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Asuman Şahin

				

					

					

						 
					

					

				

			


			
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''Hz. Peygamber Ebu Cehil İle Güreş Tutmuş Mudur?''

						
Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemine dair ilgi, Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman gibi dizilerin de etkisiyle son günlerde iyice arttı.

						
					

					

					

									

			

				

		

  			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Elyazması Koleksiyonu Açık Erişimde

					

				

				
				

					
Sigmund Freud’un Londra’daki evi çevrimiçi ziyarete açıldı

					

				

				
				

					
‘Ara Güler Merhaba İzmir!’ sergisi çevrimiçi erişime açıldı

					

				

								
				

					
Çizer Albertine, Hans Christian Andersen Ödülü’ne değer görüldü

					

				

								
				

					
Pulitzer Ödülü bir kez daha Colson Whitehead'in! 

					

				

				

			

			
									

				
Kulis

				

				
devamı

				
				

					

						
Postmodern Öykü Denince: Jorge Luis Borges

												

					

				

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
''Hz. Peygamber Ebu Cehil İle Güreş Tutmuş Mudur?''

						
						


												
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Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemine dair ilgi, Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman gibi dizilerin de etkisiyle son günlerde iyice arttı.

					
				

			

			
			

				 
				
				
Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Dünyanın çehresini değiştiren en büyük seyahat, bir odada, bir kitabın yoldaşlığında yapılan seyahattir. Kitaplardan en çok yola çıkmasını öğrenebiliriz. Ola ki hoyrat bir karakterle birlikte seksen günde dünyanın çevresinde devri daim eder, aklımızın eremeyeceği sırlara vakıf oluruz. Her yolculuk, insanın kendi içine attığı adımı biraz daha kuvvetlendirir.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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