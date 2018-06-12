Futbolun sadece futbol olmadığını hatırlatan 20 kitap

Simon Kuper’in futbolun siyasetle, toplumsal hareketlerle bağını 22 ülkeden örneklerle ortaya koyduğu kitabı Futbol Asla Sadece Futbol Değildir insanlık tarihinin bu en popüler oyununa farklı bir bakış geliştirerek bir dönüm noktası olmuştu. Kuper, sırf kitabın başlığıyla bile, futbolla eril dilin holiganımsı refleksleri dışında bir ilişki kuranlara büyük bir armağan vermiş oldu. Yıllar geçse de, futbol hakkında düşünürken halen geçerli onun kurduğu cümleler.

Spor hakkında antropolojik bir perspektiften yazan Kuper bir uçtaysa, kişisel deneyimlerini büyük bir tutkuyla paylaşan romancı Nick Hornby ve futbola dair taktik/teknik/tarihi bilgileri ustalıkla harmanlayan Jonathan Wilson da diğer uçlarda yer alıyorlar.



Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası yaklaşırken, ister yeşil sahanın içinden isterse tribünün oralardan oyuna bakan, holiganlıktan ve körü körüne bir spor düşkünlüğünden arınmış kitaplardan bir seçki hazırladık. Galeano'nun kendine has dünya kupası gözlemleri elbette listemizin baş köşesine yerleşti!

Gölgede ve Güneşte Futbol - Eduardo Galeano

Futbol Dünyayı Nasıl Açıklar? - Franklin Foer

Futbol Taktikleri Tarihi - Jonathan Wilson

Umberto Eco ve Futbol - Peter Pericles Trifonas

Futbol ve Kültürü - R. Horak, W. Reiter, Tanıl Bora

Futbol Ateşi - Nick Hornby

Dünya Kupası Tarihi - Mert Aydın

Harika Portakal - David Winner

Takımdan Ayrı Düz Koşu - Tanıl Bora

Lanet Takım - David Peace

Bi Futbolcu Olursak... - Safter Elmas

Al da At Dercesine - Kolektif

Dördüncü Yıldız - Raphael Honigstein

Son 11 - Ferhat Uludere

Anadolu Yıldızı Eskişehirspor - Özgür Topyıldız

Rakamlar Oyunu - David Sally, Chris Anderson

Korsanlar, Punklar ve Siyaset - Nick Davidson

Çizgi Açığı - Tanıl Bora, Turgut Yüksel

Futbol Adamları - Simon Kuper

Bonus (Keşke yeni baskısı çıksa dediğimiz kitaplar!)

Bu Maçı Alıcaz! - Can Kozanoğlu

Santrforun Rüyası - Laszlo Darvasi

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