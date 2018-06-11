Heybetli görüntüleriyle içine gireni büyüleyen kütüphaneler

Richard Silver, dünyayı gezerek heybetli manzaraları ve mimarisiyle onu etkileyen büyük, abidevi yapıları ölümsüzleştiren bir fotoğraf sanatçısı. Çalışmaları başta Metropolitan Sanat Müzesi olmak üzere ABD’de pek çok galeride sergilenen Silver, aynı zamanda bir kütüphane tutkunu. Silver’a göre, kütüphaneler, iç mimarileri, süslemeleri ve renkleriyle, objektifi için biçilmiş kaftan.
Çocukluğunda New York Manhattan’daki Halk Kütüphanesi’ne girdiğinde adeta büyülendiğini ifade eden Silver, şimdi bir gezi fotoğrafçısı olarak, seyahat ettiği kentlerde karşısına çıkan ilginç kütüphaneleri fotoğraflıyor.
Silver’ın Avusturya’dan Letonya’ya, Meksika’dan Brezilya’ya pek çok farklı diyarda çektiği fotoğraflar, kütüphanelerin halen sığınılacak bir tapınak misali etkileyici olduğunu hatırlatan bir güzelliğe sahip.
Strahov Kütüphanesi, Prag, Çekya
Real Gabinete Kütüphanesi, Rio de Janeiro, Brezilya
Morgan Müze & Kütüphanesi, New York
Saint Genevieve Kütüphanesi, Paris
New York Halk Kütüphanesi, ABD
Hendrik Conscience Heritage Kütüphanesi, Antwerp, Belçika
Victoria Devlet Kütüphanesi, Melbourne, Avustralya
Stuttgart Belediye Kütüphanesi, Almanya
Avusturya Ulusal Kütüphanesi, Viyana, Avusturya
House of the Redeemer Kütüphanesi, New York, ABD
Los Angeles Halk Kütüphanesi, California, ABD
Riiks Müze Kütüphanesi, Amsterdam, Hollanda
Jose Vasconcelos Kütüphanesi, Mexico City, Meksika
Çin Ulusal Kütüphanesi, Pekin
Viyana Üniversitesi Kütüphanesi, Avusturya
Mitchell Kütüphanesi, Sidney, Avustralya
Boston Halk Kütüphanesi, Boston, ABD
Üniversite Kütüphanesi, Lueven, Belçika
Letonya Ulusal Kütüphanesi, Riga, Letonya
Kaynak: Bored Panda
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