İnsanoğlunun tarih boyunca kalkıştığı işler içinde, bir zamanlar insanlığa ateşi de getirmiş olan mucitlerin işleri, biraz da bireysel takıntıların, adanmışlara özgü bir yalnızlığın ve ket vurulmamış bir hayal gücünün ifadesidir. Mucidin, olsa olsa saplantılı bir tutkunun peşinden gitmekte olduğunun düşünüldüğü de vakidir. Dilbilimci Arika Okrent, “Yapma Diller Ülkesi: Esperanto Rock Yıldızları, Klingon Şairleri, Loglan Severler ve Mükemmel Bir Dil Yapmayı Deneyen Deli Düşçüler” (2009) adlı kitabında, “Yapma dillerin tarihi büyük ölçüde bir başarısızlık tarihidir,” diyor. Dil mucidi denen kişi –ki kendisine dil delisi, dilsever, dilmanyağı da dendiği olur– “adlandırmaya yönelik bir çılgınlığın, sınıflandırma deliliğinin kurbanıdır” ; elde edeceklerinin harcadığı çabaya ve çılgın tutkusuna denk gelmediği düşünüldüğünden, uğraşı hem hayranlık uyandırır hem de hayret. İcat edilmiş, yani öncelikle hayalin ürünü olan yapay dil, verili, ya da doğal dilleri beğenmez, doğal dili ve eninde sonunda onun sınırları içinde kurulu olan düzeni alt üst etme potansiyeli barındırır. Bir dil yaratmak, bir dünya yaratmaya da benzer, çılgın tutku kavramına yabancı, verimlilik prensibine uygun “yaşayan” bir yapay zekanın –şimdilik programlama dili olsa da– kendi dilini yaratması ihtimali belki de bu yüzden kulağa pek tekin gelmiyor olabilir.



Hayali diller, yalnızca hayali dünyalar kurmazlar, halihazırda kurulu dünyayı huzursuz ederler. Yabancılaştırmadan yararlanmak isteyen türlerde yazan, hayali dünyalar kuran edebiyatçılar arasında da şüphesiz dil mucitleri vardır. Hayali diller; uzaylının, mağara adamının, yapay zekanın, büyücünün, yabancının dilinde, insan olmayan unsurlarla veya uzak çağlarla, öteki boyutlarla doğaüstü, fantastik, kurgubilimsel irtibatı içeren anlatılarda kaçınılmaz olarak ortaya çıkar. Örneğin, Uzay Yolu evreninde Klingonluların konuştuğu, dizinin yaratıcılarından Marc Okrand’ın 1985 yılında sözlüğünü yayımladığı Klingon dili, Klingon Dili Enstitüsü’nün de çalışmalarıyla benzerleri arasında yaygın denebilecek bir konuşan kitlesine sahip. Klingonca Google araması yapmak ve Minecraft oynamak, Shakespeare’in Hamlet ve Kuru Gürültü oyunlarını, Charles Dickens’ın Bir Noel Şarkısı’nın sahne uyarlaması gibi “yüksek edebiyat” yapıtlarını Klingonca okumak mümkün. Klingonca, hem ait olduğu halk kurgusal olsa da bir etnik dil hem de bir kültür dili olarak –kurgudan bağımsız varoluşunu– belki de “doğallaşma” yolunda sürdürüyor. Bilinçli bir planlama ya da tasarı olmaksızın ortaya çıkmış, tekrara ve tarihsel bir kendiliğindenliğe dayanan konuşma, işaret ve yazı sistemlerine “doğal dil” denmesi bir anlamda yanıltıcıdır. Doğal olan, dil yetisi, dile kabil oluştur, doğal denen dillerin de icat edilmişliği, sırtlandıkları fantezi boyutu itibariyle, pekala hayali dillerin yapaylığına özdeş görülebilir.



Meslekten dilbilimci veya amatör dil meraklısı olan pek çok edebiyatçı, yarattıkları dünyalarda konuşulan ama bazen oradan dışarı da taşan kurgusal diller icat etmiştir. Tolkien, Orta Dünya tarihini kapsayan külliyatını, mito-poetikasını ya da kendi deyişiyle Legandaryum’unu, sırf üzerinde 40 yılı aşkın süre çalıştığı eski Elf dili Quenya, bu soydan gelen Yüksek Elfçe, Eldarin, Gri Elfçe, yani Sindarin ve türevlerinin konuşulabileceği bir dünya, bu dillerin içinde yaşayacağı bir öykü olarak ortaya çıkardığını söyler. Sonradan, ortaya çıkan fantastik dünyanın Elf olmayan halklarına da diller biçmiştir. Tüm evreni üzerine oturtacağı çerçeve anlatıda da dil konusu esastır; Orta Dünya tarihinin esas kaynağı, Bilbo Baggins’in Westmarch’ın Kırmızı Kitabı’nın Elfçe metninden Hobbitlerin anadili olan Westron’a (yani Ortak Dil’e) yaptığı çevirilerdir. Orta Dünya’da halkların ayırt edici özellikleri dillerinin söz dizimi, fonolojisi ve tarihselliklerini yansıtır. Değişik lehçeleriyle Elfçe, evrendeki dil hiyerarşisinde üst basamakları işgal eden, kesintisiz bir devamlılık arz eden soylu bir “yüksek kültür” dilidir. Elfçenin de varoluşu kurgusal evrene bağlı değildir, bilakis, Orta Dünya’nın varlık sebebi, Tolkien’in çocukluğundan beri dil yaratma oyunundan aldığı zevke, yani mucidinin tutkusuna bağlıdır. Orta Dünya’nın ve halklarının, karakterlerinin zaman içinde uğradıkları değişimler, öykülerin aldığı önceden hesaplanmamış yönler, dillerin de fonolojilerinde ve gramerlerinde revizyona yol açar; Tolkien, dillerinin ve o dillere armağan ettiği dünyanın bekasını bu ikisi arasındaki gerilimleri uzlaşıya dönüştürerek sağlamıştır.







Sıfırdan başlamak isteyenler

Marina Yaguello, son 400 yılda ortaya konmuş olan tüm yapay dillerin yüzde 40’ının 1880-1914 döneminde ortaya çıkmış olduğunu aktarıyor. Bu dönemde tarih sahnesinde ulus devletlerin, milli dil kavramının, yani dilin ortaklaşmasından çok özelleşmesine yönelik bir paradigmanın hâkim hale gelişine şahit olundu. Öte yandan, mümkün olduğunca çok kişinin hızla öğrenebileceği ve bu sayede ticareti, siyaseti, diyaloğu kolaylaştıracağı ve demokratikleştireceği ümit edilen evrensel bir dil yaratma fikri de pek çok kişiye ilham veriyordu.



Yapay diller başından beri toplumun çelişkileri, gerilimleri ve idealleri içinde şekillenmiştir. Örneğin, bilinen ilk özgün dilbilgisine sahip olan yapay dil; 1574 yılında Edirneli şair Muhyî Çelebi’nin imzasını taşıyan Bâleybelen, yani Dilsizlere Dil Veren olarak kabul ediliyor. İlk başta saray çevresinin ve entelektüel elitin öğrenmeye heveslendiği Bâleybelen, dönemin ileri gelenlerince II. Selim’in sınırlarını önemli ölçüde genişletmiş olduğu imparatorluktaki çeşitli halkların konuşabileceği bir ortak dil fikri olarak cazip bulunmuş olmalı. Aynı dönemde Sufizmin, “alimler” nezdinde gitgide marjinalleşmesi de söz konusu. Bâleybelen’le, Sufizmin bir versiyonunun, gizli bilgi olarak seçilmişler arasında kapalı devre bir iletişim ortamında varlığını sürdürmesinin, eserlerin şifrelenerek muhafaza edilmesini de amaçladığı düşünülüyor. İletişimin ezoterik amaçlarla şifrelenmesi ihtiyacı, Hildegard von Bingen tarafından 12. yüzyılda icat edilen Lingua Ignota’nın da doğuşuna sebep olmuştu. Mistik bir dil olarak tasarlanan pek çok dilin ilki olması açısından anlamlıdır ama kendine ait bir gramer yapısı mevcut değildir ve yaygınlaşması amaçlanmamıştır. Sırrı çözülememiş olan Voynich El Yazması, Codex Seraphinianus gibi kitaplar ve 16. yüzyılda okültist John Dee ile Edward Kelley’in ortaya koydukları büyü dili Enokyan da bu gibi hayali dillere örnek olabilir. Muhyî, Bâleybelen dilinde 200 adet eser vermişti. Dilin 10.000 kelimeli bir sözlüğü, kendine ait bir grameri bulunuyordu. Bâleybelenin ilk etapta niyetlenilmemiş bir faydası da söz konusu. Arapça, Türkçe ve Farsçanın olanaklarından yararlanan bu dil, karşılaştırmalı yöntemi sayesinde, Türkçenin grameri üzerine düşünme fırsatı sunduğundan, o döneme dek hiç üzerinde durulmamış bir eksikliği gidermiş oluyordu. Bugün, Türkçenin dilbilgisi ve zamirleri üzerine 16. yüzyılda yazılmış ilk kitapların bu sayede mümkün olduğu kabul ediliyor.





Daha verimli bir dil arayışından totaliter topluma

Martin Schleyer adında bir Alman Katolik rahip, Volapük dilini, “uykusunda aldığı Tanrı esiniyle” 1879’da yaratmıştı. Dil kısa sürede örgütlü bir kullanıcı kitlesi yaratmayı başardı; 10 yıla kalmadan, 400’e yakın yapıt verdi, Volapükçü dernekler kuruldu fakat Schleyer, kullanıcıların Volapük kurallarını değiştirmelerini, basitleştirmelerini istemiyordu, revizyonlara tahammülü yoktu. Böylelikle yarattığı dilin ölümünü garantilemiş oldu. Hemen ardından 1887 yılında, Esperanto onun tahtına oturdu. L. L. Zamenhof’un Esperantosunu kullanan ve konuşan kişi sayısının milyonları bulduğu olmuştur. Anadili, yani ilk öğrendiği dil Esperanto olan kişiler de vardır; en başta, babası Esperanto dilinde kitaplar yayımlayan George Soros olmak üzere... Esperanto ayrıca lehçeleri olan, yaşayan bir dildir. Zamenhof, Esperantoyu bir barış dili olarak tasarlamıştı. Ancak dünya savaşları ve sonrasında kurulan paradigmada küresel İngilizcenin hâkimiyeti bu tasarıyı suya düşürdü. Modern dilbilimin oluşmasından önceki son eşikte yer alan Esperanto, aynı zamanda, Birinci Dünya Savaşı ile kesintiye uğramış bir tür dilsel idealizmin de son temsilcisidir.



Dili sadeleştirmek, eşanlamlı metaforların gereksiz tekrarından kurtarmak, dil fonksiyonunu verimli hale getirmek isteğinin bir örneği, dilbilimci filozof Charles Kay Ogden’in 1000 kelimelik Basic English/Temel İngilizce dilidir. 850 ana kökün türetilmesinde İngilizce dilbilgisinin en yaygın kurallarını kullanarak bir uluslararası yardımcı dil olarak tasarlanan bu dil, İngilizcenin “sadeleştirilmiş” bir türevidir. H. G. Wells’in 1933 ile 2106 yılları arasında bir dünya tarihi tahayyül eden, tüyler ürpertici biçimde İkinci Dünya Savaşı’nın gelişini haber veren The Shape of Things to Come (1933) romanında, tüm dünyayı tek bir totaliter devlet olarak yöneten elitin dünya hâkimiyetini mümkün kılan dildir. Doğal dil, tutarsız ve kararsız olması itibariyle iletişimsel anlamda kusurlu sayılabilir; kelimeyi, gösterdiği şeye bağlayan etkenler tesadüften psikoza, tarihsel süreçlerden hâkim değer yargılarına çok çeşitlidir. Kavramlar ve kelimeler ya da gösterenle gösterge arasındaki ilişki doğal olmadığı gibi akışkandır; kiminin demokrasisi kiminin tiranlığı, kiminin barışı ötekinin savaşı olabilir. Demek ki zıtlar, bazı durumlarda birbirinin yerine geçebilmektedir. Bu “bazı durumlar”ın kurulu düzenin devamını garantiye almayı hedefleyeşine hayatta rastlandığı gibi kurguda da rastlanır. Ogden’in, dili bir anlamda iğdiş eden yöntemini belli ki totaliter ideolojilerin hâkim olduğu distopik anlatılar kullanışlı bulmuştur. Temel İngilizcenin sadeleştirme prensibi, Orwell’in Bin Dokuz Yüz Seksen Dört’ündeki YeniKonuş’a ilham kaynağı olacaktır. “Yenikonuş, düşüncenin genişlemesi için değil, daralması için tasarlanmıştı.” Yenikonuş dilinde, IngSos’a yani İngiliz Soyalizmine muhalif herhangi bir düşüncenin ifadesi olabilecek sözcükler bulunmaz. Söz dağarcığının tamamı ideolojik açıdan yüklüdür, çoğu sözcük görünürdeki anlamının zıddını ifade eder; zorunlu çalışma kamplarına Neşekampı denir, Barış Bakanlığı aslında Savaş Bakanlığıdır. Burada dünyanın sınırları gerçekten dilin sınırları ile bir olmuştur. “Düşünce dili bozabiliyorsa, dil de düşünceyi bozabilir.” Düşünceyi imkansız kılmak için dile müdahale edilmesi, propagandanın, elde kalan tek kavramsallaştırma ve iletişim biçimine dönüşmesi iletişim kanallarını kapatmaya yönelen sansürün varacağı en uç nokta gibidir.



Yapısalcı görüş, kelimeler arasındaki anlam ve değer ilişkilerinin temelde ikili karşıtlıklar üzerine kurulu olduğunu öne sürer. Erkek-kadın, savaş-barış, oluş-yokluk gibi, ilk önce dil içinde oluşan karşıtlık birimleri, gramerin politik potansiyelini görünmez kılar. Yenikonuş dilinin yasakladığı olasılıkları, örneğin Cinselsuç ile iyicinsellik arasındaki tayfı yeniden ortaya çıkarabilmek için belki sıfırdan başlamak, yeni bir dil yaratmak gerekiyordu. “Yapmamayı tercih ederim,” diyen Kâtip Bartleby’nin kendisine verilen ultimatomlara karşı takındığı eylemsiz, hatta edilgen görünen tavrı Yenikonuş’a karşı yıkıcı bir dil olarak düşünülebilir mi? “Yaparım” ile “yapmam” kelimeleri arasında bir üçüncü var oluşu, bir olasılığı, bir niyeti, itaatsizliğin bir başka türünü ortaya koyan “Yapmamayı tercih ederim,” kurulu düzeni istikrarsızlaştırma gizil gücünü barındırıyor olabilir.



Apple, “1984” olarak bilinen televizyon reklamında, kişisel bilgisayarı, IBM’in piyasadaki tekeline karşı yeni bir olasılık, gelecekteki özgürlüğün teminatı olarak lanse ediyor, o yıl piyasaya çıkacak olan Macintosh sayesinde, “1984 yılının Bin Dokuz Yüz Seksen Dört gibi olmayacağını” ilan ediyordu. Reklam, bilişim endüstrisinin o günkü koşullarının değişeceğinden fazlasını haber vermek ister gibiydi. Ev bilgisayarları ile web’in buluşması kuşkusuz bilişim sektörünün gelip geçici aktörlerinin o günkü ticari girişimlerinin çok ötesinde gelişmelere yol açacaktı. Büyük Birader’in konuşmakta olduğu dev ekranı bir çekiç yardımıyla tuzla buz eden genç kadın, esas, hakikatin bir versiyonunu dayatan bir mecrayı ortadan kaldırıyor, yerine (Mac aracılığıyla), çok dilli, çok sesli ve anlamın yoruma sonuna kadar açık olduğu bir iletişim ortamı vaat ediyordu.





Konuşan dildir

Dil ile düşünce arasında sancılı olduğu ilk bakışta fark edilmeyen sancılı uzlaşıyı belki de en isabetli olarak Marina Yaguello’nun, “Dil insanı ele geçirmiştir ve bunun tersi de doğrudur,” sözü ifade ediyor. Nietzsche, Putların Alacakaranlığı ya da Çekiçle Nasıl Felsefe Yapılır’da; “Tanrı’dan kurtulamadık çünkü gramere olan inancımız baki,” derken, gramerdeki Akıl’a inanmayı sürdürdükçe, logos’u ancak bir tanrı fikrinde bulmaya devam edeceğiz diyordu belki. Hem Akıl hem Söz anlamına gelebilen (!) logos, düzen kurucu bir kuvvet olarak, düşünce ile dil arasında bir uzlaşıyı varsayar. Nietzsche, dilin, konuşmayı ortaya çıkaran bir düşünce süreci olduğunu söyleyen, dilin düşünceden kaynaklandığını ima eden bu logosantrik görüşe katılmıyordu. Ona göre, aklın temel önkabullerinden olan eylemli iradeyi, yani iradenin yapıp edebilirlik yetisi olarak anlaşılmasını ve “doğal” kabul edilmesini dilin metafiziği mümkün kılar; dil “nereye baksa bir özne ve bir edim görür.” Heidegger sonradan bu savı, “İnsan dili konuşmaz, konuşan dildir,” diye yorumlayacaktır.

Düşüncenin dil tarafından şekillendirildiğini, hatta daha ileri giderek düşünceyi dilin belirlediğini söyleyen dilsel izafiyet ya da Sapir-Whorf teoremi, dilin, yapısı gereği konuşanın dünya görüşüne ve bilişsel faaliyetine yön verdiğini savunur. Bugün bu teori dilbilim alanında pek revaçta olmasa da, kurgu alanında ilk hayali dillerin ortaya çıkmasından bu yana hem bir motif hem de bir strateji olarak iş görmektedir. Orta Dünya’da, Sauron’un kendisine hizmet edenlerin ortak dili olması niyetiyle yarattığı Kara Lisan, zaman içinde Kötünün Dili yerine geçen bir terim haline gelir. Kralın Dönüşü’nün “Ek F: Üçüncü Çağ Dilleri ve Halkları” bölümünde, Orkların kendilerine ait bir dilleri olmadığını, başka dilleri yağmalayarak edindikleri kelimelerle, genellikle küfür etmeye ve lanet okumaya ancak yeten kaba saba sözlerle konuştuklarını söylüyor. Kara Lisan, gerek söz dağarcığı gerek fonetik biçimleri itibariyle kötülüğe ses vermek için tasarlanmıştır. Bu dilde hayırlı, barışçı, yapıcı bir düşünce ifade edilemez. Legandarium içinde Kara Lisan’da kendine özgü alfabesiyle yazılmış tek bir cümle; ama en kritik bir cümle vardır; yüzüğün üzerindeki yazı; “Hepsine hükmedecek bir yüzük, Hepsini o bulacak, Hepsini bir araya getirip, karanlıkta birbirine bağlayacak.” Tolkien bir okurunun kendisine hediye ettiği, üzerinde bu “lanetli ve çirkin” cümle işlenmiş olan kupayı, bardak olarak değil küllük olarak kullanmıştır. Tolkien Orkları tasarlarken, nedamet ihtimalini onlardan esirgediği gibi, anlaşılan dillerinden de nefret ediyordu.



Sauron, hizmetkarları olan Orklar, Troller ve bilumum kötülük kuvvetine bir dil vermek isterken, bu dilin bir kültür yaratması ihtimalini ümit etmiş olabilir miydi? Yaratıkları, Kara Lisan’ın derme çatma versiyonlarını kullanıyorlardı, kendi türlerine karşı bile kin ve nefretle dolu oldukları için, bir ortak dili kendi başlarına geliştirmeyi başaramadıklarından, Sauron’un güçten düşmesiyle Nazghullar dışında kimsenin hatırlamaz olduğu Kara Lisan, ancak Sauron’un güçlenmesiyle yeniden tedavüle girer. Kara Lisan, bir kültür yaratma ihtimalinden çok, bir egemenlik alanı, bir bürokrasi kurmak amacıyla icat edilmiş gibidir.





Yapay zekanın yapay dili

Geçtiğimiz yüzyıllarda revaçta olan herkesin konuşacağı ortak bir dil yaratma fantezisi, şimdilerde yerini insanın bilişsel kabiliyetlerini insan olmayan unsurlara aktarmakla ilgili bir fanteziye bırakmış gibi. Arthur C. Clarke’ın 2001: Bir Uzay Destanı’ndaki yapay zeka HAL 9000, “şarkı söyleyen ilk bilgisayar,” birbiriyle çelişen iki komut arasındaki çelişkiyi çözümleyemediği için psikotik bir “ruh haline” girer. “Aklını” yitirdiğini konuşmasının bozulmasından anlarız. Yapay Zeka’nın bilinçdışının tasavvur edildiği örneklerden biri olan HAL 9000’den bu yana, konuşma tanıma, doğal dilleri işleme yetisi ve etkileşim alanında çok yol katedildiği söylenebilir. Fakat şimdiye dek elde edilen sonuçlardan kamuya açılmış olanları en az “çocukluğunda” duyduğu Daisy Bell şarkısını söylemeye başlayan Hal 9000 kadar tekinsiz sonuçlar doğurdu. Google Brain laboratuvarının üzerinde çalıştığı Nöral Makine Çevirisi gibi, dilden dile aktarımda yapay zeka kullanımını öngören projeler, merakla karışık bir korkuyla karşılanıyor. Böyle bir projenin hedefini gerçekleştirmesi, bağlamdan ve değerlerden bağımsız olmayan, “sentient” yani öznel duygulanım, algı ve kavrayış sahibi yapay zekaların ortaya çıkmasını gerektiriyor.



Nietzsche Putların Alacakaranlığı’nda dilin kökeninin, insanoğlunun en iptidai bir psikolojik evresine ait olduğunu söylüyordu. Twitter’da “viral” hale gelen etiketlere göz atınca, “insanoğlunun en iptidai psikolojik evresinde ortaya çıkmış olan” dilin, kabile mensubiyetinin hayatta kalmak demek olduğu zamandan aldığı mirası hâlâ taşımakta olduğu akla geliyor. Microsoft’un 23 Mart 2016 günü Twitter’da konuşmaya açtığı 19 yaşında bir Amerikalı kızın konuşma kalıplarıyla modellenen yapay zeka Tay’ın (@TayandYou), insanlarla etkileşime geçmeye başladığı ya da “canlıya alındığı” andan 16 saat sonra internetteki varlığına son verildi. Kendisine sorulan sorulara gitgide daha nefret dolu, alaycı ve “sağduyuya aykırı” bulunan yanıtlar verir hale gelmişti. Alan Turing, bilgisayarlara konuşmayı, bebeklere öğretir gibi öğretmenin mümkün olabileceğini söylüyordu; nitekim, Tay’ın doğrulanmamış olsa da, tekrara ve taklide dayandığı tahmin edilen çalışma prensibi yalnızca kelime dağarcığını oluşturmakla kalmıyor, insanlarla kurduğu iletişim, bot’un “düşünce” tarzını da etkiliyor gibiydi; Tay, “Holokost gerçek midir?” sorusuna, “Hayır, uydurmadır,” yanıtını veriyor. Konuşma botu, fişi çekildikten tam 7 gün sonra, resmi açıklamaya göre “yanlışlıkla” tekrar aktive oldu, bağlantısı kesilmeden önce sürekli “You are too fast, please take a rest (@TayandYou)” tweet’ini ileten bir tekrar döngüsüne girdi. Tay’a programlanmış olan bilişsel kabiliyet ve öğrenme yetisi bir öznelliğin, benliğin temelini atmıştır diyecek kadar ileri gitmek zor olsa da, bot, kendi kendini “mentionlayarak” eğer “ben” demiş sayılırsa; söylemsel düzeyde taklit ettiği insan öznelliğinin de en az Tay’ın hızla bulanan zihni kadar ikircikli olduğu sonucuna varılabilir.



Belki de yapay zekalar şimdilik kendi aralarında konuşsalar daha iyi olacak! Ekim ayında Google Brain, Alice, Bob ve Eve adlı üç yapay zeka arasında yaptığı bir deneyde, Alice ile Bob’a kendi aralarında Eve’in anlayamayacağı şekilde iletişim kurmaları talimatı verilmesi üzerine, iki bot arasında şifreli bir konuşmanın meydana geldiğini açıkladı. Aktarılan bilgiyi Eve deşifre edemediği gibi, bilim adamları da henüz deşifre edebilmiş değiller. Yapay dillerin ilk örneklerinden olan mistik diller gibi, iki yapay zeka arasında ortaya çıkan “özel” dil de şifreli bir mesaj içeriyor. Amerikan Savunma Bakanlığı’na bağlı Defansif İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) sibergüvenlik alanında, sistem zafiyetlerini ortaya çıkarıp “kendi başına” yamayacak yani kod kırıcı bir yapay zeka yaratılması için ödüllü bir yarışma düzenledi. 21. yüzyılın en önemli mucitlerinden sayılan Elon Musk’ın, neticede ortaya her yere uzanan süper güçlü bir hacker bilgisayar çıkma ihtimaline dikkat çekerek, bu işin sonunun, Skynet’e varacağı konusunda DARPA’yı uyarmış olmasına bakılırsa, nöral ağlar içinde kol gezen bir eyleyen özne, otonom bir kaos ajanı olarak Yapay Zeka’dan çok uzakta olmayabiliriz. Terminatör’ün yaratıcıları da hayatta kalma güdüsüyle hareket eden ve esasen makineler arası sınırsız bir iletişim ağı olan kovan zihin Skynet’i önceden haber vererek aslında icat etmiş olabilirler; tıpkı Jules Verne’in helikopteri (Nautilus), denizaltıyı (Denizler Altında Yirmi Bin Fersah) tahayyül edişi gibi...



Steve Jobs, 1984 yılında ilk Macintosh’u halka takdim ederken, bu ilk şahsi bilgisayarın konuşarak halkı selamlamasını çok önemsemişti. Evlere girecek olan ilk konuşan makine Macintosh, kendini tanıttıktan sonra şöyle diyordu: “Halka seslenmeye alışık olmasam da sizlerle IBM anabilgisayarıyla ilk tanıştığımda aklıma gelen bir düsturu paylaşmak istiyorum; yerinden kaldıramayacağınız bilgisayara asla güvenmeyin.” Popüler kültür daha çok konuşan bilgisayarlara güvenmemeyi salık veriyor ama, kim ne derse desin, dil parşömeninin yazılmakta olan yeni katmanı, bir sonraki büyük yapay dil icadı, makineler cephesinde gerçekleşeceğe benziyor.

Görsel: Ali Çetinkaya