Türk Ordusu’nun yok oluştan zafere giden yolu, bizim kadar dünya askeri tarihi açısından da kıymetlidir. Türk-Yunan Savaşı 1919-1922,İstanbul'a kadar gelen düşmandan kurtuluşun hikâyesini Rus general Nikolay G. Korsun'un gözüyle anlatıyor. Savaştaki harekâtların doğurduğu sonuçlar, titiz istihbarat çalışmaları, dikkatle planlanan operasyonları belgesel kaynak tarzında kaleme alan General Korsun, İstiklâl Harbi’nden ders çıkartarak gördüklerini Kızıl Ordu’ya sunmuştur.
TÜRK-YUNAN SAVAŞI 1919-1922
Nikolay Georgiyeviç Korsun HAZ: Celal Pekşen KRONİK KİTAP