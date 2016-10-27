Black Mirror izleyicilerini cezbedecek 5 kitap

Son günlerde hızla popülerleşen dizilerden biri de Black Mirror. İngiltere'de Channel 4 tarafından yayınlanan mini seri o kadar ilgi gördü ki sonunda Netflix Black Mirror'ı bünyesine dahil etti. Dizi sadece bilimkurgu meraklılarını değil, başta korku ve distopya severler olmak üzere her zevkten izleyici tarafından takip ediliyor. Hal böyle olunca biz de bu fenomene seyirci kalmadık ve Black Mirror izleyicilerini cezbedecek 5 kitabı sıraladık:

1. Tufan Zamanı - Margaret Atwood

Distopik bir bilimkurgu Tufan Zamanı. Birçok türün insan eliyle yok edildiği, dünyanın başta ilaç endüstrisi olmak üzere büyük şirketler tarafından ele geçirildiği, yeni ilaçların durumdan habersiz insanlar üzerinde test edildiği, melez hayvan türlerinin ortalıkta cirit attığı bir dünya yaratıyor Margaret Atwood bu kitabıyla.





2. Beni Asla Bırakma - Kazuo Ishiguro

Kazuo Ishiguro'nun Man Booker Ödülü'ne de aday gösterilen romanı Beni Asla Bırakma insanların olası organ ihtiyaçlarının giderilmesi için yaratılan klonlarının dünyasına götürüyor okurunu. Romanın 2010 yılında sinemaya aktarıldığını da belirtmeden geçmeyelim.

3. Hayvanlılar Şehri - Lauren Beukes

Kayıp eşyaları bulmak gibi özel bir güce sahip olan Zinzi yaşlı bir kadının ölü bulunmasıyla esasen hiç sevmediği bir işe bulaşır: Kayıp insanları bulmak. Kitabın ismi ise insanların kötü bir şey yaptıklarında bir hayvanla eşleştirilip bu şekilde cezalandırılması yönteminden geliyor. Zinzi'nin hayvanı ise sırtından inmek bilmeyen bir tembel hayvan.

4. Rüyanın Öte Yakası - Ursula K. Le Guin

Gördüğü rüyalarla dünyayı değiştirme yetisine sahip olan George Orr için hayat sanıldığı kadar da basit değildir. Zira rüyaları üzerinde bir kontrolü olmaması her sabah farklı bir dünyaya uyanmasına yol açar. Üstelik bu değişiklikleri ondan başka fark eden de yok gibidir.





5. Haşlanmış Harikalar Diyarı ve Dünyanın Sonu - Haruki Murakami

Gölgesini kaybeden, kafataslarından eski rüyaları okuyan bir adam ve dünyanın sonu gelmeden önce yaşayacak sadece birkaç saati kalmış bir kahraman. Haşlanmış Harikalar Diyarı ve Dünyanın Sonu Haruki Murakami'den bilimkurguyu masalsı bir dünyanın içinde var eden, Kafkaesk bir psikolojik gerilime göz kırpan bir roman.

Kaynak: GQ