Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa > OkumaKöşesi


Dosya

			

			

			

			

				
Dosya

				

					

					

						
Funda Özsoy E.    28-02-2019

						
Beklenen Sevgili

						

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 1


						

						

					

					

					

					
					

											

													

						
Selim İleri son romanı Beklenen Sevgili’de okuyucuyu, hayatın gerçekleriyle baş edemeyen, hep incinen; hayallere, rüyalara, maziye sığınan karakterleriyle yeniden buluşturuyor.

						

														
2018 yılı TÜYAP Onur Konuğu da seçilen Selim İleri’nin velut kaleminden çıkan en son romanı Beklenen Sevgili, insanı kendi gerçeği ile yüzleştiren bir roman.
 
Romanın kahramanı Şefkati bir musahhihtir. Yani ona ulaşan kitaplardaki hataların düzeltilerini yapan, tashih eden kişi. Kendine uzaktan bakar Şefkati, yazdığı mektuplarla yapar bunu. Ancak bu mektupları kendine yazdığını neredeyse 228 sayfalık romanın ortalarına kadar fark edemiyoruz. Fark ettiğimizde ise, Şefkati’nin kendine hem içeriden hem dışarıdan baktığını, böylece kâh yazarın kalemini ödünç alarak onun bizzat kendi kaderini seyrettiğini, kâh yazarın sözcüklerinin izinde okurun onu seyrettiğini anlıyoruz.
 
Mazide yaşayan biridir Şefkati. Mazi ile şimdiyi bütünlemekte zorlanan, bugünün acımasız gerçeği ile baş edemeyen, hep incinen bu yüzden, hep kaygılanan; hayallere, rüyalara, maziye sığınan, şizoid bir karakter. Bir zaman geliyor ki Şefkati, gerçek olanla hayal olanı ayırt edemiyor. Okur dahi Şefkati’nin yaşadıklarından hangisinin gerçek, hangisinin hayal olduğunu, Şefkati’nin olmasını istediği ile olan arasındaki bağ kopuyor. Bu yüzden şimdinin gerçeği karşısında saflık derecesinde gülünçleşiyor, okurun şefkatine muhtaç bir karakter. Hatta kullandığı dil bile maziye aittir Şefkati’nin. Selim İleri, mektuplar şeklinde ilerleyen kitapta, romanlarında alışık olduğumuz dilden farklı olarak daha eski bir dil kullanmış, böylece Şefkati karakterinin mazi ile hemhal olurken bilinçaltının bugünü reddedişini kullandığı dil ile de pekiştirmiştir.
 
ŞEFKATİ’NİN RUHU
 
Aslında Şefkati’nin yazdığı mektuplar bir iç dökme, “içe atılmış huzursuzluklar, ihtiyarlığın sezişleri yahut zehirleyişleri” ile birlikte atmış yıllık bir ömrün muhasebesi gibidir de. Çocukluk, ilk gençlik, şimdinin yaşlanmış ama gençlik özlemi dinmeyen, bir aile kuramamış, çoluk çocuğa karışamamış, dünyayı dışarıdan seyretmiş, içselleştirememiş Şefkati’si bir arada. Bu hayat yolculuğunda Schumann’ın müziği Şefkati’ye yoldaşlık eder. Hatta tutkunu olduğu bu müzik bile Şefkati’nin toplumla arasındaki uçurumu okura göstermesi açısından önemlidir. Hayatı bir cinnetle sonlanan bu besteci ile Şefkati’nin ruhunda aynı “sarsıntılar, hırçınlıklar, ruhi ispazmozlarla yükselen alçalan duygular” ikisi arasında bir duygudaşlık oluşturur. Okur da böylece Schumann’ın müziği ve Şefkati’nin ruhu arasındaki güçlü bağı daha iyi hisseder. Sadece Schumann’ın müziği değil, musahhih olan Şefkati’nin Bergson tashihi de onun ruhunu okura yansıtması, Şafkati’nin mazi ve şimdiki zaman algısını vermesi açısından önemlidir.
 
Şefkati’nin hayatında da eski ve yeni, geçmiş ve şimdi birbirine girmiştir. İşte bu zaman algısındaki kafa karışlığı yüzünden öfkeleri, kırgınlıkları onun peşini bırakmıyordur bir türlü. Üstelik romanda yer alan ve Şefkati’ye hayli yakın diğer karakterlerden piyano hocası Matmazel Vehanuş ile Necdet dayı da hayal kırıklıkları içinde yaşamış ve ölmüş, Şefkati’ye de kendi hayal kırıklıklarını bulaştırmış, hayatlarına dünyevi bir anlam yüklemekte zorlanmış kişiler olarak, romanda kurulmaya çalışılan hastalıklı atmosferi destekleyen karakterler. En az Şefkati kadar titizlikle işlenmiş bu karakterlerin trajedisi, adeta Şefkati karakterinin roman sonundaki trajedisinin provası gibidir. Selim İleri’nin hayatın gerçekleriyle baş edemeyen bu karakterlere hemen her romanında rastlamak mümkün. Ancak yazarın incelikli dili, güçlü anlatımı, her bir karakteri özel kılıyor okurun gözünde yine de.
 
Zaman insanı hem çürütüp eskitir, hem de avutur. Şefkati de zamanın çürüttüğü, eskittiği bir ihtiyar iken, aynı zamanda gençlik ve aşkın avuntusu ile yaşayacak, hayata devam edecek, dünyada şefkate ölesiye muhtaç yeni Şefkatilere yer açılacak….
 
 
BEKLENEN SEVGİLİ
Selim İleri
EVEREST YAYINLARI 2018
						

						

						
						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
							
							
						

						

							
						

						

					

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












			
					
				

			

						
			
Diğer Dosya Yazıları

			

			

			

			

				

										

					

						
Yerli Fantastiğe Şifacı

						
Hatice Dırmıkcı’nın Profil Kitap’tan çıkan romanı Şifacı yerli fantastik kurgunun umut vadeden örneklerinden biri. Berweuli serisinin ilk kitabı olarak kurgulanan roman, yazarın iki kapak arasına girmiş ilk eseri olsa da kurgu ve dildeki olgunluk kurmacaya harcanmış uzun bir mesainin habercisi gibi.
 

						
					

					

					

										

					

						
Şiddet ve Kutsal

						
Çarmıha gerildikten sonra dirilen İsa havarilerine göründüğünde, Thomas, şüpheci Thomas, peygamberinin dirildiğine inanamaz; ikna olmak için İsa’nın çarmıhta almış olduğu yaralara dokunmak ister.

						
					

					

					

										

					

						
Cesur Yeni İstanbul

						
2099 yılında İstanbul’da olduğunuzu hayal edin. Nasıl bir manzara görüyorsunuz? Uzay çağı nihayet başladı mı, gündelik hayatımız yapay zekâya mı emanet? Yoksa küresel iklim değişikliği nedeniyle kuraklıkla mı karşı karşıyayız? Belki de o çok beklenen İstanbul depremiyle yerle bir oldu şehrimiz? Muhayyel bir gelecekte geçen edebiyat eserleri için pek çok şey söylemek mümkün elbette.

						
					

					

					

										

					

						
"Türk Öyküsünü Kim Kurtaracak?"

						
Kâmil Yeşil, ilk öykü kitabı Ankebut’u 1998’de yayınlamıştı. 2018 itibariyle sekizinci öykü kitabı olan Yazdım Öykü Oldu’yu neşretti. Germanist Gürsel Aytaç’ın Alman edebiyatı literatüründen aktardığı “sanatçı romanı” kavramı, Yazdım Öykü Oldu’yu anlamamızı kolaylaştırabilir.

						
					

					

					

									

			

		
  			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Servet-i Fünûn dergisinin veritabanı dijital ortama taşınacak 

					

				

				
				

					
Bir Türk öyküsü Broadway’de 

					

				

				
				

					
Kağıt’ın her hali 

					

				

								
				

					
İstanbul Don Kişot Rotasında 

					

				

								
				

					
Hiç kapanmayan kütüphane sayısı artıyor 

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
EFSANELERDEN KURGUSAL EDEBİYATA EDEBİYATIN BAŞ KÖŞESİNDE: KEDİ
 
Bern’deki Paul Klee Müzesi’nde Klee’nin hayvanları konu eden eserleri sergileniyor. Klee’nin çektiği fotoğrafların döndüğü kısımda epey zaman kalıyorum, en az sergiyi gezdiğim süre kadar - fotoğraflar içime işliyor; sevgi dolu ve sakin. Ressamın deklanşörünün karşısında ise sadece kediler var.

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Ay Tiradı

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Kardeşlik köprüydü, herkes yerinde durdukça yıkılmayacak bir köprü, ayakları ayaklarımız olan. İki yakamız bir arada olacaktı sabit oldukça kademlerimiz. Kardeşlik perdeydi, ayrı düşsek de yırtmayacağımız bir perde, sinema perdesi değildi fakat başkalarının üzerinde kendi filmlerini oynatacağı.
 

					
				

			

			
			

				 
				
				
Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Edebiyat en basit anlamıyla insanı ilgilendirse de, ilk edebi eserlerden günümüze, başka canlıların da alanı olmuştur. Dönüp baktığımda, edebiyatın dünyayı ve insandan yola çıkarak hakikati anlama, anlatma becerisi başımı döndürüyor.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Uzak Âlemlerin Yerlisi; Yu Hua!
						
					
					
				

																

						2 - Edebiyat tarihinin en iyi 100 giriş cümlesi
						
					
					
				

																

						3 - 30 yazardan mutluluk üzerine
						
					
					
				

																

						4 - Muz Bahçelerinin Bekçisi; Miguel Angel Asturias
						
					
					
				

																

						5 - Odlar Diyarının Kuzgunu: Elçin Efendiyef!
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap