Kasım 1938, Almanya. Toplumun saygın bir üyesi, aynı zamanda bir savaş gazisi olan Yahudi tüccar Otto Silbermann'ın hayatı, başlayan savaşla birlikte altüst olur. İşini, evini, ailesini geride bırakarak işbirlikçilerden kurtarabildiği bir çanta dolusu parayla rejimin pençesinden kaçmaya çalışır. Bu yolculuklar sırasında Almanya’nın farklı insan portrelerinin yanı sıra kendi içsel gerçekliğiyle karşılaşır. Ulrich Alexander Boschwitz’in, sıradan hayatların günbegün nasıl korkuyla sarmalandığını bütün sahiciliğiyle yazdığı Yolcu, tarihe iz bırakmış dehşetengiz olaylara tanıklık ediyor.