Distopik anlatılara doyamayanlara 30 kitaplık bir okuma listesi

“Distopya" günümüzde hayli yüklü bir kelime olsa da, en genel anlamıyla, ütopik toplum anlayışının anti-tezini tanımlamak için kullanılan bir sözcük. Distopik anlatılara yönelik ilgi son yıllarda hiç görülmedik ölçüde artış gösterdi. The Handmaid's Tale'in televizyonda yarattığı büyük etki, Yüksek Şatodaki Adam gibi diziler ve Fahrenheit 451'in yeniden sinemaya uyarlanması bunun bir yansıması.
Tüm dünyada totaliter rejimleri akla getiren uygulamaların artması, politik umutsuzluk iklimi ve teknolojinin olanaklarının çoğalmasıyla devlet aygıtlarının bireyin özel hayatını tahakküm altına alabilmesinin kolaylaşması, distopik anlatılara yönelik ilginin sebepleri arasında gösterilebilir.
Paste Magazine, distopya türünün klasikleriyle, genç yetişkinlere hitap eden romanları harmanlayarak, sıralama konusunda hayli öznel(!) davranan bir liste ortaya çıkarmış. Eksik gedikleri olsa da, bazı romanları hak etmediği kadar arka sıralarda bıraksa da, pek çok önemli distopyayı yeniden hatırlatacak, masamız üzerindeki yığını büyütecek bir liste.
1) Fahrenheit 451 - Ray Bradbury
2) 1984 - George Orwell
3) Cesur Yeni Dünya - Aldous Huxley
4) Hayvan Çiftliği – George Orwell
5) Damızlık Kızın Öyküsü - Margaret Atwood
6) V for Vendetta - Alan Moore and David Lloyd
7) Zamanda Kıvrılma - Madeleine L'Engle
8) The Belles - Dhonielle Clayton
9) Mezbaha 5 - Kurt Vonnegut
10 Neuromancer - William Gibson
11) Mesajcı - Lois Lowry
12) Beni Asla Bırakma - Kazuo Ishiguro
13) Bulut Atlası - David Mitchell
14) Kurma Kız - Paolo Bacigalupi
15) Infinite Jest - David Foster Wallace
16) Androidler Elektrikli Koyun Düşler Mi? - Philip K. Dick
17) All These Things I’ve Done - Gabrielle Zevin
18) Yüksek Şatodaki Adam - Philip K. Dick
19) Otomatik Portakal - Anthony Burgess
20) Küller ve Kor - Sabaa Tahir
21) Açlık Oyunları – Suzanne Collins
22) American War - Omar El Akkad
23) Sihirli Şehir - Jeanne Duprau
24) Karanlığı Taramak - Philip K. Dick
25) Biz - Yevgeni Zamyatin
26) Antilop ve Flurya - Margaret Atwood
27) Parazit - Neal Stephenson
28) Wool serisi - Hugh Howey
29) Rüyanın Öte Yakası - Ursula K. Le Guin
30) Kızıl Yükseliş - Pierce Brown
Görsel: Uğur Altun
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