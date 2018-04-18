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    18-04-2018

						
Bu posterdeki tüm Stephen King göndermelerini bulabilir misiniz?

						

						

							
							

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O (2017), Kara Kule (2017) ve Gerald's Game (2017) gibi sinema uyarlamaları sayesinde Stephen King uzun zamandır olmadığı kadar gündemde. Sıkı bir Stephen King hayranı olan Jordan Monsell, “King Country” adını verdiği bir görsel çalışmaya imza atarak, bu yeniden canlanan Stephen King ilgisini taçlandırmış. 

Aşağıda dijital ortama taşınmış bir halini görebileceğiniz poster, Stephen King külliyatına 170’ten fazla gönderme içeriyor. Bu göndermelerden bir kısmı kolaylıkla kendini eleverirken, pek çoğu korku edebiyatı konusunda hayli yüksek bir seviye gerektiriyor! Kendinizi sınamadan durabilecek misiniz, görelim... (aşağıdaki cevap anahtarına gözünüz kaymasın!)
Yaklaşık 40x50 cm boyutlarındaki poster, California'daki Pasadena  kentinde korku filmleri üzerine düzenlenen özel bir etkinlikte satışa  sunuldu.
 
Monsell, bu hayli yoğun ve detaylı görselin üslubunu oluştururken Hieronymus Bosch ve Pieter Bruegel gibi usta ressamlardan esinlenmiş.

Tüm göndermeleri çözebilmek için sıkı bir Stephen King takipçisi olmak bile yeterli olmayabilir! Neyse ki Monsell görsel bir cevap anahtarı da hazırlamış.
 
 
 
 
Kaynak: Bookstr
 
						

						

						
						

							
							

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