Dersimiz: Beat Kuşağı

Beat Kuşağı'nın en önemli figürlerinden biri olan şair Allen Ginsberg, Naropa Üniversitesi'ne bağlı Jack Kerouac School of Disembodied Poetics'teki kürsüsünden genç şairlere seslenirken onları "profesyonel bir evrendeki amatörler" olarak tanımlıyordu. Ölene dek sürdüreceği bu derslerde Beat Kuşağı'nın edebi tarihini anlatan Ginsberg hemen her öğretmen gibi ödevler de veriyordu elbette. Bu ödevlerin en ilginç ve en önemlilerinden biri de Ginsberg'ün daha ilk dersten öğrencilerin eline tutuşturduğu "ilahi" bir okuma listesiydi.

Her ne kadar ders Beat Kuşağı'nın tarihiyle ilgili olsa da okuma listesinde yer alan kitaplar Beat Kuşağı yazarların eserleriyle sınırlı değildi elbette. Aksine, Allen Ginsberg hazırladığı okuma listesiyle çok daha geniş bir perspektif sunuyordu öğrencilerine. Peki "Şiir mevcudun görkeminin vücuda gelmesidir ve bu liste mevcudun kapısıdır," diyen Ginsberg'ün okuma listesinde hangi kitaplar vardı?

1. Mexico City Blues - Jack Kerouec

2. Fırtına, Soneler, Hamlet - William Shakespeare

3.Kaddish - Allen Ginsberg

4. Ulalume, Annabel Lee, Kuzgun, The Bells - Edgar Allan Poe

5. Song of Myself - Walt Whitman

6. Turtle Island, The Bath, Mother Earth: Her Whales, The Hudsonian Curlew, The Wilderness, Back Country - Gary Synder

7. From Pictures of the Gone World - Lawrence Ferlinghetti

8. Big Table'dan seçmeler, Çıplak Şölen - William Burroughs

9. Walden'ın "Nasıl ve Ne İçin Yaşadım" bölümü - Henry David Thoreau

10. Budala, Delikanlı - Dostoyevski

11. Şiirler, Katip Bartleby, Billy Budd, Moby Dick

12. Çorak Ülke, Love Song of J. Alfred Prufrock - T.S. Eliot

13. Seçili şiirler - W. C Williams

14.I Died for Beauty, I Heard a Fly Buzz, Because I Could Not Stop For Death, Success is Counted Sweetest - Emily Dickinson

15. Crazy Jane serisi, Sailing to Byzantium, The Second Coming, Among School Children - W.B Yeats

16. Le Bateau ivre, Cehennemde Bir Mevsim, Aydınlanmalar - Arthur Rimbaud

17. Dönüşüm -Franz Kafka

18. Ode on a Grecain Urn, Ode to Melancholy, Ode to Nightengale, Lines Supposedly Addressed to Fanny Brawne - John Keats

19. For Love'dan erken dönem şiirleri - R. Creeley

20. Bomb, Power, Army, Police, Death, Hair, Clown, Happy Birthday of Death - G. Corso

Kaynak: Open Culture