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    08-11-2016

						
Dünyanın dört bir yanından "sıradışı" kütüphaneler

						

						

							
							

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Kütüphane dendi miydi akla ilk gelen duvarlarındaki raflar kitaplarla dolu uzun koridorlar, masalarda dikkatle kitabını okuyan ya da ders çalışan kişiler ve ortama hakim olan derin bir sessizliktir çoğu kere. Fakat bütün kütüphaneler öyle olmak zorunda da değil. Dünya üzerinde alışılmışın bir hayli dışına çıkan, oldukça ilginç kütüphaneler de var. İşte onlardan birkaçı:
 
Moğolistan'da bulunan bu "mobil" kütüphane ülkenin her yerindeki çocukları kitaplarla buluşturmayı hedefliyor.
 
 
Amsterdam'daki Schiphol Havaalanı'ndaki bu kütüphane bir havaalanı içinde bulunan ilk yerleşik kütüphane olma özelliğine de sahip.
 
 
A47 Mobil Kütüphanesi de özel olarak tasarlanmış, oldukça ilginç mobil kütüphanelerden biri.
 
 
Tayland'da bulunan bu kütüphane bir mağaranın içine yerleşmiş ve içinde yerel adetler ve permakültürle alakalı kitaplar bulunuyor.
 
 
Meksika'da bulunan Vasconcelos Kütüphanesi devasa boyutlarıyla azılı okurların ağzını sulandıracak cinsten.
 
 
Saint Catherine Manastırı'nın içinde bulunan kütüphane 1.8 milyonun sayfanın üzerindeki koleksiyonuyla Hristiyanlık'a dair en geniş arşivlerden birinin de sahibi.
 
 
Dünyada sadece resimli kitaplardan oluşan bir kütüphane de var: Resimli Kitaplar Kütüphanesi! Bu ilginç kütüphanenin tasarımı ise Japon mimar Tadao Ando'ya ait.
 
 
Karadeniz'in diğer yakasında 10 farklı dilde toplam 2500 kitaptan oluşan bir plaj kütüphanesi olduğunu biliyor muydunuz?
 
 
Tel Aviv'de, göçmen çalışanları desteklemek amacıyla kurulan Levinski Garden Kütüphanesi göçmenlerin sık sık bir araya geldiği bir otobüs durağının dönüştürülmesiyle oluşturulmuş.
 
 
Bu listedeki en sıradışı kütüphanelerden biri kuşkusuz Raul Lemesoff'a ait olan Weapon of Mass Instruction Kütüphanesi.  1979 model eski bir Ford Falcon'un dönüştürülmesiyle oluşturulan bu mobil kütüphane toplam 900 kitap bulunuyor.
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: Flavorwire
						

						

						
						

							
							

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