Angeles Donate’nin kaleme aldığı Son Vagon, sadece Meksika’nın değil, dünyanın her yerindeki eğitim sorununu sırtlayan, siyasi göndermeleri ve incelikli kurgusuyla sarsıcı bir roman. Son Vagon’un merkezinde Meksika hükûmeti tarafından demiryolu işçilerinin, göçebe ailelerin ve ücra bölgelerdeki çocukların gidebilmesi için kurulan vagon okullar yer alıyor. Romanda vagon okullar, modernleşmeye bir köstek olarak görülür ve bir anda siyasi çıkarların odağı hâline gelir. Siyasi tartışmaların odağında ihtiyar öğretmen Don Ernesto, öğrencilerinin geleceği hakkında karar alırken, kendi geçmişinin muhasebesini de yapıyor.

SON VAGON

Angeles Donate

ÇEV: Keziban Acarlar

KUTU YAYINLARI