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Yazarlar

			

			

			

				
Cem Altınışık

				

					

					

						 
					

					

				

			


			
Tüm Yazıları

			

			

			

			

				

															

					

						
Tekinsizlik Her Daim Kapıda: Piyango Ve Diğer Öyküler

						
“Gerçekleri telaffuz etmekten, bu ölümcül hızın kasti olduğu bilgisiyle yüzleşmekten korktuğunun farkındaydı - insanlar kasten kasten fırıl fırıl dönüyor, hızlanarak, hızlanarak yıkıma gidiyordu.”
 

						
					

					

					

									

			

				

		

  			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Orhan Veli öncülüğünde çıkmış Yaprak Dergisi erişime açıldı

					

				

				
				

					
Orta halli bir 80’ler Türkiyesi deneyimi

					

				

				
				

					
Haruki Murakami plak koleksiyonun başında

					

				

								
				

					
Arter’de çevrimiçi rehberli turlar Haziran ayında da devam ediyor

					

				

								
				

					
1990’ların en iyi 40 filmi

					

				

				

			

			
									

				
Kulis

				

				
devamı

				
				

					

						
Postmodern Öykü Denince: Jorge Luis Borges

												

					

				

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
''Hz. Peygamber Ebu Cehil İle Güreş Tutmuş Mudur?''

						
						


												
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Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemine dair ilgi, Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman gibi dizilerin de etkisiyle son günlerde iyice arttı.

					
				

			

			
			

				 
				
				
Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Dünyanın çehresini değiştiren en büyük seyahat, bir odada, bir kitabın yoldaşlığında yapılan seyahattir. Kitaplardan en çok yola çıkmasını öğrenebiliriz. Ola ki hoyrat bir karakterle birlikte seksen günde dünyanın çevresinde devri daim eder, aklımızın eremeyeceği sırlara vakıf oluruz. Her yolculuk, insanın kendi içine attığı adımı biraz daha kuvvetlendirir.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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