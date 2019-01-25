Buluşma Noktası: Helsinki Oodi Kütüphanesi

Ülkede yaşayan 5,5 milyon kişinin yılda 68 milyon kitap ödünç aldığı Finlandiya için kütüphaneler yaşamın vazgeçilmezi. Bu veri bile Oodi gibi modern bir kütüphane-yaşam alanının niçin bu ülkede olduğunun bir göstergesi. Avrupa’nın en modern kütüphanesi olarak tanımlanan bu devasa yapı, insan odaklı ve yaratıcılığa açık sistemiyle dünyanın diğer büyük kütüphaneleri arasında farklı bir yerde duruyor. Oodi’de amaç gerçek anlamda verimli vakit geçirmek; kütüphane de bunun için eşsiz bir araç olarak görülüyor. Burası siz onunla ne yapmak isterseniz o şekle girebiliyor, hem fonksiyonel hem yaratıcı bir şekilde inşa edilmiş. İlham veren atmosferi, seyir koltukları, farklı konseptlere göre düzenlenmiş odaları (sessizlik odası, aile odası, perküsyon odası, yazılım odası gibi), dünyanın pek çok dilinde (Somalice, Çince, Arapça) kitabın yer aldığı dev kütüphanesi, laboratuvarları, kayıt stüdyoları, hobi odalarıyla zamanı yaratıcı kullanmak isteyen herkes Oodi’yi kendine göre bir dünyaya çevirebilir. Üç katlı binanın ikinci katı hobi alanı olarak düzenlenmiş; şimdiden en çok ziyaretçinin bu alanda olduğu gözlemleniyormuş. Bu katta stüdyolar ve görsel- işitsel alanlar, sesi yalıtmaya yardımcı olan mantar duvar panoları ile donatılmış. Sinema salonları, kafeler, restoranlar, galeriler, oyun salonlarıyla burası çok yönlü bir şehir gibi de… Zaten kütüphanenin yaratıcıları da Oodi’yi bir yaşam alanı olarak tanımlıyorlar. Buraya sabah erken saatlerde bir kahve içmek için uğrayabilir, biraz kitap karıştırabilir, akşam iş çıkışı arkadaşlarınızla buluşabilir, film izleyebilir ya da hiçbir şey yapmadan orada bulunuyor olmanın keyfini çıkarabilirsiniz. Biraz da teknik bilgiler verelim: Kütüphanenin toplam alanı 17 bin metrekare. Içerisinde 9 agaç, 54 personel ve toplamda 100 bin kitap yer alıyor. Toplam yatırım maliyeti 98 milyon Euro.

Bir kütüphaneyi güzel yapan şey nedir; kitapların sayısı ve çesitliliği mi, mimarisi mi, yoksa tarihi mi? Dünyada öylesine güzel kütüphaneler var ki başlı başına her biri bir seyahatin sebebi olabilir. Helsinki’de geçtiğimiz ay hizmete açılan Oodi, şehrin ziyaretçi sayısını etkileyecek albenide mi bunu zaman gösterecek ama 17 bin metrekarelik bir alanda kurulu bu dev kütüphane şehrin sakinleri için şimdiden bir buluşma noktası oldu.

2019’da hayata geçirilecekler





2019 ile birlikte kütüphanenin en önem verdiği alanlardan hobi bölümü aktif olarak hizmete girecek. Bu bölüm ziyaretçilerin kendi yaratıcılıklarını kullanarak overlok ve nakış için dikiş makinesi, buton rozet makineleri, fotokopi 3D makinesi, etiket yazıcılı, ısı presi gibi makineleri kullanabilmesini amaçlıyor..

Çocuklara ayrılacılık ülkenin DNA'sında var

Finlandiya’da hayatın her alanında olduğu gibi kütüphanelerde de çocukların yeri ayrıcalıklı. Oodi bu anlamda da başı çekiyor. Kütüphanenin üç katı da ayrı ayrı bölümlerden oluşan çocuk ve aile alanlarına sahip. Çocuklar için çok sayıda kitap, oyun ve ilgi çekici materyal bulunuyor. Etkinlik mekanları, hikaye odası ve bakım odası da ailelerin rahatı için hazır edilmiş. Hikaye saatleri ve çocuk günleri de dahil olmak üzere çocuk bölümünde ücretsiz etkinlikler düzenleniyor.



