Amerikan edebiyatının “yol hikayeleri”nin haritası

Richard Kreitner, Amerika’yı bir uçtan diğerine kat eden yolculuklara takıntı derecesinde ilgi duyan bir yazar. Amerika’yı, tarihi, insanı ve edebiyatıyla hakiki biçimde anlamak için, Beat Kuşağı’nın miras bıraktığı geleneği devam ettirip, arabaya atlayarak küçük büyük demeden kasaba kasaba seyahat etmek gerektiği görüşünü paylaşan onun gibi pek çok isim var elbette. Onu diğerlerinden ayıran, bu ilgisini, bir tür “edebiyat haritası”na dönüştürmesinde yatıyor.





Kreitner, okuyucuya Amerikan yollarında seyahat ediyormuş hissi veren kitapları tek tek inceliyor. Nihayetinde öyle kitaplar seçiyor ki, gidilen kentlerin tasvirleri metnin ayrılmaz bir parçası ve bizzat yazarın yaşadığı deneyimlerin birer yansıması.





Sonuçta elinde 12 kitap kalıyor Kreitner’in. Bu kitaplarda anlatılan, ABD’nin dört bir yanına yayılmış 1500 noktayı kaydediyor Kreitner. Bunların google maps’teki koordinatlarını bularak, okuyucuya söz konusu 12 kitapta yaşanan yolculukları takip etme şansı sunuyor.

Şu adresten ulaşılabilen interaktif haritada, kitapların yolculuk haritalarını tek tek takip etmek mümkün olduğu gibi, tüm metinlerin yollarını kesiştirmek ve türlü türlü rotalar çizmek de mümkün.



İşte Kreitner’in haritası için seçtiği 12 kitap...

Köpeğim Charley ile Amerila Yollarında, John Steinbeck



Artık iyice yaşını almış olan usta yazar Steinbeck, yanına köpeği Charley ve adını Don Kişot’un atından alan karavanı Rocinante’yi alarak kendini yollara vuruyor. Charley, onu depresyona sokan kızıl ormanlarla tanışıyor, Steinbeck ise, bir kez yola çıkınca, eve dönülemeyeceğini keşfediyor.

Yolda, Jack Kerouac



Fazla söze gerek var mı? Edebiyat tarihinin ve Beat Kuşağı’nın bu en ünlü yol hikayesinde, Sal Paradise ve Dean Moriarty cazın, gecenin, esrikliğin peşinde dur durak bilmeden ilerliyorlar...

Jack Kerouac'ın Yolda için kendisinin tasarlayıp

yayıncıya gönderdiği kapak taslağı



The Cruise of the Rolling Junk, F. Scott Fitzgerald



Edebiyat tarihinin en ünlü yazar çiftlerinden birinin, Scott ve Zelda Fitzgerald’ın Connecticut’tan başlayıp Zelda’nın memleketi olan Montgomery-Alabama’ya kadar çamurlu, bakımsız yollarda yaptığı tuhaf yolculuğun kaydı.



Roughing It, Mark Twain



Mark Twain’in henüz tren yolları ABD’nin batısındaki yolculukları sonsuza dek kolaylaştırmadan, bir at arabası üzerinde giriştiği muazzam yolculuğun öyküsü... Twain’in Salt Lake City’deki Mormonlar, Nevada’ki madenciler ve henüz Amerikanlaştırılmamış Hawaii Adası’nın yerlileri hakkındak yazdıkları özellikle okumaya değer.







Yaban, Cheryl Strayed



Cheryl Strayed’in yaşamından bir kesite dayanan kitap, yazarın 26 yaşındayken, yaşadığı travmatik deneyimlerden uzaklaşmak için, ABD’nin batısında, Mojave Çöl’ünde yürümeye başlamasını ve Güney California’dan Portland’a uzanan bir yolculuk gerçekleştirmesini anlatıyor.





Rolling Nowhere: Riding the Rails With America’s Hoboes, Ted Conover



Kendine has yöntemleriyle bilinen gazeteci Ted Conover, trenlere binerek amaçsızca oradan oraya seyahat eden evsizlerin arasına karışarak onların yaşamını anlamaya çalışıyor.





A Walk Across America, Peter Jenkins



Peter Jenkins ve köpeği, New York civarından New Orleans’a doğru çıktıları yolda, fakirlik, ırkçılık, hastalık ve nefret dolu polislerle dolu bir dünyayla karşılaşıyorlar.

Cross Country, Robert Sullivan



Ailesiyle birlikte defalarca Amerika’yı baştan başa kat eden Sullivan, motellerin, ücra kasabalardaki alışveriş merkezlerinin, fast-food dükkanlarının, otoyolların Amerika’sını anlatıyor.



The Lost Continent, Bill Bryson



ABD’nin küçük kasabalarında dolanan Bryson, kendi kasabasını yeniden keşfediyor ve onu neden terk ettiğini hatırlıyor.





Blue Highways: A Journey into America, William Least Heat Moon



En az Bryson’ın metni kadar Amerika’ya alaycı yakaşan kitapta, yazar, eşinden ayrıldıktan sonra karavanına atlayıp yollarda 3 ay geçiriyor ve kalabalık otobanlardan uzak duruyor.



The Electric Kool-Aid Acid Test, Tom Wolfe



60’ların saykodelik dünyasının tüm özelliklerini taşıyan kitap, komünal bir yaşam süren Ken Kesey ve Merry Pranksters gibi isimlerin etrafında dönüyor. Bir noktada, Beat Kuşağı’nın efsanevi figürlerinden Neal Cassady de işin içine giriyor!



Zen ve Motosiklet Bakım Sanatı, Robert Pirsig



60’ların sonu ve 70’lerde ABD’de tesirini arttıran Doğu mistisizminin izlerini taşıyan bu metinde, yazar Robert Pirsig ve oğlu, motosiklete atlayarak California’ya doğru yolculuğa çıkıyor ve yaşam tarzlarına dair pek çok şeyi sorguluyorlar.

Kaynak: Atlas Obscura