"Zaman Makinesi Nasıl Yapılır?"da Brian Clegg okurlara zamanın tanımını yaparken onu nasıl değiştirebileceğimiz hakkında da yepyeni bir kavrayış sunuyor. Kuantuma dair karmaşık teorilerden, ışık hızından, nötron yıldızı silindirlerinden ve uzaydaki solucan deliklerinden doğan gerçek zaman yolculuğu olasılığını ve fizik biliminin büyüleyici dünyasını keşfe çıkıyor. Bu durumda ne yapacağız? Zaman yolculuğuna dair sayısız paradoks zihnimizin içinde yankılanırken geleceğe yolculuk etmenin imkânsız olduğunu mu düşüneceğiz, yoksa başarabileceklerimizin henüz bir sınırı olmadığını fark edip bu nihai meydan okumayı kabul mü edeceğiz?

ZAMAN MAKİNESİ NASIL YAPILIR? Brian Clegg ÇEV: Murat Karlıdağ TURKUVAZ KITAP