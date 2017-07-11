Fantastik Canavarlar'ın devam filmi hakkında 9 ayrıntı

J.K Rowling'in aynı adlı kitabına dayanan Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? filmi dünya çapında büyük bir ilgiyle karşılanınca yapımcıların bir devam filmi için kolları sıvaması da pek uzun sürmedi elbette. 16 Kasım 2017'de vizyona gireceği açıklanan filmin vizyon tarihi yaklaştıkça hikayenin ayrıntıları da belli olmaya başladı. İşte ayrıntılar:

1. İkinci filmin fonunda New York değil, Londra ve Paris var. Görünen o ki genç büyücü kahramanımız Newt Scamander evine geri dönüyor!

2. Devam filmi neredeyse ilk filmin kaldığı yerden, Scamander'ın Gindelwald'ı ele geçirmesinden sadece birkaç ay sonrasından başlayacak. Anlayacağınız takvimler yine 1927'yi gösteriyor olacak.

3. İlk filmde Scamander tarafından yakalanan ve seherbazlara teslim edilen dönemin en güçlü karanlık büyücüsü Gellert Grindelwald bu filmde de kendine önemli bir yer buluyor. Söylentilere bakılırsa Grindelwald oldukça dramatik bir kaçış gerçekleştirecek. Bu rolde yine Johnny Depp'i izleyeceğiz.

4. Fantastik Canavarlar'ın devam filminde Harry Potter'ın yol göstericisi Albus Dumbledore'un gençliğini de göreceğiz! Albus Dumbledore'un gençliğini Jude Law canlandıracak. Görünen o ki yeni filmde Scamander, Dumbledore ile el ele verecek ve günü kurtaracak!

5. Eski bir seherbaz olan Tina, onun akıl okuyabilen kardeşi Queenie ve hevesli fırıncı Jacob geri dönüyor! İlk filmde tanıştığımız bu karakterler ikinci filmde de karşımıza çıkacak ve anlaşılan Scamander ve Dumbledore'u Grindelwald karşısında yalnız bırakmayacaklar.

6. Hikayeye geri dönem bir diğer isim ise Credence Barebone. Fantastik Canavarlar'ın ilk filminde Credence Barebone'un kaderi biraz muğlak kalmıştı, ancak Credence Barebone'un gizemli bir biçimde geri döneceği de duyurulan ayrıntılar arasında. Ancak ne yazık ki bu konuyla alakalı daha fazla ayrıntı bulunmuyor, meraklı izleyicilerin kasım ayına dek beklemesi gerekecek!

7. Eğer Hogwarts'ı eğlenceli buluyorsanız henüz hiçbir şey görmediniz demektir! Fantastik Canavarlar'ın devam filminde kahramanlarımızın yolu bir büyücü sirkine düşecek ve asıl eğlence işte o zaman patlak verecek!

8. Yapılan açıklamalara bakılırsa Grindelwald'ın peşine düşenler Scamander ve Dumbledore ile sınırlı değil. Serinin devam filminde Grindelwald'ın peşinde bir isim daha var: Ödül avcısı Grimmson. Bu rolde İzlandalı oyuncu Ingvar Eggert Sigurðsson'ı izleyeceğiz. Ancak Grimmson'ın kahramanlarımıza yardım edip etmeyeceği epey muğlak.

Kaynak: Bustle