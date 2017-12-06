Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa > OkumaKöşesi


Dosya

			

			

			

			

				
Dosya

				

					

					

						
    06-12-2017

						
Hayali yerler

						

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 3


						

						

					

					

					

					
					

											

														
Edebiyat tarihi bildiğimiz, tanıdığımız yerler kadar sadece hayal dünyamızda var olan yerler de ihtiva eder. Bu yerler kimi zaman içinde yaşadığımız dünyanın kimselerin bilmediği bir köşesinde kurulmuştur, kimi zamansa çok uzaklarda bir yerlerde. Fakat bu yerlerin kimileri vardır ki onların ortak özelliği okurlarının o yerleri görmek, o hikayelerin bir parçası olmak istemesini sağlamasıdır. Bu hayali yerler onları hemen her ayrıntısıyla tasarlayan, kurgulayan ve inşa eden yazarlarının başarısını da gözler önüne serer elbette. İşte okurları yazarın hayal gücüne hayran bırakan kimi hayali yerler:
 
1. Isadora - Görünmez Kentler - Italo Calvino
 
İtalyan yazar Italo Calvino'nun Görünmez Kentler adlı romanı Marco Polo ile Kubilay Han arasında geçen bir satranç maçını konu alır. Bu satranç maçı boyunca Marco Polo ve Kubilay Han, Marco Polo'nun seyahatleri üzerine sohbet ederler. Bu hikayenin asıl dikkat çekici unsuru ise Marco Polo'nun seyahat ettiği kentlerin hepsinin hayali ve kadın isimleriyle isimlendirilmiş olmasıdır. Elli beş farklı kentten biri de Isadora'dır. Binalarda katların deniz kabuklarıyla kaplı sarmal merdivenlerle birbirine bağlandığı, en iyi teleskopların ve kemanların imal edildiği, iki kadın arasında bocalayan bir yabancının daima bir üçüncüsüne rastladığı kenttir Isadora.
 
 
2. Macondo - Yüzyıllık Yalnızlık - Gabriel García Márquez
 
Kolombiya'nın dünyaya kazandırdığı en önemli yazarlardan biri Gabriel García Márquez ve yazarın eserlerinin belki de en ünlüsü Yüzyıllık Yalnızlık. Yazarın birçok romanı gibi, Yüzyıllık Yalnızlık da çocukluk yaşantılarından önemli izler taşır.  Buendía ailesinin yüz yıla yayılan tarihi Márquez'ın büyüdüğü şehir Aracataca'dan esinlenerek yarattığı Macondo kasabasında şekillenir. İklimi, insanları ve muz plantasyonları ile Güney Amerika kıyılarında olduğunu hissettirir Macondo, fakat yazar yine de kesin bir tarif vermekten ve bu kasabayı gerçekte var olan bir şehirle ilişkilendirmekten kaçınır.
 
 
3. Kış - Karanlığın Sol Eli - Ursula K. Le Guin
 
Kış, kendinden menkul bir gezegendir. Adı üstünde bu gezegende mütemadiyen yarı-kutup iklimi yaşanır. Bu gezegenin tüm sakinleri o anki hormonal durumlarına göre kadın ya da erkek olabilirler. Böylelikle cinsel kimliklerin oluşturduğu statü sembollerini de altüst etmiş olur yazar. Fakat bu barışçıl, akışkan ve değişken düzen dışarıdan gelen erkek bir elçi ile başlar değişmeye. Hayali yerler kurgulamak konusunda tartışılmaz bir başarısı vardır Le Guin'in. Karanlığın Sol Eli yazarın bu becerisini ortaya koyduğu en önemli eserlerinden biridir.
 
 
4. West Egg - Muhteşem Gatsby - F. Scott Fitzgerald
 
Caz Çağı'nın en çılgın partileri West Egg'de yaşanır, çünkü gizemli milyoner Jay Gatsby'nin malikanesi buradadır. Caz Çağı'nın bütün o coşkusunu, aşırılıklarını ve debdebesini birinci elden anlatır F. Scott Fitzgerald. Zira yazarın kendisi de Long Island'da verilen bu partilerin müdavimlerindendir. Fitzgerald da karakteri Jay Gatsby'nin evini Long Island'a yerleştirdiği kurgusal bir kasaba olan West Egg'e kurmuştur.
 
 
5. Zümrüt Şehri - Oz Büyücüsü -  L. Frank Baum
 
Zümrüt Şehri ilginç olduğu kadar ürkütücüdür de. Kansas'ın uçsuz bucaksız çayırlarından bir hortumun sürüklemesiyle gelir Dorothy Zümrüt Şehri'ne. Bu doğaüstü evrende evine geri dönmek için maceradan maceraya atılan küçük Dorothy'ye köpeği Toto ve yolda tanıştığı Teneke Adam, Korkuluk ve Korkak Aslan eşlik eder.
 
 
 
 
 
Kaynak: Electric Literature
 
 
						

						

						
						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
						

						

					

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












			
					
				

			

						
			
Diğer Dosya Yazıları

			

			

			

			

				

										

					

						
Tüneller, kuleler, şelaleler... Üstelik hepsi kitaptan!

						
Kitaplarla haşır neşir olanlar bilirler ki, kütüphanenizdeki kitapların sayısı arttıkça bir düzeni sürdürmek de gittikçe zorlaşır. Kitaplar raflara sığmaz olur, gittikçe üst üste yığılır ve en sonunda işler içinden çıkılmaz bir hal alır. Peki bu krizi olumlu bir duruma dönüştürmek mümkün mü?
 

						
					

					

					

										

					

						
Editörden // Kütüphaneni tanımak istiyorsan...

						
Yeni yıl yeni kitaplar demek hiç kuşkusuz. Belki de uzun zamandır çevrilmesini beklediğimiz o kitabı 2018 içinde Türkçede görebileceğiz nihayet ya da nicedir yeni bir roman yazsa diye beklediğimiz o ismin yeni romanını okuyabileceğiz sonunda. Sürpriz ilk kitaplarla, yeni isimlerle de karşılacağız hiç kuşkusuz....

						
					

					

					

										

					

						
Özel Kütüphaneler 2 // NGBB Botanik Bahçesi Kütüphanesi

						
İstanbul Ataşehir’de, gökdelenlerin arasında bir vahadan farksız Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (NGBB). Girişte, duvarlarında bahçenin tarihçesinin anlatıldığı levhaların sıralandığı bir tünelden geçiyorsunuz ve adeta bir zaman tüneli gibi, sizi bambaşka bir zamana ve mekana çıkarıyor o uzunca tünel.
 

						
					

					

					

										

					

						
KararsızOkur // Gezegeni kurtarmaya giriş

						
devamı

					

					

					

									

			

		
                                    
			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
İntihal mi, şantaj mı? Kızlar'ın yazarı intihalle suçlanıyor

					

				

				
				

					
Kitap görünümlü, dergi içerikli...

					

				

				
				

					
Terry Pratchett'in yayımlanmamış eserleri parçalandı!

					

				

								
				

					
Elena Ferrante'den yeni bir kitap mı geliyor?

					

				

								
				

					
Ninatta 2 Aralık'ta Süreyya Operası'nda 

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
İrem Çağıl ile söyleşi:

“Bize sunulan şey ‘iyi’ olmayınca ‘iyi olanı’ bizim arayıp bulmamız gerekiyor.” 

Ece KARAAĞAÇ


			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Churchill'in Nobel konuşması: "Bu ödülü hak etmiyorum"
						
					
					
				

																

						2 - İntihal mi, şantaj mı? Kızlar'ın yazarı intihalle suçlanıyor
						
					
					
				

																

						3 - Yazıyazanlar: Yaratıcı yazarlık nedir ve ne değildir? 
						
					
					
				

																

						4 - Uydur uydur sayfalara diz!
						
					
					
				

																

						5 - Kitap okurken gözlerinizi de korumak için 5 ipucu
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap