Veda Geceleri

Osmanlı’ya bağlı Minger Adası’nda veba salgını baş gösterince Sultan Abdülhamit önce Sağlık Başmüfettişi kimyager Bonkowski Paşa’yı, onun arkasından da genç ve başarılı Doktor Nuri’yi salgını durdurması için adaya gönderir. Birkaç yeni misafirin de eklenmesiyle ada ahalisi vebaya karşı tek yürek olur. Ancak karantina yasakları, gelenekler, ölüm tehditleri ve aşklar yeni hikayeleri ortaya çıkartır. Nobel ödüllü Orhan Pamuk’un 5 yıldır çalıştığı Veba Geceleri, salgın, karantina, devlet ve birey konularını bir masal havasıyla tartışıyor.