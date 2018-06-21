Tüm dünyadaki George R. R. Martin hayranları, Game of Thrones’un son sezonunun yanı sıra, Buz ve Ateşin Şarkısı (ya da yaygın bilinen ismiyle Taht Oyunları) serisinin altıncı ve yedinci kitabını da beklerken, Reddit kullanıcılarından biri, bu bekleyişe sıradışı bir çözüm getirdi!



Kittywhenham takma adlı kullanıcı, Martin’den umudunu kesip, seriye bir final yazması için bir yazılım yarattı. Ortaya çıkardığı “bot”a şimdiye kadar yayımlanmış beş Buz ve Ateşin Şarkısı kitabını da okuttu ve çözümlediği algoritmalarla ondan bu sürevene bir son bölüm yazmasını istedi. Ortaya çıkan metinde cümleler arasında bağlantılar kurmak her zaman mümkün olmasa da, “bot”un Martin’in üslubuna dair epeyce fikri olduğunu söyleyebiliriz! Reddit kullanıcılarının yazdığı yüzlerce yorum da yaşanan heyecanı ortaya koyuyor.

Bu metne bir insan eli değip değmediğini bilemeyiz elbette, ancak yapay zekanın bu denli küçük çaplı bir uygulaması böylesi bir sonuca hakikaten ulaşabiliyorsa, gelecekte edebiyat ve yapay zeka ilişkisinin alacağı yön hususunda meraklanmamak elde değil.

Tamamına şu adresten ulaşabileceğiniz metnin giriş kısmını -bir nebze kendi yorumumuzu da katarak- çevirdik:



“Merhamet,” diye fısıldadı. Daenerys, Jon Snow’un çocukları Gulltown’dan aldığını fark etmişti. Kuşlar kalabalığın içinde bir iltihap gibiydi ve Tyrion Lannister üzerinden kanlar fışkırırken omzuyla sertçe kralın üzerine doğru kapaklandı. Kraliçenin yüzüne doğru iki balık gibi çarpmaları, pancar kökünün denizde dağılışı kadar kolay oldu. Kanlı ağaçlar Westeros’tan uzaklara, Kuzey’e gidiyordu. Bran’in hiçbir şey yapmasına gerek yoktu. Yük vagonları gözünde asılıydılar, onları aşağı yukarı itiyordu, ta ki derisi karıncalanana kadar.



Jon, amcasının kahkahasının onu intikam isteyen bir güvenin çığlıkları gibi takip ettiğini duyabiliyordu. Çocuklar huzursuz bir şekilde bakıştılar. Kılıcının kabzası, bir katliamın yakın olduğunu sezip tıslamaya başladı. Jorah Mormont, Jon Snow’a “senin annen bir cüce ejderhaydı” dedi. Jon onun göğüs zırhına doğru bir hamle yaptı.”

Kaynak: Winter is Coming