Felsefe, bilim, sol, kültür, yayıncılık ve çeviri alanlarında 22 yıldır kalemiyle emek veren Tuncay Birkan, yazılarının gözden geçirilmiş halini içeren bir seçkiyle okur karşısında: Sol: Evin Reddi. Yazar Birkan; İsmet Özel, Sabahattin Ali, Peyami Safa, Yılmaz Güney, Halit Refiğ, Deniz Gezmiş, Abdullah Çatlı üzerinden tartışmalar açıyor. Kitapta yerlicilikten solun akademikleşmesi tehlikesine, geleceksizlik hissinden kurtulma imkânından farklı bir kırkent tasavvuru ihtiyacına alttan alta birbiriyle bağlantılı temalar etrafında örülen yazılar var.
SOL: EVİN REDDİ
Tuncay Birkan
METİS YAYINLARI