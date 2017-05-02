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Dosya

			

			

			

			

				
Dosya

				

					

					

						
Ceyhan Usanmaz    02-05-2017

						
Editörden // Yola Jules Verne’le çıkmak

						

						

							
							

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Özellikle çocukluktan hatırladığım uzun otobüs yolculuklarının en keyifli tarafı, kocaman bir camın/ekranın ardından akıp giden/değişen manzarayı izlemekti benim için. Birçok kişi için de olduğu gibi... Çünkü görece kısıtlı bir seyahat etme “özgürlüğüne” sahip olduğumuz o dönemlerde, bir otobüs yolculuğuna çıkabilmişsem, tatildeyiz demektir; yeni yerler görme şansı da beraberinde geliyordur...
 
Ancak bu uzun yolculuklar sürekli aynı iki nokta arasında gerçekleşiyorsa, kanıksanan manzaranın da tadı bir noktadan sonra kaçıyordu hiç kuşkusuz. Üstelik o dönemde telefonlarımız akıllı değildi, hatta yanımızda taşıyabileceğimiz telefonlar yoktu. Başka bir meşgale bulmak gerekiyordu! Sıklıkla gidip geldiğimiz iki nokta olsa da, unutamadığım o Bursa-Ankara yolculuğu, bir başlangıçtı aynı zamanda. Yaklaşık altı saat boyunca, Eskişehir’deki çay molası da dahil olmak üzere, bambaşka bir “seyahat” yapmıştım; Jules Verne’in Arzın Merkezine Seyahat’i ile birlikte... Çeşitli seyahatlere Jules Verne’le çıkmaya devam ettim, sonrasında elbette başka yol arkadaşları da katıldı!
 
Eminim Jules Verne söz konusu olduğunda, öyle ya da böyle, herkesin benzer bir kişisel hikayesi vardır. İşte Kansu Şarman’ın Jules Verne odaklı hikayesi de, yakın bir gelecekte, bir sergi ve ona eşlik eden bir kitap olarak karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Ama öncesinde, hatta “en baştan” başlayarak, Jules Verne’in Türkçedeki macerasını anlatıyor SabitFikir’in yeni sayısında.  
 
Üstelik, Jules Verne’le ilgili heyecan verici bir güncel haber daha var. 4 Nisan’da bir grup araştırmacı, Fransa’nın Occitanie bölgesinde, bir “zaman kapsülü” bulduklarını açıkladı. Jules Verne’in eserleri ve mezarı üzerine yaptıkları araştırma sonucunda ulaştıkları bu metal kutuda çeşitli belgelerin, kitapların ve değişik şekillerde ve ebatlarda metal nesnelerin bulunduğu söyleniyor. Drone’lar ve metal detektörlerin yardımıyla bulunan bu gömülü “zaman kapsülü” Verne’le ilişkilendirilse de, bu konuda henüz kesin bir kanıt yok. Ancak, Jules Verne okurlarının iyi bildiği gibi, inanmamak için de bir sebep yok! Kansu Şarman’ın da “dosya”da yazdığı gibi: “Artık biliyorduk ki Jules Verne, romanlarında çağının ötesinde bir ulaşım ya da iletişim aracından bahsediyorsa, bu mutlaka gerçekleşecekti.”
						

						

						
						

							
							

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