemin siyasetiyle yakından ilintili gazete yazıları Latin harfleriyle okurlarına kavuşuyor. Serinin ilk kitabı Sefalet sadece edebiyatseverler için değil, Osmanlı aydınlanmasının toplumsal ve siyasal yönlerini kadın hareketi üzerinden anlamak isteyenler için de eşsiz bir kaynak.