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Sefalet

						

						

														
							

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Osmanlı kadın hareketinin en önemli isimlerinden Ahmet Cevdet Paşa’nın kızı Emine Semiye, ablası Fatma Aliye gibi, 21’inci yüzyılda yeniden keşfediliyor ve gazetelerde kalmış tefrikaları, Osmanlı’nın son yüzyılının toplumsal yapısına ışık tutan roman ve hikâyeleri, dönemin siyasetiyle yakından ilintili gazete yazıları Latin harfleriyle okurlarına kavuşuyor. Serinin ilk kitabı Sefalet sadece edebiyatseverler için değil, Osmanlı aydınlanmasının toplumsal ve siyasal yönlerini kadın hareketi üzerinden anlamak isteyenler için de eşsiz bir kaynak.
SEFALET
Emine Semiye Kitaplığı-1
HAZ: Tuğba Sivri
VAKIFBANK KÜLTÜR YAYINLARI
							


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Denizden, denizcilikten, deniz kahramanlarından söz eden tarihî romanımız sanıldığından daha az. Diğer dönemler bir tarafa, peş peşe büyük kahramanların çıktığı 16’ncı yüzyıl hakkında yazılanlar bile bir elin parmak sayısı kadar henüz. 1487’de doğduğu tahmin edilen ve Kanuni’den bir yıl önce, 1565’te vefat eden Turgut Reis de söz konusu yüzyıla damgasını vuran deniz kurtlarından.

					
				

			

			
			

				 
				
				
Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Edebiyatın en güzel tarafı, insanı içinde bulunduğu halden uzaklaştırabilme kudreti sanırım. Çünkü edebiyatın büyük ve özel malzemesi insandır. “Bir küllüğün bile öyküsünü yazabilirim” diyen Çehov bile şunu çok iyi biliyordu, aslında anlattığımız küllükten çok, insanın küllükle olan irtibatıdır. Her yazar, okuruyla bir irtibat kurar.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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