Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa > OkumaKöşesi


Dosya

			

			

			

			

				
Dosya

				

					

					

						
    04-01-2017

						
The Beatles'a "dokunan" kitaplar

						

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 6


						

						

					

					

					

					
					

											

														
Son günlerde müzik kitaplarının raflarda kapladığı alan hızla artmaya başladı, öyle ki artık yalnızca müzik kitapları basan bir yayınevi bile var: Kara Plak! Yayın hayatına The Beatles'ın tek onaylanmış biyografisi ile başlayan Kara Plak'ın bu tercihi tesadüf olmasa gerek. Zira 60'lı yılların efsanevi The Beatles'ı bilmeyen yoktur. Hem müzikal hem de ticari manada büyük bir başarıya imza atan grubun şöhreti kısa sürede İngiltere sınırlarını aşmış ve tüm dünyaya ulaşmıştı. Geniş ve çağının ötesinde bir hayran kitlesine sahip olan The Beatles edebiyat açısından da bir ilham kaynağı olmuştu elbette. Hal böyle olunca bir ucuyla The Beatles'a dokunan kitapların ortaya çıkması da kaçınılmazdı. Biz de bu kitaplardan dört tanesini BookGlow'dan sizin için derledik. Ne yazık ki Hunter Davies imzalı The Beatles dışındaki kitapların henüz Türkçe çevirisi bulunmuyor. Umuyoruz diğer üç kitabı da en yakın zamanda Türkçe okuma şansını buluruz!

1. The Beatles - Hunter Davies

Kara Plak Yayınları'nın Türkçe'ye kazandırdığı birçok kitabın ilki Hunter Davies imzalı The Beatles. Hunter Davies'in grubun zirvede olduğu 1967-1968 yılları arasında grupla beraber 18 ay geçirerek kaleme aldığı kitap aynı zamanda grup üyeleri tarafından da onaylanan tek biyografi. İlk yayımlanışından sonra, 1985'te ve 2009'da eklenen uzun bölümlerde grubun dağılma sürecini, dağıldıktan sonra yaşananları, grup üyelerinin solo kariyerlerini de anlatan kitap, bu sayesinde güncelliğini kaybetmiyor.
 
 
2. I Shot Bruce - Brett Busang

I Shot Bruce altmışlı yılların İngiltere'sinde beş yıllık bir zaman dilimine yayılıyor ve merkezine bir rock yıldızı olma arzusuyla yaşayan Vijay Asunder'ı alıyor. Karakterimiz dünyaca ünlü bir müzik grubunun menajeri tarafından  reddedilmesiyle birlikte ondan sürekli kaçan başarıyı simgeleyen, kendi yerini işgal ettiğine inandığı bir kişiyi öldürmeye karar veriyor. Bir antikacıda çalışarak yaşamını sürdüren Asunder bir yandan da grup üyelerinin hayatlarını takibe alıyor ve bu hayata kendisinin de sahip olabileceği fikriyle intikamını planlamaya başlıyor. Romanı The Beatles'a bağlayansa sadece romanda geçen altmışlı yılların ünlü müzik grubunun The Beatles'ı çağrıştırması değil, grubun bu büyük şöhrete ulaşmasından hemen evvel gruptan çıkarılarak ve yerini Ringo Starr'a bırakan, nam-ı diğer beşinci Beatles Pete Best'ten ilham alması. Pete Best'in gruptan çıkarılmasından kısa bir süre sonra müziği bıraktığını ve 20 yıl boyunca devlet memuru olarak çalıştığını da ekleyelim.
 
 
 
3. Revolution in the Head: The Beatles' Records and the Sixties -  Ian MacDonald

Bu kitap için "The Beatles'ın kutsal kitabı" desek yalan olmaz. The Beatles üyelerinin genç ve hevesli müzisyenlerden birer kültür elçisine dönüşümüne tanıklık eden kitap, aynı zamanda grubun 1957'deki amatör kayıtlarından başlayarak 1995'teki son bir araya gelişlerinin kaydına kadar toplamda 241 şarkıyı tek tek ele alıyor ve değerlendiriyor.  Kitabın bir diğer artısı da Paul McCartney'le yapılan en son röportajları da içermesi. Kapsamlı bir rehber olan bu kitap The Beatles üyelerinin hayatları, müzikleri ve grubun zirvede olduğu yıllar hakkında oldukça ilginç detaylar sunuyor okuyucusuna.
 
 
 
4. The Beatles Anthology - The Beatles

The Beatles'ın macerasını kendi ağızlarından anlatan bir kitap The Beatles Anthology. Paul McCartney, George Harrison ve Ringo Starr'ın bir araya gelip kendi hikayelerini anlatmaya karar vermesiyle doğmuş bu The Beatles otobiyografisi. Genç yaşta hayatını kaybeden John Lennon'ın eşi Yoko Ono'nun da katılımıyla zenginleşen kitapta grup üyelerinin şahsi arşivlerinden eşi olmayan belge ve fotoğrafların da bulunduğunu ekleyelim.
 
 
 
 
EK
 
 
 
 
 
Kaynak: BookGlow
 
						

						

						
						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
						

						

					

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












			
					
				

			

						
			
Diğer Dosya Yazıları

			

			

			

			

				

										

					

						
Ürkütücü kitapların ardında yatan gerçek hikayeler

						
Korkutucu hikayeler okumanın en güzel yanı gözlerimizin önünde cereyan eden bu dehşet verici olayların kurgudan ibaret olduğunu ve bizim içinde yaşadığımız dünyaya sirayet edemeyeceğini bilmektir. Peki bu konfor alanı içine kurulup rahatça okuduğumuz hikayelerin bazılarının gerçek olaylara dayandığını söylesek?  İşte ardında gerçek olaylar yatan ürkütücü hikayeler:
 

						
					

					

					

										

					

						
Sinema // 2017’nin merakla beklenen uyarlamaları

						
2017 yılında salonlara konuk olacak uyarlamaların listesine bakınca, tüm yıl zihinleri en çok meşgul edecek filmlerin önemli bir kısmını burada bulmak mümkün. Bu yılın gözde beyazperde uyarlamaları, 20. yüzyıl klasiklerinden grafik romanlara, çağdaş Amerikan edebiyatından yarım kalmış bir romana hayli geniş bir yelpazeye sahip.

						
					

					

					

										

					

						
J.K Rowling’ten yazarlık üzerine düşünceler...

						
Harry Potter kitaplarıyla büyüyenler J.K. Rowling’in kişisel tarihine de az çok aşinadır. Bekar bir anne olarak hayatını sürdürmeye çalışırken kafelerde kaleme aldığı Harry Potter uzun bir süre yayıncılar tarafından reddedilmiş, sonunda bir yayıncı büyücü bir oğlan çocuğunun hikayesine şans tanıyınca Rowling’in bir yazar olarak başarı hikayesi de başlamıştı. Bu başarıda J.K.

						
					

					

					

										

					

						
Editörden // Kitaplara bir de bu çerçeveden bakmak...

						
2016’nın son çeyreğinde Ahmet Karcılılar’ın yeni bir romanı yayımlandı; Mavinin Reddi. Kitabın tanıtımında, “uzun bir sessizliğin ardından gelen derin, akıntılı, sert bir polisiye” olarak nitelendirilmişti, ki, gerçekten de uzun bir sessizliğin ardından gelen bir romandı Mavinin Reddi; Karcılılar’ın daha önceki son romanı 2004’te yayımlanmıştı.

						
					

					

					

									

			

		
                                    
			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Costa Ödülleri'nin kazananları belli oldu

					

				

				
				

					
Cemal Süreya Şiir Buluşması bu cumartesi Kadıköy'de

					

				

				
				

					
John Berger hayatını kaybetti

					

				

								
				

					
Kitaba Dönüşmek serisinin son konuğu Can Yayınları

					

				

								
				

					
Yılmaz Güney İthaki Yayınları'nda

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
Tolunay Bayram ile söyleşi:

“Diller hakkındaki en büyük gizemlerden biri de, onların nasıl konuşuluyor olduğu.” 
 
Ece KARAAĞAÇ

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Albert Camus'den mutluluk ve mutsuzluk üzerine...
						
					
					
				

																

						2 - The Beatles'a "dokunan" kitaplar
						
					
					
				

																

						3 - Costa Ödülleri'nin kazananları belli oldu
						
					
					
				

																

						4 - İlişkiler için bibliyoterapi desteği 
						
					
					
				

																

						5 - Cemal Süreya Şiir Buluşması bu cumartesi Kadıköy'de
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap