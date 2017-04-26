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Ece Karaağaç    26-04-2017

						
Hakkında yalan söylediğimiz kitaplar

						

						

							
							

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Konu entelektüalite olduğunda hemen hepimizin olduğumuzdan iyi görünmek istediği aşikar. Öyle ki kimi zaman alakamız olmayan konularda bile fikir beyan edip ilgimiz olmayan konularda gülümseyerek kafa sallıyoruz. Bu elbette insan doğasının bir sonucu ve son derece normal. Ne de olsa hepimiz içinde bulunduğumuz topluluk tarafından kabul görme ve onaylanma eğilimindeyiz. Durum kitaplar açısından da farklı değil. İngiltere merkezli bir kurum olan The Reading Agency'nin İngiltere genelinde yaptığı bir araştırmaya göre yetişkinlerin %41'i okudukları kitaplar hakkında yalan söylüyor ve gerçekte okumadıkları kitapları okuduklarını iddia ediyor! Birçok yetişkinin okuduğunu iddia ettiği bu kitaplar hakkında ya hiçbir fikri yok ya da bildikleri o kitabın bir film, dizi vb. uyarlamasına dayanıyor. Peki yetişkinler en çok hangi kitaplar hakkında yalan söylüyor? İşte The Reading Agency'nin araştırmasına göre İngilizlerin hakkında en çok yalan söylediği 13 kitap:
 
1. James Bond kitapları - Ian Fleming
 
İlk sırada efsaneleşmiş bir kahraman olan James Bond var.  Her yeni filmiyle tekrar adından söz ettiren James Bond esasında ünlü yazar Ian Fleming'in yarattığı bir roman kahramanı ama çoğu insan onu James Bond kitaplarından uyarlamam sinema filmleri ile tanıyor.
 
 
2. Yüzüklerin Efendisi serisi - J.R.R Tolkien
 
Sinema uyarlamasıyla dikkat çeken bir diğer seri de Yüzüklerin Efendisi. Görsel efektleriyle göz dolduran Peter Jackson imzalı film üçlemesi sadece fantastik edebiyat severleri değil, hemen her türden insanı da kendine çekiyor.
 
 
3. Narnia Günlükleri serisi -  CS Lewis
 
Görsel efektleriyle göz dolduran bir diğer uyarlama film de Narnia Günlükleri. Esasen çocuklar için yazılmış fantastik bir seri olan Narnia Günlükleri yetişkinleri de cezbetmiyor değil!
 
 
 
4. Da Vinci Şifresi - Dan Brown
 
Dan Brown'ın adın bilmeyen, Da Vinci Şifresi'ni duymayan pek yoktur herhalde. Ama görünen o ki bazıları yalnızca duymakla kalmış! Film uyarlamasıyla yetinen pek çok kişi okuduğu kitapları sayarken Da Vinci Şifresi'ni de anmakta sakınca görmüyormuş anlaşılan.
 
 
5. Açlık Oyunları serisi - Suzanne Collins
 
New York Times'ın en çok satanlar listesine girmeyi başarmış bir seri Açlık Oyunları. Ama çok satılması çok okunduğu anlamına gelmiyor olabilir. Açlık Oyunları hakkında sohbet ettiğiniz birinin seri hakkındaki bilgisinin serinin sinema uyarlamasına dayanıyor olması muhtemel!
 
 
6. Trainspotting - Irvine Welsh
 
Trainspotting yalnızca kült bir kitap olmakla kalmıyor, kitabın sinema uyarlaması da kült bir film olmayı başardı. Yeraltı edebiyatının başyapıtları arasında sayılan Trainspotting de İngilizlerin hakkında en çok yalan söylediği kitaplar arasında.
 
 
7. Oz Büyücüsü - L. Frank Baum
 
Oz Büyücüsü'nün hikayesini bilmeyen yoktur. 1939 yılında fantastik bir müzikal filme de dönüşen bu ünlü çocuk kitabının uyarlamasında Dorothy rolünü Amerikalı oyuncu Judy Garland canlandırmıştı.
 
 
8. Bridget Jones'un Günlüğü - Helen Fielding
 
Hafif tombul, biraz sakar ve çokça komik karakter Bridget Jones'un hayatının kimi zaman gülünç, kimi zaman romantik ayrıntılar Helen Fielding imzalı kitaptan ziyade başrollerinde Renée Zellweger, Colin Firth ve Hugh Grant'i izlediğimiz film uyarlaması sayesinde biliniyormuş meğer.
 
 
9. Ejderha Dövmeli Kız - Stieg Larsson
 
Esasında Millenium Serisi'nin ilk kitabı Ejderha Dövmeli Kız. 50 yaşında hayata veda eden İsveçli gazeteci Stieg Larsson ne yazık ki 41 ülkede rekor satış yapan kitaplarının başarısını göremeden vefat etti. Önce ülkesi İsveç'te sinemaya uyarlanan Ejderha Dövmeli Kız kısa sürede kendini Amerika'da buldu ve bu kez Hollywood'da tekrar sinemaya uyarlandı. Ancak görünen o ki Ejderha Dövmeli Kız'ı okuyanlar, izleyenlerin yanında azınlıkta kalıyor. 
 
 
10. Baba - Mario Puzo
 
İşte sinema uyarlaması kendisinin önüne geçen bir roman daha! Mario Puzo imzalı Baba'yı düşündüğünüzde gözünüzün önüne o bulldog yanaklarıyla Marlon Brando'nun gelmesi neredeyse kaçınılmaz. Robert De Niro ve Al Pacino gibi birçok ünlü ismi de gençlik halleriyle izlediğimiz bu filmler adeta birer başyapıt. Ama elbette bu filmleri izlemiş olmak kitabı okuduğumuza dair yalan söyleyebileceğimiz anlamına gelmez!
 
 
11. One Flew Over the Cuckoo's Nest - Ken Kesey
 
Nasıl ki Baba'yı düşününce aklımıza Marlon Brando gelirse One Flew Over the Cuckoo's Nest'i, yani namıdiğer Guguk Kuşu'nu düşününce de aklımıza Jack Nicholson gelir. Ken Kesey imzalı romanın Milos Forman imzalı bu film uyarlamasında Jack Nicholson oyunculuğuyla devleşmiştir. Filmin bir diğer özelliği ise romanın yazarı Ken Kesey'nin de Beans Garfield rolüyle filmde oyuncu olarak yer almasıdır.
 
 
 
12. Kayıp Kız - Gillian Flynn
 
Gerilim dozu yüksek romanlarıyla dikkat çeken, son yılların popüler yazarlarından Gillian Flynn sadece okurların değil, ünlü yönetmen David Fincher'ın da dikkatini çekmişti. Fincher'ın bu ilgisi Gillian Flynn imzalı Kayıp Kız'ı sinemaya uyarlamasıyla sonuçlandı. Bu edebiyat uyarlaması filmde How I Met Your Mother dizisindeki Barney rolüyle tanıdığımız Neil Patrick Harris'i de oldukça sıradışı bir rolde izleme şansı bulmuştuk. Kayıp Kız yayınlandığı dönemde Obsorver tarafından da Yılın Gerilim Romanı ilan edilmişti.
 
 
13. Uçurtma Avcısı - Khaled Hosseini
 
Oldukça dramatik bir hikayeye sahip olan Uçurtma Avcısı'nın dünya genelindeki başarısı Türkiye'ye de yansımıştı elbette. Uzun müddet çok satanlar listelerinden inmeyen kitap kısa sürede sinema sektörünün de ilgisini çekmeyi başarmıştı. Kitaptan uyarlanan aynı adlı film yazarın kendini gösterdiği uyarlamalardan bir tanesi. Uçurtma Avcısı'nın yazarı Khaled Hosseini eserinin sinema uyarlamasında isimsiz bir doktor karakteriyle perdede görünüyor.
 
 
 
 
 
 

Kaynak: The Bustle
						

						

						
						

							
							

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