Geçmişi sımsıkı tutan, yeni günleri umutla karşılayan hediye önerileri

2016’nın bitmesine sayılı günler kaldı. Sizin için 2016 neydi? Bitmesine iki elimizin toplam parmak sayısı kadar kalan günlerin ardından, kendinize ne kadar sordunuz 2016’yı? Sizin için bitmek bilmeyen, kabus dolu bir yıl mı oldu? Yoksa her şeye rağmen yaşadığımız sıkıntıları, üzüntüleri geride bırakıp, her şeye rağmen umut dolu günleri beklediğiniz bir yıl mıydı? 2016’da yaşadığımız her günü bir bir not tuttuk. Bazen bir gazete sayfasında, bazen de bir tweet ile. Bazen de ilmek ilmek beynimize kazıdık her bir günü. Evet, bitiyor, 2016 da biten diğer tüm yıllar gibi bize hoşçakal demek için geri sayıma başlıyor!



Peki 2017 nasıl olacak? Yılın ilk gününü birçoğumuz dört gözle beklerken, raflarda yerini alan birbirinden güzel hediyeler de paketlenmeyi ve tüm seven sevilen insanların birbirini mutlu etmesini bekliyor. Hem de sayfa sayfa bekliyor…

SabitFikir olarak, 2017’de de yaşayacağımız ne varsa, işe, okula, hayata dair hepsini bir arada sımsıkı tutabilmek için ajandaların sayfaları arasına detaylı bir göz gezdirdik ve herkesin bugünlerde “Yılbaşında ne hediye alsam?” sorularına da yanıt bulabilmek için ulaşabildiğimiz kadarıyla buram buram sayfa kokan hediye önerilerimizi sizin için sıralamaya karar verdik.



Bu yıl kendinize ne sözler verip yapamadınız, sizin bekleyenler listenizde “Ben bunu bu sene kesin yaparım," dediğiniz neler var bilemiyoruz ama aşağıdaki önerilerimiz ile yeni bir yıla girerken kendinizi ufacık da olsa bir hediye ile şımartabilirsiniz. Sevdiklerinize ise kendi el yazılarıyla doldurabilecekleri ve saklayabilecekleri güzel mi güzel ajandalar hediye edebilirsiniz.

Yapraklarını Koparmadan Önce Bir Kez Daha Düşünün: İletişim Yayınları’ndan 2017 Resimli Türkçe Edebiyat Takvimi

İlki 2015 yılında yayınlanan ve oldukça ilgi gören bu takvim, 2016 yılında da masalarımızın en güzel köşesinde bizlerle oldu. Bu takvimin bağımlısı o kadar çok oldu ki İletişim Yayınları da geleneği bozmadı ve 2017 için de bu geleneği devam ettirdi. Yaşasın! Bu takvim ile yeni tanışacaklar olanlar var ise Saatli Maarif Takvimi’nin nostaljik görüntüsü ile mutlu olmaya hazır olsun: Karton kapağı, ikinci hamur kağıdı, tasarımı ve dolu dolu içeriği ile şahane bir hediye olabilir.

Bu yıl editörlüğünü yine Levent Cantek’in üstlendiği takvim, klasik Saatli Maarif Takvimi’nin siyah-beyaz görüntüsüne benzemesine ek olarak sayfalarda çerçeve olarak kullanılan kırmızı renkli tasarımı ile karşımıza çıkıyor. (Hatırlanacaktır, 2015 takvimi sarı, 2016 takvimi ise mor renkteydi.) Takvimin her bir sayfasında edebiyat dünyasından Aslı Alpar, Aybars Yanık, Gizem Güner ve Zeynep Sıla Demircioğlu’nun araştırmaları sonucu derlenmiş bilgiler, yazarların doğum ve ölüm günleri, çeşitli sanatçılar hakkında o güne ait bilgiler, dünya üzerinde o gün gerçekleşmiş olan olaylar ve konulara yer verilmiş. Bu yılki takvimi geçen senelerden ayıran en belirgin özellik ise her bir gün için adanmış deyimler, kelimeler… Geçen sene her bir aya ithaf edilen kelimelere yer verilmişti. 2017 Edebiyat Takvimi’nde Ocak ayının ilk gününün deyimi ise “Ofuldamak”, yani “Durmadan of puf etmek.” Yeni bir yıla bu kelimeyle başlamak, umarım kalan 364 günü oflayarak geçirmemize neden olmaz! 2017’yi uğurlayacağımız deyim ise “Getdiki Sene”, yani “Geçen yıl” anlamına geliyor. Yılın son gününü bu deyim ile uğurlarken, 2017’ye de hızlıca bir göz gezdiririz belki. Hem ön hem de arka sayfada yer alan çizimler ise meraklı gözleri ziyadesiyle mutlu ediyor.



Takvimin sayfa arkalarında yine kitaplardan alıntılanmış bölümler ve yepyeni öyküler yer alıyor. Çizerlerin öykülere eşlik eden illüstrasyonları, yaratılan tiplemeler, karikatürler ise okuma zevkinizi arttırmak için hazırlar. Ayrıca sayfa arkaları bu yıl “Pıtpıt sözlük” ve “ne demiş” köşesi ile çeşitlendirilmiş.



Bu sene de masanızın en güzel köşesine bu takvime yer ayırmayı unutmayın. Kelimelerin gücü ile bir yandan edebi keşifler yaparken, bir yandan da eğlenceli çizimler ile göz zevkinizi perçinlemeyi de ihmal etmeyin.

2017’de her koyun ütopyasından, bilemedin distopyasından asılır: Metis Yayınları’ndan Metis Ajanda 2017: Hiçbir Yerden

2005 yılından itibaren her yıl farklı bir temayla yayınlanan Metis Ajandası, bu yıl da yeni bir tema ile karşımızda: “Hiçbir Yerden.” Bu ajanda ile günlerin ütopyasından kaçarken distopyasına tutulabiliriz her an.



Ajandanın sunuş bölümünde "Filler tepişirken çimenler ezilirmiş,” deniliyor. “Ama çimen deyip geçmemeli. Tek tek cılız görünür belki; böğürüp duran, gövdelerini oradan oraya savuran dev yaratıklar ezip geçiveririz sanırlar; oysa yeryüzünün her yanını kaplayan, birlikteyken okyanus dalgaları gibi salınan, kolay yok edilemez bir türdür çimen.”



“Madem böyle bir çağ düştü kaderimize, hüznümüzde boğulmak yerine birbirimizin hayallerinde bir ülke aramaya girişelim dedik, biz de. Yılların ötesindeki, kilometrelerin berisindeki hayalperest akılların peşine düştük. Dehşet de çıktı karşımıza hayret de. Günün zulmünün karanlığı geleceğe yansıdı, geçmiş mücadeleler çatlaklardan ışık sızdırdı. Terravenenum ve Terradulcium'da dolaştık, korkunun yanında umut zerreleri bulduk: Ajandayı hiçbir yerden getirdik.”



Özde Duygu Gürkan, Eylem Can’ın hazırladığı Metis Ajanda 2017: Hiçbir Yerden, daha önceki yıllardaki tasarımını ve boyutlarını aynı çizgiyle devam ettirmiş. Ajandada ütopya ve distopyaya dair 20 farklı metin bulunuyor. Dan Hox’un Dünyaya Kafa Tutan Köy’üyle başlıyor bu seneki metinler, Oscar Wilde, Ursula Le Guin, Alain Badiou, Margaret Atwood, David Harvey gibi birçok yazardan alıntılarla devam ediyor. Meraklı gözler sayfaları karıştırdıkça, ütopya ve distopyaya dair edebi alıntılara, çok alışık olduğumuz atasözlerinin ütopya ve distopyaya uydurularak evrilmesine, yazarların doğum-ölüm günlerine, önemli günler/haftalar ve Ay’ın hareketlerine de rastlıyor. Ayrıca, metinler arasında meraklı gözleri ufacık çizimler de bekliyor.



Bana ütopyanızı söyleyin, size nerede yaşadığınızı söyleyeyim!



Koyunun ütopyasında her yer çayır, kurdun ütopyasında her yer koyundur.



2017’de günlere iyi bakarsanız eğer ütopya, bakmazsanız distopya olur. Ona göre!





Söz Uçar, tüvit kalır: Sayfa 6’dan “Karga Kafası 2017 Ajandası - ”Hafıza Derken”

Yayınevleri art arda çıkarttıkları ajandalar sayesinde hepimizi biraz daha düzenli bir hayata özendiriyorlar. Günümüz koşulları nedeniyle not almadan geçirmediğimiz tek bir gün bile yok. Sayfa 6’da bu yıl ajanda çıkaran yayınevlerinden sadece bir tanesi. Karga Kafası, Kemal Gökhan Gürses’in hazırladığı ve “Karga Kafası - Hafıza Derken” ismini verdikleri ajanda, aslında Karga Kafası Twitter hesabının bir nevi ajandaya yansıması olmuş. “Filler tepinir, çimen ezilir,” sözüyle başlıyor ve günümüzün toplum ve siyasi sorunlarına göndermeler yapan bir sunuş ile devam ediyor.



Ajandanın ismini hafıza seçmelerinin sebebini ise şöyle dile getirmişler: “...Azınlığız ama sesimiz kulak tırmalıyor. Gerçeğe tıkalı kulakları açmak için, hatırlamayanlara hafıza olmak için, unutursak kaybettiğimiz her canı, yaşadığımız her heyecanı bir daha yerine koyamayacağımızı bildiğimiz için."



Ajandanın sayfalarını karıştırmaya başladıkça, 2017 ve 2018 yıllarına ait birer takvim yaprağı karşılıyor bizi. Günlerin önemini ajandaya ismini de veren karganın ağzından dinliyoruz hep birlikte. Bazı günler için, her şeye kafa tutan bir karganın önem verdiği, toplumu üzen, yaralayan olaylara yer verilmiş ve göndermeler yapılmış bol bol. Bazı sayfalarda tek bir gün için not tutabiliriz, sayfaların çoğunda ise 3’er günlük kısa not tutmamıza imkan verilmiş. Ajandanın sonunda ise geniş notlar tutabildiğimiz boş sayfalar yer alıyor.



Hafızasız bir toplumda unutmamamız gerekenleri hatırlatan, bugün geleceğe ve an’a not tutarken, yarın dünü hatırlayabilmemizi sağlanması amaçlanmış.



Karga Kafasını merak edenler için Twitter hesabını da şuraya bırakalım: https://twitter.com/karga_kafasi





Kedi Ajandanı Senin: Kırmızı Kedi Yayınları’ndan Kedili Ajanda 2017 – Şiirle Dünya Güzel

İlknur Özdemir’in hazırladığı Kedili Ajanda 2017 – Şiirle Dünya Güzel, kapağında yine kedili, sempatik görüntüsüyle karşılıyor bizleri. Ajanda 2017-2018 Takvimi ile başlıyor. Her bir sayfanın başına bir kedi çizimi yerleştirilmiş, 3’er gün olarak ayrılan sayfalara not tutabilme imkanı da önceki seneler ile aynı.



Ajandanın en arkasında ise Ulusal/Uluslararası telefon kodları ile notlar için ayrılmış sayfalara yer verilmiş. “Ne kedisiz, ne ajandasız” diyenler için kedili sayfalar sahiplerini bekliyor.





Ruhun midesine giden yol günlerden geçer: Hrant Dink Vakfı Yayınları’ndan 2017 Ajanda- Yemek

2017'nin, "Daha kötüsü olamaz artık," dedikçe daha da kötüsüyle karşılaştığımız bir yıl olmamasını umut ederek, Hrant Dink'in tarif ettiği o "yaşadığı cehennemi cennete çevirmeye talip insanların" ruhunu besleyen bir ajanda olması hedeflenerek titizlikle hazırlanmış bir çalışma bu. Hrant Dink Vakfı Yayınları, her yıl bir tema çerçevesinde Türkçe, İngilizce, Ermenice olmak üzere üç dilde hazırladığı 2017 ajandasının bu yılki temasını yemek olarak belirlemiş.



Yemeğin, bizim coğrafyamızda sadece karın doyurmak değil, hayatın, kültürün, varoluşun temel direklerinden biri olduğu vurgulanıyor. Mevsimler, bayramlar, doğumlar, ölümler yemeklerle anıldığı; ibadetlerin yemekle yapıldığı; yemek yemenin yasak olduğu zamanlar, belirli dönemlerde yenmesi âdet olan ya da okunmadan yenmeyen yiyecekler boldur bu coğrafyada. Şarabın, tahılın, peynirin muhtemel anavatanı olan bu topraklardan çeşitli nedenlerle ayrılmak zorunda kalmış, koparılmış olanlar da boldur ama, yemek insanların ortak paydasıdır burada. Yemeğe hamaset bulaştırma çabaları hep boşa çıkar. En kutsal yemek harisa ile keşkek, anuşabur ile aşure, ölünün arkasından yapılan helva hep aynı damardan beslenir. Bu yüzden yemeğin milliyeti olmaz, coğrafyası olur. Bu yüzden medeniyetin yeşerdiği bu toprakların yemek yemenin de kutsal toprakları olduğu vurgulanmış içeriğinde.



Ajanda yemeklerle ilgili kimi zaman bir bilgi paylaşırken, bazı sayfalarda ise malzemelerle ilgili detaylar paylaşmış. Çocukluğumun en sevdiğim karakterlerinden biri olan Kurabiye Canavarı da elbet unutulmamış :) Ajanda, yaratılış efsanesinde cennetten kovulmaya neden olmasından Artin Amira Bezciyan'nın pastırmayı 'rüşvet' olarak kullanmasına, yemeği yani hayatın kendisini anlatıyor bu seneki ajanda. Manastır yiyeceği iken meyhane masasına düşen, sonraları ise bu toprağın en kadim halklarından birinin kültüründen bahsedildiğinde çoğu zaman akla gelen ilk, hatta tek şey olan 'topik'ten iyi malzeme bulamadığı için intihar eden aşçıbaşına; toplama kamplarında hayatta kalmak, akıl sağlıklarını korumak için hayali ziyafet sofraları kuran kadınlardan meyvelerin antik çağdan bugüne uzanan evrimine, bazen iştah açan ama çokça kekremsi bir tat bırakan bir ajanda olmuş.



Yemek ile ilgili birçok bilgi vermesinin yanı sıra oldukça işlevsel. Ajanda, kişisel bilgilerinizi girebileceğiniz bir bölüm ile başlamış ve ay ay bütün bir yılın günlerini gösteren bir takvim ile devam etmiş. Ayrıca, ajandanın başlarında bir yıllık planlayıcı da bulunuyor, bütün özel günlerin/haftaların da belirtildiği bu alanların yanlarına ufak notlar almak da mümkün. Belirttiğim bütün bu alanlar hem Türkçe, hem İngilizce, hem de Ermenice olarak yanyana ayrı ayrı belirtilmiş. Bu düzen tüm ajanda boyunca karşımızda çıkıyor. Yan yana farklı dilleri bir arada görmek ve yeni bir şeyler öğrenmek de oldukça güzel.

Ajandada, Türkiye'nin resmî tatillerinin yanı sıra Müslüman, Alevi, Ermeni, Rum, Süryani, Kürt ve Ezidi bayramları ve özel günleri de yer alıyor.



Yemeklerin hep tatlı olmadığı, acıyı da öğreten, tatlıyı anlamamıza yardımcı olacak bu ajanda hediye alternatifi olarak da iyi bir seçenek, özellikle yemeğe ilgi duyan bir karakteriniz varsa kendinize ya da yemek yapmayı seven sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Yemekler de hep tatlı olmaz zaten; acıyı bileceğiz ki tatlıyı anlayabilelim.





Kadın Olmak: Overteam Yayınları’ndan 2017 Kadın Ajandası - Asla Yalnız Yürümeyeceksin

Kadınların etkin biçimde korunmasını ve yasaların uygulanması için, kadınların yaşam hakkı için çalışmalarımızı yürüten Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, kadınların başta yaşam hakkı olmak üzere her türlü haklarına kavuşmaları için mücadele veren bir topluluk. Türkiye'nin dört bir yanındaki kadın cinayeti davalarını takip ederek, davalara müdahil olarak, indirimlerin uygulanmamasını ve caydırıcı cezaların uygulanmasını sağlamaya çalışıyorlar.



Kadınlara yönelik her türlü eşitsizliğe karşı, kadınlarla birlikte yürüyen mücadelelerini bu yıl "Asla Yalnız Yürümeyeceksin" temasıyla işlemişler ve bu ajandaya can vermişler. Kadınlar birlikte olduğu sürece, hiç bir kadın asla yalnız yürümeyecek. Derneğin çalışmalarına katkı amaçlı hazırlanan ve 15 TL'den satışa sunulan ajandanın gelirleri ile takip ettikleri davalarda daha etkin olmayı, kadın kardeşlerimiz öldürülmesin diye sürdürdükleri çalışmalara maddi katkı sunmayı planlıyorlar. Sizler de kadınlar yaşasın diye yürütülen bu çalışmalara destek sunabilirsiniz. 2017 Kadın Ajandası'ndan satın alabilir, kadınların güldüğü ve asla yalnız yürümediği bir 2017'yi hep birlikte yaratmak için, Kadın Ajandası'nı da hediye önerileri arasına eklemek istedik.

Gelin Barışalım Artık: Ali İsmail Korkmaz Vakfı’ndan 2017 Ajanda Barış

Hayata sımsıkı bağlı; yüreği doğa, insan, hayvan sevgisiyle çarpan bir gençti Ali İsmail Korkmaz. Temmuz 2013 tarihinde aramızdan ayrıldı ancak arkasında, kısacık ömrüne ancak bir kısmını sığdırmayı başardığı hayallerini gerçekleştirmeye and içmiş sevdiklerini bıraktı. Ali İsmail’in düşlerine ortak olmak isteyen bir grup tarafından kurulan vakfın Düşlerinde Özgür Dünya olarak adlandırdığı platformun her yıl farklı konseptlerde tasarlayarak satışa sunduğu ajandayı ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu vahim olaylar nedeniyle bu yıl BARIŞ konseptiyle satışa çıkarmışlar. Her ayı Türkiye’nin dünya çapında ünlenmiş 12 başarılı illüstrasyon sanatçısına teslim etmişler. Ajandanın işlevselliğine gelince, bazı sayfalarda bizi üç gün not tutmaya gebe bırakırken, bazı sayfalarda ise dört güne yer verebileceğiz. Çizgili olarak hazırlanan ajanda oldukça işlevsel ve geniş sayfalara sahip.



Barış sözlerinin yer aldığı ve her sayfasında umut aşılayan ajandanın kapak tasarımında bir kafes içinde hapsedilmiş kuş yer alıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ajandadan elde edilen tüm gelir ALİKEV’e aktarılarak gençlere destek olacak.

Ayrıca, ajandayı toplu olarak da satın alabilir ve ALİKEV’e katkıda bulunabilirsiniz. Ajandanın gönderimi kutulu olarak gerçekleştiriliyor.



Ajandaya şu adresten ulaşabilirsiniz:



http://www.duslerindeozgurdunya.com/magaza/2017-ajanda/





Muhabbet Bağına Girdik Bugünlerde: Overteam Yayınları’ndan Rakı Ajandası 2017

İlki 2015 yılında yayınlanan ve oldukça ilgi gören bu ajanda, 2017 yılında da muhabbetle günlerin notunu tutmak isteyen herkesin yanında olmaya hazır!



Öncelikle içeriğinden bahsedelim biraz: Yayınevlerinin 2017 yılında çıkardıkları ajandalar arasında en büyük sayfalara sahip ajandası desek yalan olmaz. Bol bol not tutabileceğiniz çizgili sayfalara sahip ajandanın içeriğinde ise 500 yıllık kadim bir kültür olan rakı 365 güne serpiştirilmiş. İlk sayfalarda klasik 2017 takvimi, kişisel bilgiler, resmi tatil günlerine ve dünya tatil günlerine yer vermişler. Sayfaları çevirdikçe rakının tarihine ait yazılara rastlıyoruz ve rakı gastronomisine doğru uzanıyoruz. Ona eşlik eden en güzel mezelere ve yemekler ağzımızı sulandırıyor adeta. Bu ajanda için gazete arşivlerini ve dergileri bir bir taramışlar ve ilgili günlerde neler olduğuna dair çeşitli bilgilere yer vermişler. Televizyonları, şarkıları ve kitapları kaynak olarak kullanmışlar. Fragmanlara başvurup, alıntılar yaparak söyleşinin izini sürmüşler. İçine müzik, edebiyat, sinema, tiyatro, bilim, popüler kültür eklemişler. Ajandanın son sayfalarına ise, diğerlerinden farklı olarak, “Balık Takvimi” eklemişler ve hangi balık hangi dönem hangi ay yenir, bir bir bunu göstermişler bize. Bence bu bilgi için bile bulunmaz bir nimet, en azından balık seven sevdikleriniz için hem not tutabileceği bir ajanda, hem de en sevdiği yemeklerden biri olan balıkla ilgili bol bol bilgileri bulabileceği bir kaynak olma niteliğinde. Ne diyelim, bu yıl muhabbetiniz bol olsun.



Biten bir yılın ardından yeni bir yıl geldiği gibi sizi tüm iyiliklerle ve güzelliklerle kucaklasın. Dilediğiniz ve istediğiniz her şey lezzet ve keyif dolu olsun!

Çevirdiğiniz her yeni sayfada yapacağınız tüm işlerin çok keyifli olacağı bir şahane bir yıl dilerim!