Türk edebiyatında Kafla etkisi

Franz Kafka hiç şüphesiz dünyada Almanca yazılmış edebiyat içinde en çok okunan ve aynı zamanda en farklı şekillerde yorumlanan yazarlardan birisidir. Kafka’nın eserleri oldukça erken dönemde farklı dillere çevrilerek uluslararası büyük bir yankı buldu. Kafka’nın eserlerinin Türkçeye çevrilme çalışmaları 1950’li yıllarda başladı. Bu çeviriler aynı zamanda hem modern Türk edebiyatının hem de entelektüel dünyanın gelişimini devamlı etkiledi. Türk Edebiyatında Kafka Etkisi, Kafka’nın eserlerinin Türk edebiyatına ve edebiyat bilimine olan etkisini araştırıyor. Arka planda ülkenin tarihi, kültürel, toplumsal ve siyasi gelişmelerini de dikkate alıyor.

TÜRK EDEBİYATINDA KAFKA ETKİSİ Süreyya İlkılıç İZ YAYINCILIK