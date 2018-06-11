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    11-06-2018

						
Heybetli görüntüleriyle içine gireni büyüleyen kütüphaneler

						

						

							
							

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Richard Silver, dünyayı gezerek heybetli manzaraları ve mimarisiyle onu etkileyen büyük, abidevi yapıları ölümsüzleştiren bir fotoğraf sanatçısı.  Çalışmaları başta Metropolitan Sanat Müzesi olmak üzere ABD’de pek çok galeride sergilenen Silver, aynı zamanda bir kütüphane tutkunu. Silver’a göre, kütüphaneler, iç mimarileri, süslemeleri ve renkleriyle, objektifi için biçilmiş kaftan.

Çocukluğunda New York Manhattan’daki Halk Kütüphanesi’ne girdiğinde adeta büyülendiğini ifade eden Silver, şimdi bir gezi fotoğrafçısı olarak, seyahat ettiği kentlerde karşısına çıkan ilginç kütüphaneleri fotoğraflıyor.

Silver’ın Avusturya’dan Letonya’ya, Meksika’dan Brezilya’ya pek çok farklı diyarda çektiği fotoğraflar, kütüphanelerin halen sığınılacak bir tapınak misali etkileyici olduğunu hatırlatan bir güzelliğe sahip.

 
 
Strahov Kütüphanesi, Prag, Çekya
 
 
 
 
 
 
Real Gabinete Kütüphanesi, Rio de Janeiro, Brezilya
 
 
 
 
 
 
Morgan Müze & Kütüphanesi, New York
 
 
 
 
 
 
 
Saint Genevieve Kütüphanesi, Paris
 
 
 
 
 
 
New York Halk Kütüphanesi, ABD
 
 
 
 
 
Hendrik Conscience Heritage Kütüphanesi, Antwerp, Belçika
 
 
 
 
 
Victoria Devlet Kütüphanesi, Melbourne, Avustralya
 
 
 
 
 
Stuttgart Belediye Kütüphanesi, Almanya
 
 
 
 
 
Avusturya Ulusal Kütüphanesi, Viyana, Avusturya
 
 
 
 
 
 
House of the Redeemer Kütüphanesi, New York, ABD
 
 
 
 
 
 
Los Angeles Halk Kütüphanesi, California, ABD
 
 
 
 
 
 
 
 
Riiks Müze Kütüphanesi, Amsterdam, Hollanda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jose Vasconcelos Kütüphanesi, Mexico City, Meksika
 
 
 
 
 
 
Çin Ulusal Kütüphanesi, Pekin
 
 
 
 
 
 
 
Viyana Üniversitesi Kütüphanesi, Avusturya
 
 
 
 
 
Mitchell Kütüphanesi, Sidney, Avustralya
 
 
 
 
 
Boston Halk Kütüphanesi, Boston, ABD
 
 
 
 
 
 
Üniversite Kütüphanesi, Lueven, Belçika
 
 
 
 
 
 
 
Letonya Ulusal Kütüphanesi, Riga, Letonya
 
 
 
 
AB
 
 
 
 
 
 
 
Kaynak: Bored Panda
 
 
						

						

						
						

							
							

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