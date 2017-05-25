İlhamını Stephen King'den alan ilginç sanat eserleri

Sinema ve televizyonun edebiyattan ilham almasına artık alıştık, öyle ki artık bir romanın sinemaya ya da televizyona uyarlanacağını duymak bizi şaşırtmaya yetmiyor. Hele ki merkezde Stephen King olunca! Zira korku edebiyatının bu usta kalemi, sinema ve televizyon dünyasının da en sevdiği isimlerden biri.
Fakat Stephen King'in etkisi sadece sinema ve televizyonla sınırlı değil; usta yazar, plastik sanatlara da ilham vermiş! Los Angeles'ta bulunan Gallery 1988, "King" adını verdikleri karma bir sergiyle korku edebiyatının ustasını selamlıyor. İşte ilhamını Stephen King romanlarından alan sergiden birkaç örnek çalışma:
Eser sahibi: Steven Holliday
Eser sahibi: Taylor Rose
Eser sahibi: Dave Quiggle
Eser sahibi: Jeffrey Everett
Eser sahibi: Oh Sew Nerdy
Eser sahibi: Stephen Andrade
Eser sahibi: Cuddly Rigor Mortis
Eser sahibi: Bennett Slater
Eser sahibi: Joshua Roman
Eser sahibi: Laz Marquez
Kaynak: Flavorwire
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