John Berger ve oğlu Yves Berger'in sanat ve hayat hakkındaki yazışmalarından oluşan Top Sende-Sanat Üzerine Yazışmalar Metis'ten çıktı. Kitabı yayıma Müge Gürsoy Sökmen hazırlamış, kitapta baba-oğul, Albrecht Dürer'den Antoine Watteu'ya pek çok sanatçıyı ele alıyor. Yves Berger, babasıyla olan ilişkisini şöyle anlatıyor: “Babam evimizin samanlığında benim için bir atölye yapmadan çok önce orada pinpon masası vardı. Birlikte oynamayı çok severdik. Ben ergendim, o altmışlarındaydı. Aşağı yukarı denk oyunculardık; bazı günler ben kazanırdım, bazı günler de o. Ama maçın sonucunun bir önemi yoktu, bizi oynamaya sevk eden başka bir şeydi: Esas arzumuz şansı ne kadar zorlayabileceğimizi görmek ve alıp verme oyununu bir lütfa çevirmekti."

TOP SENDE

John ve Yves Berger

ÇEV: Oğuz Tecimen

METIS KITAP