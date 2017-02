Dosya // Ekphrasis: Bir resim sergisinden romanlar

Ben Lerner’ın Atocha’dan Ayrılış romanı, bütün entelektüel varoluşu “poz yapmak” olan Adam karakteri ile sanatın otoritesine sataşıyor. Prado müzesinde, tablolardan biri karşısında gözyaşlarına boğulan birini gördüğünde, gözlerinin altına ışıkta belli olacak kadar tükürük sürüp üzgün rolü yapacak kadar yapmacık biri Adam. Sanat karşısında hissizleşen, hissetmeyi başardığı tek duygu kocaman bir anlamsızlık olan günümüz insanının en gerçek örneği. Edebiyatın resimlerden etkilenmemizi, onların yüceliği karşısında ezilmemizi talep eden buyurganlığı sonunda büyük bir soğumaya sebep oluyor. Resim ve romanın birbirinin metaforu olması zorunluluğu karşılıklı rehin alışa dönüşüyor. Edebiyat buradan nereye ilerleyebilir? Sanat karşısındaki hissizlik, sözün sonunu mu hazırlıyor?

Roman resimle rekabet edebilir. Her şey, yazarın ressama karşı hissettiği içgüdüsel kıskançlıkla ve yetersizlik duygusuyla yüzleşmesine bağlı. Bu yüzleşme, bu gerilimli diyalektik, tesadüfi bir karşılaşmadan ziyade bir düello davetidir; onurunu koruma amaçlı bütün meydan okumalar gibi. Yazar, eğer iyi bir “görücü” olursa, ressamla rekabetinde üstün gelebilir. Nadir güzellikte bir resim bakanı susturur. İşte bu suskunluk yazarda açıklama, anlama, resmi ressamın hikayesinden kurtarma isteği uyandırır. Yazar, sözcükleri yetersiz ve ikinci sınıf bulursa, sanata dair laf etmenin kibrinden utanırsa yenilen taraf olacaktır.





“Saf ve düşünceli” Orhan Pamuk, sözcükleriyle resim yapma arzusunu ve bunu başaramama pişmanlığını, ressama karşı hissettiği gizli eksikliği ve kıskançlığı en açık itiraf eden yazarlardan. Bu kıskançlıkla barışmış, yazma eylemini söz ve imge arasındaki bitmeyen gerilim üzerine kurmuş: “Roman yazmak kelimelerle resim yapmak, roman okumak da başkalarının kelimeleriyle kafamızda resimler canlandırmaktır. Romanlar görsel edebi kurmacalardır.”







Henry James, “Kurmaca Sanatı” adlı makalesinde, resim gerçek hayata meydan okumayı sürdürdükçe, roman da aynı mücadeleyi sürdürmelidir fikrini savunuyor. İyi yazarlar, büyük ressamlardır James’e göre. İlham kaynakları ve yaratıcı süreçleri aynı olduğu için birbirlerinden beslenirler. Bir sanat eseri karşısında hissedilenleri yazıya dökmek, resmin nesnesinin toplumsal özne olarak hayat bulmasına olanak verir.



Yazarı öldürerek başlayalım. Proust’un Kayıp Zamanın İzinde’de yazar kahramanı Bergotte’u, Vermeer’in Delft Manzarası resmi önünde öldürmesini hatırlayın. Bergotte, gazetede, Vermeer’in duvardaki sarı renkli fırça darbelerinin Çin sanatına benzetildiğini okur. Ezbere bildiğini sandığı bir resimde, böyle bir detayı nasıl kaçırmıştır? Hasta haliyle derhal resmi görmeye gider. Vermeer’in duvarındaki küçük sarı lekeyi ilk fark ettiğinde başı dönmeye başlar. Pişmanlıkla sayıklar: “Kitaplarımın üzerine kat kat renk sürmem, cümlelerime duvardaki bu küçük sarı leke gibi değer katmam gerekirdi.” Oracıktaki bir koltuğa yığılır ve ölür. Sanki Bergotte’un ölümü, her yazarın benliğinde defalarca tekrarlansın diye, yaratıcı yazı alıştırması olarak yazar adayının önüne genellikle bir resim konur.





Ekphrasis



Ekphrasis, bir sanat eserini görsel detayları, duygu ve manasıyla söze aktararak zihnin gözünde tekrar yaratma sanatıdır. Eğer tasvirlenen sanat eseri gerçekte varolmayan bir hayal ürünüyse, yazarın kaleminin gücünü gösterir. Buna daima Homeros’un Aşil’in kalkanını betimlemesi örnek verilir. Horatius’un “ut pictura poesis-resim neyse şiir odur” önermesi ekphrasisi bütün çağların edebiyatlarına taşıyacaktır. John Keats’in “Bir Yunan Vazosuna Övgü” şiiri, şairin öznel deneyiminin, sanat eserinin betimlenmesine katıldığı bir ekphrasis örneği olarak yeni bir dönemi başlatır. Bireysel seyahat, insanların dünyayı algılamasında önem kazanmaya başladıkça, ekphrasis güncellik kazanır. Sanat eserlerini ve ünlü resimleri sergilendikleri yerde görme şansını Viktoryen dönemde fırsata çeviren William Hazlitt ve John Ruskin, abartılı bir betimleme geleneğini başlatırlar. Amaç, okuyanın görmediği bir resmi görmüş gibi hissetmesidir. Ancak, anlamını bile tam anlayamadığı sözcükler altında kalır okur.





Değişmeyen bir gerçek var: Bir şeyi sanat eseri yapan hakkında yazılan eleştiri yazısıdır. Bu nedenle çağdaş ekphrasis bu yöne doğru evrilecektir. Walter Benjamin’e göre her resim kendisine ad verilmesini talep edermiş. Resmi adlandırarak görsel ve sözel arasındaki mesafeyi kaldırabiliriz belki. René Magritte’in, “Eğer bu bir pipodur yazsaydım resmimin üzerine, size yalan söylemiş olacaktım,” dediğini akılda tutmak gerek, ileride hakemliğine başvurmak için. Romanın gittikçe edebiyat eleştirisi olduğu kadar sanat eleştirisi aracına dönüşeceğini öngörebiliriz. Bir nesne olarak da çağdaş sanat objesi olmayı arzuluyor. Karakterleri ve resimleri karşı karşıya getirip bir laboratuvar hijyenliğinde, tepkilerden ve duygulardan performans seyirliği çıkaran, yazarın ressamdan ziyade küratör olmaya heves ettiği bu yeni bir romana hazır mıyız?





Söz ve imge birlikteliğini medya teorisi bağlamında düşündüğümüzde ekphrasis, edebiyata olan aidiyetinden sıyrılıp daha araçsal görevler üstleniyor. Dilin sloganvari kullanımına indirgeniyor, herkesin kullanabileceği bir resimaltı. Hatta tüketim endüstrisinin bir parçası haline gelmiş sanat eseri, önceleri bir edebi söz sanatı olarak kendisini var eden, otoritesiyle resimle yarışan ekphrasisi bir satış vaadine dönüştürüyor. Ülkemizde de sergilenen Yasmina Reza’nın Sanat adlı oyunu, çağdaş sanatın palavra olduğuna inanan şehir entelektüelinin kendini iyi hissetmesi için yazılmış. Sanat karşısında insanın gülünçleştirilmesi epey alkış alıyor. Beyaza boyalı boş bir kanvası çağdaş sanat tablosu diye sahnenin ve oyunun merkezine koyuyor oyun. Üç arkadaşın tablo hakkındaki farklı yorumları ve tartışmaları, epkhrasisin modern insan ilişkilerini yöneten bir manipülator olabileceğini anlatıyor.





Daha yazının başında karanlık bir tablo çizdim. Bu yazı, milyonlarca insanın değil tablo asacak, sığınacak dört duvarı kalmamışken yazıldı. Sergilenen sanatı bir gecede galeriden kaldırtan öfkeli irade, beğeni ve eleştiri hakkını halk adına kullanırken, bir çağdaş sanat galerisi suikast mahaline dönüşmüşken, kulaklarımın içi sözün bittiği yerde olduğumuz haykırışlarıyla doluydu. Bugün Walter Benjamin’in dediği gibi teknik araçlarla yeniden üretim çağındayız. Dünyanın bütün müzeleri ve sanat galerilerinde sergilenen resimleri dijital ortamda “yakından” görmemiz mümkün. Hiçbir şey, başyapıt bir resim ile aynı mekanda olup yüz yüze bakma deneyiminin yerine geçemez. Bu deneyim genelde aşırı güvenlik tedbirleri altında, oldukça loş bir ışıkta, aynı resme bakmaya çalışan onlarca kafanın önünüzden çekilmesini bekleyerek gerçekleşir. Bunun üzerine ne söylenebilir ki? Ben Lerner, Tom McCarthy gibi çağdaş yazarların “değersizleşmenin ve hissizleşmenin” edebiyatı peşinde oldukları doğru. McCarthy’nin romanı Men in Space, sanattaki yabancılaşma, başarısızlık, sahtelik ve anlam aramanın anlamsızlığı üzerine şahane bir kitap. Tıpkı Atocha’dan Ayrılış gibi dünyanın şu anki katastrofik gidişatı karşısında bir işe yaramayacağının farkında olarak yazılmış. Ama ekphrasisin dönüştürücü gücüne inanan yazarların elinde, bir zamanlar tablolar, edebiyatın, insan denen evrene açtığı pencereydiler.









Gotik edebiyat ve büyülü portreler

Viktoryen öyküde erkek ressam, genç ve güzel ilham perisinin resmini yapar. Bu süreç hem ressamın hem modelin felaketi olur. Model fedakarca ressamı günaha ve mükemmeliğe kışkırtır, sonunda canını verir. Bu şablonla yüzlerce öykü yazılmış, bazıları unutulmuş yazarlar tarafından. “Büyülü portre öyküleri,” içerdiği gotik korku temalarının yanı sıra estetik idealler karşısında cinsiyet rolleriyle de ilgilenir. Böylece felsefe ve kurmaca, avangard ve popüler arasında bir yerlerde durur. Edgar Allan Poe’nun 1842’de yazdığı “Oval Portre” öyküsü tüyler ürpertir. Anlatıcı bir kitabın içinde bir portreyle karşılaşır. Portredeki genç kız, anlatıcının gözleri önünde serpilip genç bir kadına dönüşen canlı bir resimdir. Portrenin ressamıyla evlidir. Portresi yapılsın diye yıllarca kocasına modellik yapmış, zaman içinde geçirdiği her değişiklik bir fırça darbesiyle resme eklenmiştir. Ta ki ölene kadar. Hayatı bedeninden çıkıp tuvale yerleşmiştir. Sonraları, kadın karakterler bu kadar kolayca resme hapsedilemez olurlar. Çerçeve içindeki kadın, eril bakışın dondurulmuş nesnesi olmayı bırakıp bir ekphrastik numarayla tablolardan taşan hareketli, ressamın üzerinde otorite kuran bir süper kahramana dönüşür.





Geciktirmeden, lafı, Dorian Gray’in Portresi’ne getirelim. Oscar Wilde bu romanda sanat ve gerçek arasındaki ilişkiyi, estetik ve etik ilişkisiyle anlatır. Portre, bir kurmaca oyuncaktır romanın akışında, aynı zamanda edebiyat kanonunun en unutulmaz metaforlarından biridir. Dorian’ın etik dejenerasyonu portreyi çürütürken, estetik idealler açısından da büyük bir günah işlenir: Bir sanat eseri yok olur.





Kendine ait bir atölye



Kadın ressam roman karakterleri üzerinden feminist bir edebiyat eleştirisi oluşturmak için epey malzeme var. 18. yüzyıldan itibaren romanlarda kadın karakterlerin resim yapması bir “kabiliyet”, bir “oturma odası boş zaman faaliyeti”, “evlilik pazarlaması” olarak anlatılır. Jane Austen, Emma’da Harriet Smith’in resminin yapılmasına ne çok sayfa ayırır. Virginia Woolf’un Deniz Feneri’nde, kadın ressam karakter Lily Briscoe’ya ve roman boyunca yapmakta olduğu resme verdiği misyon ilk defa zamana karşı bir zafer kazanır. Zamanı burada hem akıp giden, resimde yakalanamayan gerçeklik hem de zamanın toplumsal kurallarının kadınlardan domestik ve sanatsal beklentileri anlamında kullanıyorum. Margaret Atwood, Kedi Gözü’nde Woolf’a hayli borçludur.

Siri Hustvedt, günümüz New York sanat piyasasında kadın sanatçıların yerinin bir Woolf karakterinden çok bir Jane Austen karakterine yakın olduğunu kanıtlıyor Blazing World adlı romanında. galeri sahibinin karısı, muhteşem kokteyllerin ve akşam yemeklerinin ev sahibesi, iki çocuk annesi ressam Harriet, kültürel cinsiyet ayrımcılığına daha fazla dayanamaz. Resimlerini üç erkek ressamın resimleriymiş gibi sergiler ve New York sanat sosyetesinin gördüğü en başarılı sergilerden biri olur. Hustvedt’in üslubu kurmacadan çok sanat eleştirisine yakın.





Kürk Mantolu Madonna’da Maria Puder, genellikle Raif Efendi’nin gözünden incelenir. Bir kişi olmadan, portredeki suret olarak girer hikayeye, edilgendir. Oysa, Raif Efendi’nin âşık olduğu portredeki suretin sahibi olduğu kadar, o portrenin faili olması da çok önemlidir. Maria Puder’le karşılaştığında, Raif’in onun resimdeki kadın olduğunu fark etmemesi, Sabahattin Ali’nin sanat eserinin “baştan çıkarma” etkisini kadınınkinden daha üstün görmesidir. Kürk Mantolu Madonna, Maria Puder’in bildungsromanıdır, bir kendini inşa etme hikayesi: “Düşünmeyi öğrenmiş, hayat hakkındaki hükümlerini vermis ve dünyayı istihfaf etmeye başlamış bir kadın.” Bir kadının yaratıcı olması, ona Meryem Ana’ya has bir dokunulamazlık ve yanlızlık getirir. Kaderidir bu.



“Kendine ait bir atölye” arayışı, edebiyattaki erkek ressam karakterlere de pek mutluluk getirmiyor. Toplumdan uzaklaşmak zorunda hisseden, evcimen hayata ve sorumluluklara karşı gelen, kabalaşan, şiddete kayan karakter, anlaşılmamış sanatsal deha olarak romantikleştirilir. Seyahat etme, evi terk etme, doğanın parçası olma yabanıl sanatçı mitini besler. Bu romanların mesele ettiği, empati uyandıran mükemmel bir resim, ressamın kalpsizliğini ve kabalığını affettirir mi sorusudur. César Aira’dan Seyyah Ressamın Yaşamından Bir Kesit, Hermann Hesse’den Rosshalde ve Sommerset Maugham’ın Gaugin’in hayatı üzerine kurduğu The Moon and Sixpence bu sorunun yanıtını arar.





Geleceği görmek





Ressamın bakışı tanrısaldır. Geleceği görür. 19. yüzyıl Fransa’sında Salon’larda sergilenen resimlerin zor beğenir izleyicileri, ressamların etrafında dolaşan parazit gibi yardakçılar, yerleşik sanat düzeninin değişime direnen baskıcılığı bu tanrısal bakışın üzerine gölge gibi çöker. Yeni bir resim anlayışı arayışı soğukkanlı bir sanat eleştirisinin konusu olabilir. Aynı arayış, Balzac ve Zola’nın öykülerinde, bilinmezin peşinde koşan deliliğe yakın bir tükeniş ve fedakarlık hikayesine dönüşür. Her iki yazar da henüz doğmamış resim akımlarının gelişini öngörürler.



Balzac’ın, Bilinmeyen Şaheser öyküsünde ünlü ressam kahramanı Frenhofer ile tanışırız. On yıldır bitiremediği tablosu sonunda tamamlanır. Karmakarışık renkler, acayip çizgiler, kanvası neredeyse bir sis gibi kaplayan boya tabakasının köşesinden görünen bir çıplak ayak. Resmi göremediklerini söylerler çevresindekiler. Ertesi sabah Frenhofer stüdyosunda ölü bulunur, bütün resimlerini yakmıştır. Balzac, aslında resmin formel kurallarının dışına çıkmaya karşı uyarıcı bir mesel anlatmaktadır, ama okuyan bütün sanatçıları, yaşadığı zamanda anlaşılamamış, sanat sosyetesinin dışına itilmiş ressamın hazin sonu olarak etkisi altına alır. Cézanne, “Ben Frenhofer’im,” diye ilan edecektir. Picasso, “Asıl ben Frenhofer’im,” iddiasındadır. Öykünün yazıldığı 1832’de soyut sanat diye bir şey görülmemişti, izlenimcilik bile başlamamıştı. Balzac, Frenhofer’in sonunu mükemmeliyetçiliğin zararına, o elde edilemeyen şaheserin peşinden nafile koşmaya bağlar. Ancak Bilinmeyen Şaheser, modern resmin doğum sancılarını hisseden bir gelecek kehanetidir.





1886’da Emile Zola’nın “Eser” adlı öyküsünde, ressam kahramanı Lantier, açık hava mekanlarda gerçek insanların resimlerini yapmak ister. Sokakta gördüğü her şeyin ve her kişinin resmini yapmak. Mitolojik, tarihi ve dini figürlerin resmi kapalı stüdyolara hapsetmesine isyan eder. Dev bir kanvas olacak, şehrin bütün duvarlarını kaplayacak, mimarların eserlerine eşlik edecek! Louvre kıskançlığından yıkılacak! Hayalindeki bu eseri tuvale yansıtma takıntısı onu delirtir. Sonunda dev tuvalin kenarından kendini asar. “Eser”, Zola’nın izlenimciliğe övgüsüdür.





Her daim şakacı Kurt Vonnegut, ressamın “tanrısal gözünü” farklı romanlarında kullandığı ressam kahramanı Rabo Karabekian ile alaya alır. Mavi Sakal’da Karabekian, İkinci Dünya Savaşı’ndan tek göz kiklop olarak döner, Rothko ve Pollock ile birlikte Amerikan soyut dışavurumculuğunun en önemli temsilcilerinden olur. Aynı zamanda, arkadaşlarının resimlerini ucuza kapatma öngörüsüyle, çok zengin bir resim koleksiyoneri olmuştur. Gerçek imgenin yerine sadece renk koyarak yaptığı resimlerinden bir gün bütün boyalar akıp kanvası terk edecektir. Üzerinde çalıştığı gizli şaheser ise fotogerçekçi bir savaş tablosudur. Soyut resimle ruhunun üzerine çektiği kamuflajı atmıştır sonunda. Estetikte ve resim piyasasında değerin el değiştirmesinin yergisidir roman.











Bakış açısı



20. yüzyılın sonunda, klasik anlamda epkhrasise hakkını veren, bu söz sanatını kutlayan iki roman oldu. Orhan Pamuk’un Benim Adım Kırmızı’sı veTracy Chevalier’in İnci Küpeli Kız’ı. Her iki roman da odaklandıkları dönemin sanat anlayışı üzerinden toplumsal bir yüzleşmeye cesaret ediyorlar. Ekphrasis sayesinde, Benim Adım Kırmızı’da bireyselliklerini minyatürlerinde saklayan nakkaşlar kendi seslerini bulur, Doğu ve Batı resmi arasındaki farkları sanatçının bireyselliği bağlamında tartışır. İnci Küpeli Kız’da ekphrasis sayesinde sesini bulan, hizmetçi kız Griet’tir. Nakkaşlar resme tepe açıdan bakar, dünya semavi görüntüsü üzerinden kusursuzlukla kıyaslanır. Griet resme camera obscura’dan bakar. Gözünün gördüğü odanın içindeki sahneyi, önce tuvaldeki yansımasıyla sonra kameranın camına düşen görüntüyle tarif eder. Zirve ise gördüklerini kör babasına anlatmasıdır. Bir hizmetçinin Vermeer’in resmine ekphrasis ile yorum yapmaya cesareti dönemin hem cinsiyet hem de sınıf rolleri üzerine bir saptamadır. Resimdeki arzu nesnesi olmaktan çıkar, resmi yorumlayan otoriter sese dönüşür. İki romanda da merak itici bir güçtür. Metaforik değil fiziksel açılarla resme daha yakından, daha üstten, farklı ışıklardan bakmayı mümkün kılar. Epkhrasis böylece zenginleşir, katman katman yeni manalar oluşturur.









Sanat suçları



Bugün dünyadaki en büyük üçüncü organize suç trafiği sanat suçları üzerinden işlese ve başka terörist faaliyetleri finanse etmek için kullanılsa bile, bir tablonun çalınması haberlerin magazin bölümünde kendine yer bulur. Zengin ve elitlerin kurban olduğu, halka kendini iyi hissettiren haberler. Orijinalinden farksız bir taklit tablo bulunduysa, başarı hikayesidir, spikerin Mona Lisa gülüşüyle anons edilir.



Sanat suçlarına dair macera kitapları, çoksatarlar arasında prestijli bir alt tür yeri edindi bile. Bu kitaplarda tablolar çoğu kez Hitchcock deyişiye birer “macguffin,” yani derin bir manası ve sembolizmi olmayan, hikayeyi ileri götüren bir mekanizma sadece. Yazarın yapması gereken, çalınan, taklidi yapılan, bir sır sakladığı düşünülen tablonun karakterler tarafından önemsenmesi o kadar. Galericilerin kötü niyetli dolandırıcılar, koleksiyonerlerin züppe zengin aptallar, sanat tarihçilerinin dedektif olması da alt türün klişelerine dahil. Sanat dünyasının karmaşık sınıfsal, politik, ekonomik, uluslararası ve terör ilişkileri ve bu kitapları güncel tutuyor ve belli bir inandırıcılık otoritesi kazandırıyor. Ünlü bir resmin başına kötü bir şey gelmesi, kurmaca gereği de olsa, toplumsal kolektif bir kayıp duygusu yaratıyor ki çoksatarın en çok beslendiği damar da bu dugunun sömürüsü. Arsène Lupin kitapları nitelikli edebiyat sayılmasalar da, centilmen sanat hırsızı mitini yarattı. Bu sayede sanat suçu kitapları iyinin ya da kötünün tarafını tutmadan okuma zevki veriyor. Dan Brown ekolü de bu türde önemli. Tarihi gerçeklere dayandığını iddia eden, resme ait olmayan öznel ve kurmaca yorumlarla bir sırrı ortaya çıkardığını iddia eden, komplo teorileri üzerinden sanat eserleriyle gerçekdışı ilişkiler pazarlayan bir ekol bu. Okuru, gözüyle gördüğü sanat eserinden şüphe etmeye koşullandırma üzerine kurulu. Patricia Cornwell, post-izlenimci ressam Walter Sickert’ı Karındeşen Jack olarak ilan ettiği Bir Katilin Anatomisi adlı kitapla kurmaca dışına çıkmayı denemiştir. Sickert’ın tablolarına konu olarak Karındeşen Jack’in pek sevdiği Viktoryen fakir odalarını seçmesi ve neredeyse suç mahali fotoğraflarını hatırlatan kompozisyonlarını kanıt olarak sunuyor Cornwell.





Donna Tartt ve Pulitzer ödüllü romanı Saka Kuşu, hem resimlere dair romanlar açısından, hem sanat suçları alt türü açısından ilginç bir örnek. Proust’un yazarı öldürmesiyle başlamıştık. Resmin ölümsüzlüğüyle bitirelim. Theo, annesiyle birlikte Metropolitan Sanat Müzesi’ndeyken bir terörist bomba patlar. Anne ölür, Theo enkazın arasından Fabritius’un Saka Kuşu resmini alarak müzeden çıkar. Resim annesinin ölümünün, kendi tesadüfi varoluşunun simgesi olur. Resimdeki kuş, küçük bacaklarından tüneğine zincirle bağlıdır. Tıpkı nefesin insan vücudunu terk edip tekrar geri dönmesi gibi hayatın bedene hapsoluşunun resmidir. Theo’nun terör sonrasında yaşadığı travma, yolunu kaybetmiş ruh hali Atocha’dan Ayrılış’taki terör saldırısı gibi, hissizleşmiş modern insanın artık hissedebildiği tek şeyin terör ve yok oluş olduğu temasını tekrarlıyor. Proust zamanında sanatın sahip olduğu insan ruhunu derinden etkileme gücü bugün teröre ait. Ölümün dokunamadığı bir şeyi sevebilmek elde kalan tek insana ait değer.





Görme biçimleri

Sanat eserleri Walter Benjamin’in dediği gibi biricikliklerini yitirip teknik araçlarla yeniden üretilince, “auralarını” yitirirler. Korkarım, resimler hakkındaki romanlar da bu yeniden üretime dahil. Bir söz sanatı olarak ekphrasise bir yeniden doğuş fırsatı yaratsalar da, ilham kaynakları resmi, kolektif zihinlerde deneyimlenecek parçalara ayırıyor. Bu parçalar, bu imgelerden oluşan montaj düşündürmekten çok, oyalamaya yarıyor zihnimizi.



Resimler, ressamlar ve müzelerde flanörlük yapan karakterler üzerine romanlar, sanatı ağrılı bir şekilde dert eden “elit” okurun ütopyaları, sığınakları, alternatif gerçeklikleri. Ya bu ütopyada saklanacağız, ya da John Berger’in sözünü dinleyip Rembrandt’ın “Anatomi Dersi”ni anlamak için kalkıp bir SGK hastanesinin acil servisine gideceğiz.

Görseller: (sırasıyla) Fatih Öztürk; Vermeer, Delft Manzarası, 1660-61; Vermeer, İnci Küpeli Kız, 1665; Carel Fabritius, Saka Kuşu, 1554