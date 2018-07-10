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    10-07-2018

						
Bu klasikleri okumamanın bahanesi yok!

						

						

							
							

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Klasikleri okumamak için sıralanan bahanelerden ilki hacimleriyle, "bitmek bilmeyen sayfalarıyla" ilgili olur genelde. Gündelik hayat zaten giderek kaotik hale gelmişken; okumak çoğu insan için toplu taşımaya, seyahatlere, kahve aralarına, pazar sabahlarına ertelenen bir eyleme dönüşmüşken, hacmiyle korkutan, üstelik okurdan ciddi emek talep eden kitapları bitirmek de büyük bir meseleye dönüşmüş durumda. Kalın ciltli klasikler masadan kaldırılıp tatillere, boş zamanın bolca olduğu zamanlara saklanır çoğu kez, tatiller de “hafif kitaplar”la geçip gidince en başa dönülür...

Huffington Post’un “o kadar kısalar ki okumamak için hiçbir bahaneniz yok” minvalinde hazırladığı listeden yararlanarak oluşturduğumuz bu “kapağını açınca koltuğunuza yapışıp bitirebileceğiniz klasikler” listesi, yukarıda saydığımız ilk bahaneyi bertaraf ediyor. Söz konusu kitapların hem sayfa sayıları hem de okuru avcuna alma güçleri buna uygun.

Sıraladığımız kitapların çoğu okurdan yoğun bir emek talep etmekle birlikte, kapağını açıp bir kez yarattıkları dünyanın içine girdiğinizde, her şeyi askıya alıp içinizi romanı bitirme arzusuyla dolduracak, ancak  ve ancak kelimelerin büyüsüyle ve usta yazarlıkla açıklanabilecek bir güce sahip bu kitaplar.

Elbette bu listeyi uzatmak mümkün ve elbette -sayfa sayısı bir yana- kitap okurken hissedilen sürenin uzunluğu hayli göreceli bir kavram. Ancak bir yolculuk esnasında,  sessiz bir ortamda dinlenirken ya da bir sahilde aşağıdaki kitapların kapağını açıp da bir süreliğine dünyaya dair diğer her şeyi unutan epey fazla okur olduğuna eminiz; zira biz de defalarca aynı şeyi deneyimledik.
 
 
 
 
Dönüşüm 
 
 
 
 
 
 


Yürek Burgusu
 
 
 
 
 
 
 
 
Frankenstein
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Northanger Manastırı
 
 
 
 
 
 
 
Kâtip Bartleby
 
 
 
 
 
 
 
 
Genç Werther’in Acıları
 
 
 
 
 
 
 
 
Karanlığın Yüreği
 
 
 
 
 
 
 
Öğrenci Törless’in Bunalımları
 
 
 
 
 
 
 
 
Dorian Gray’in Portresi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yabancı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Satranç
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baskerville’lerin Köpeği
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Jekyll ve Mr. Hyde
 
 
 
 
 
 
 
Bir Noel Şarkısı
 
 
 
 
 
 
 
Büyük Uyku
 
 
 
 
 
 
 
Uyanış
 
 
 
 
 
AB
 
 
 
 
 
 
 
Görseller: Unsplash
 
 
						

						

						
						

							
							

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