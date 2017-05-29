Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa > OkumaKöşesi


Dosya

			

			

			

			

				
Dosya

				

					

					

						
    29-05-2017

						
Güncel // Sanatlararası bir diyalog: Yazar sergileri

						

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 12


						

						

					

					

					

					
					

											

													

						
Tolkien’in çizimler yaptığını ve bu görsel çalışmalarının bir kısmını eserlerinde kullandığını biliyoruz; peki ya kendine sakladıkları?

						

														
Farklı sanat dallarının aslında birbirlerinden ayrı düşünülemeyeceği; edebiyat, müzik, heykel vd. arasındaki ilişkilerin yaratıcılığı beslediği bilinir. Bu aynı zamanda, her bir sanat dalının kendi içinde kuvvetlenmesi demektir. Bunun en güncel kanıtının da Haziran 2018’de gerçekleştirilecek J. R. R. Tolkien sergisi olduğunu söyleyebiliriz.

Yüzüklerin Efendisi serisinin yazarı Tolkien, hepimizin bildiği gibi, aynı zamanda önemli bir dilbilimciydi, akademisyendi. Ayrıca bir sanatçıydı; yazdığı her bir eseri için çizimler de yapmıştı, haritalar çizmişti. Bu görsel çalışmalarının bir kısmını eserlerinde kullandığını biliyoruz; peki ya kendine sakladıkları? Tolkien’in ölümünden sonra, 1979’da, yazarın yıllar yılı profesörlük yaptığı Oxford Üniversitesi tüm çalışmalarını bir çatı altında toplayarak “Tolkien Arşivi” oluşturmuştu. İşte şimdi de Oxford’un yayınevi Bodleian Library, bu arşivden seçme çalışmaları Tolkien: The Maker of Middle Earth (Tolkien: Orta Dünyanın Yaratıcısı) başlıklı bir kitapta bir araya getireceğini açıkladı.
 
Söz konusu arşivin tüm dünyayla paylaşılması önemli olduğundan, yayınevi, Mayıs 2018’de yayımlanacağı açıklanan kitaba eşlik edecek bir sergi de düzenlemeye karar vermiş. Wisconsin Üniversitesi’nin Tolkien Arşivi’nden de parçalar ödünç alacak sergide birbirinden değerli illüstrasyonların yanı sıra orijinal Hobbit taslağı, Yüzüklerin Efendisi serisinin ve Silmarillion’un orijinal, özel tasarım kapaklı kopyaları, yazarın çocukluğundan ve öğrencilik yıllarından fotoğraflar ve üçboyutlu bir Orta Dünya haritası yer alacak. Dünyanın dört bir yanında şimdiden ilgi uyandıran sergi, uçsuz bucaksız edebiyat eserlerine bambaşka bir gerçekçilik katacak hiç kuşkusuz.


Oscar Wilde’ın hücresi
 
 
Tolkien sergisi, bir yazarın çalışmalarının sergilenmesine tek örnek değil elbette. Çıkış noktası olarak benzeri sergiler çeşitli ülkelerde yıllardır düzenleniyor. Ama bazı farklılıkları da beraberlerinde getirerek... Örneğin 2016’da gerçekleştirilen Oscar Wilde sergisi, Tolkien sergisinden bir hayli farklıydı. “Inside: Artists and Writers in Reading Prison” (İçeride: Sanatçılar ve Yazarlar Reading Hapishanesi’nde) adlı sergi, Wilde’ın mahkum hayatı sürdürdüğü iki yılda odaklanmıştı.
 
 
 
Oscar Wilde hapsedilmişti çünkü zamanında bir soyluyu, adını lekelediği gerekçesiyle dava etmişti. Söz konusu soylu kişi, mahkemede kendini savunurken, Willde’ın eşcinsel olduğunu iddia etmiş ve buna dair birtakım kanıtlar göstermişti. O zamanlar eşcinsellik yasadışı olduğundan açılan dava düşmüş ve Wilde bir anda kendisini yargılanan olarak bulmuştu. 2 yıl içeride yatmıştı. Hapiste olduğu ilk sene kitap okumasına ve yazmasına kesinlikle izin verilmemişti. Hatta günde 23 saat hücresinde tutulmuş ve diğer mahkumlarla konuşması yasaklanmıştı.
 
Eski hapishanedeki sergi, Wilde’ın hücresiyle başlıyordu. Boş tutulan hücreden sonra ziyaretçiler Wilde’ın tutsaklığını ikinci yılından itibaren okumasına izin verilen kitapların (Wordsworth’ün, Keats’in ve Hafız’ın eserlerinin) sergilendiği hücreleri ziyaret edebiliyordu. Bunu takiben kendilerini Patti Smith ve Colm Tóibín ile aynı odada buluyorlardı. Smith ve Tóibín, bulundukları hücrede, Wilde’ın o zamanki sevgilisi Lord Alfred Douglas’a yazdığı elli bin kelimelik –hem bir sanatçı hem de kendi deyişiyle bir provakatör olarak hayatını anlatan– mektuptan okumalar yapıyorlardı. Smith ve Tóibín’in okumaları her gün 5-6 saatlerini alıyordu. Eski politik mahkum ve ünlü Çinli sanatçı Ai Weiwei’e göre sergi, yalnızca Wilde’ın etrafında dönmedi. Ziyaretçiler sergide Nan Goldin, Marlene Dumas ve Ragnar Kjartansson gibi bir şekilde hapse girmiş sanatçıların eserlerini ya da hayatlarını anlatan parçalarla da karşılaştı. Sergi bu isimlerin hayat hikayelerini bütünlüklü olarak ele almasa da, hayatlarının bu karanlık dönemlerinin, eser ve yaşamlarını nasıl etkilediğini etkileyici bir şekilde göstermiş oldu.
 
Güneşe Saldırmak
 
 
 
Akıllarda yer eden bir başka sergi de, 2014 tarihli Marquis de Sade sergisi. Sade’ın ölümünün 200. yılı anısına, Paris’teki Orsay Müzesi’nde gerçekleşen sergi, ismini Sade’ın Sodom’un 120 Günü eserinin bir dizesinden alıyordu: “Attaquer le Soleil” (Güneşe Saldırmak). Serginin amacı, Sade’ın çalışmalarını sergilemek değil, bu çalışmaların Fransız sanatını nasıl etkilediğine ışık tutmaktı aslında. Bu yüzden sergide Sade’ın neredeyse hiçbir eserine yer verilmedi. Bunun yerine, eserlerindeki şehvet ve şiddetin Fransız sanat dünyasının içine nasıl işlediğini gösterecek birbirinden farklı çalışmalar sergilendi. Victor Fleming’in Dr. Jekyll ve Bay Hyde’ı ve Luis Buñuel’in El’i gibi filmlerden parçalardan; Gustave Moreau, Delacroix ve Picasso gibi sanatçıların tablolarından; Antonio Serantoni’nin anatomik resimleriyle kaplı bir odadan ve Man Ray, William Seabrook gibi sanatçıların fotoğraflarından oluşuyordu. Her biri “tahrik edici” olarak tanımlanabilecek bu çalışmalar, hem tek bir yaratıcı dehanın bunca sanatçıyı nasıl etkileyebileceğinin hem de farklı sanat dallarının birbirlerini nasıl besleyebileceklerinin örneğiydi.
						

						

						
						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
						

						

					

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












			
					
				

			

						
			
Diğer Dosya Yazıları

			

			

			

			

				

										

					

						
Daha hızlı okumanızı sağlayacak 6 öneri

						
Kitap okumak için sayısız gerekçe sayılabilir. Oysa kitap okumayanların gerekçeleri genellikle birbirine benzer: Vakitsizlik. Gerçekten de günlük hayatımızın koşuşturması içinde vakit ayırabildiğimiz son şeylerden biri oluyor okumak. Hatta bugünlerde birçok kişi bir romanı okumaktansa o romandan uyarlanan sinema filmini ya da televizyon dizisini izlemeyi tercih edebiliyor.

						
					

					

					

										

					

						
KuşBakışı // Başar Başarır'ın masasından

						
Aslında öykü yazarı olarak tanıdığımız Başar Başarır’ın bir romanı yayımlandı yakın zaman önce: Sibop.

						
					

					

					

										

					

						
İlhamını Stephen King'den alan ilginç sanat eserleri

						
Sinema ve televizyonun edebiyattan ilham almasına artık alıştık, öyle ki artık bir romanın sinemaya ya da televizyona uyarlanacağını duymak bizi şaşırtmaya yetmiyor. Hele ki merkezde Stephen King olunca! Zira korku edebiyatının bu usta kalemi, sinema ve televizyon dünyasının da en sevdiği isimlerden biri.
 

						
					

					

					

										

					

						
Twin Peaks izleyicileri için okuma önerileri

						
Twin Peaks 27 yıllık uzun bir aranın ardından ekrana geri döndü! 8 Nisan 1990'da başlayan ve ancak 29 bölüm yayınlanabilen Twin Peaks, polisiye bir dizi olmanın ötesinde, sadık hayran kitlesiyle de televizyon tarihinde yerini almış bir yapım.
 

						
					

					

					

									

			

		
                                    
			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Duygu Asena Roman Ödülü Şebnem İşigüzel'in

					

				

				
				

					
George R. R. Martin bu kez uzaylıları anlatacak

					

				

				
				

					
Adventure Time ve Regular Show çizgi roman oluyor!

					

				

								
				

					
İthaki Akademi'de yaz söyleşileri başlıyor

					

				

								
				

					
Sylvia Plath'in iki yeni şiiri ortaya çıkarıldı

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
Emre Yavuz ve Sinan Ural ile söyleşi:

“İşin sırrı çizgi romanda ya da figürde değil, biriktirme tutkusunda.”

Ece KARAAĞAÇ
 

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Daha hızlı okumanızı sağlayacak 6 öneri
						
					
					
				

																

						2 - Duygu Asena Roman Ödülü Şebnem İşigüzel'in
						
					
					
				

																

						3 - KuşBakışı // Başar Başarır'ın masasından
						
					
					
				

																

						4 - Bir kadın ve bir psikiyatristten yaşama çağrı
						
					
					
				

																

						5 - J.K Rowling’ten yazarlık üzerine düşünceler...
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap