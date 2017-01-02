Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa > OkumaKöşesi


Dosya

			

			

			

			

				
Dosya

				

					

					

						
    02-01-2017

						
J.K Rowling’ten yazarlık üzerine düşünceler...

						

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 3


						

						

					

					

					

					
					

											

														
Harry Potter kitaplarıyla büyüyenler J.K. Rowling’in kişisel tarihine de az çok aşinadır. Bekar bir anne olarak hayatını sürdürmeye çalışırken kafelerde kaleme aldığı Harry Potter uzun bir süre yayıncılar tarafından reddedilmiş, sonunda bir yayıncı büyücü bir oğlan çocuğunun hikayesine şans tanıyınca Rowling’in bir yazar olarak başarı hikayesi de başlamıştı. Bu başarıda J.K. Rowling’in çalışkanlığının da hayli büyük bir payı var elbette, zira kendisi son yılların en üretken yazarlarından biri. Haliyle yazarlık hakkında kurduğu birkaç cümlesi de var yazarın, işte onlardan birkaçı:

1.    Yazmak benim için bir tür dürtü. Bu yüzden birinin beni yazmaya zorladığını ya da yazmaktan alıkoyabildiğini düşünemiyorum.

2.    Gerçekten iyi bir şey yazana dek epeyce bir ağaç israfında bulunmayı göze almalısınız. Bu iş böyledir. Tıpkı bir enstrüman çalmayı öğrenmek gibidir; arada bir yanlış notalara basmaya ya da epey müddet sessiz kalmaya kendinizi hazırlamalısınız. Bu öğrenme sürecinin bir parçasıdır. Ve bol bol okuyun. Okumak çok yardımcı olur. Elinize geçirdiğiniz her şeyi okuyun.

3.    Fikirlerin nereden geldiği konusunda bir fikrim yok ve umarım hiçbir zaman da olmaz. Eğer görünmez tren istasyonlarıyla alakalı fikirlerin beynimin hangi küçük komik kıvrımından kaynaklandığını bilseydim benim için işin bütün heyecanı kaçardı.

4.    En sevdiğim edebi karakter Jo March. Yazar olmak için yanıp tutuşan, tutkulu bir karakterin Jo adında küçük bir kıza ne ifade ettiğini anlatmakta kelimeler yetersiz kalır.

5.    Ne yazmak istediysem onu yazdım.  Beni eğlendiren şeyleri yazdım, tamamiyle kendim için. En çılgın hayallerim arasında dahi bu kadar popüler olmak yoktu.

6.    Altı yaşımdan beri yazıyorum. Bu bir tür dürtü, bu yüzden bu tutkunun kaynağı tam olarak neresidir söyleyemem, o her zaman benimleydi. Birinci kitapta elde ettiğim başarının kaynağı sebat etmekti, çünkü kitap birçok yayıncı tarafından reddedildi.

7.    Bazen fikirler kendiliğinden geliverir. Bazense onları açığa çıkarmak için ter ve hatta kan dökmem gerekir. Gizemli bir süreçtir bu fakat umuyorum nasıl işlediğini hiçbir zaman çözemem. Sizin de fark ettiğiniz gibi gizemli şeylerden hoşlanıyorum!
 
 

8.    Ne iş yaparsam yapayım, hep deliler gibi yazdım. Bir ofiste çalışmanın sevdiğim tek yönü kimse bakmazken bilgisayarda hikayeler yazabilmekti. Toplantılara dikkatimi veremiyordum, çünkü o sırada hikayelerimin kurgusunu karalıyor ya da karakterlere isim düşünüyor olurdum.

9.    Kafamda bir hedef kitle gözeterek yazmadım. Harry hakkında yazmak beni çok heyecanlandırdı. Asla çocuklar için yazmayı tasarlamadım, eğer iyi bir kitap yazarsanız herkes okur.

10.    En küçük çocuğum geçenlerde “Anne biz  ve yazmak arasında bir tercih yapman gerekse hangisini seçerdin?” diye sordu. Ona şöyle cevap verdim: “Sizi seçerdim ama çok ama çok huysuz biri olurdum.”

11.    Bir yazarın ihtiyacı olan iki şey vardır: Yetenek ve mürekkep.

12.    Yazıya ayırdığınız zamanı korumak konusunda acımasız olun, bu zamanlarda “gecikmiş” ya da “önemli” toplantıların batağına sürüklenmeyin. Komik olan şu ki son yıllarda asıl işim yazmak da olsa yazmaya vakit ayırabilmek için savaş vermek zorunda kalıyorum. Bazı insanlar hâlâ sessizce oturup kitap yazmam gerektiğini anlayamıyorlar, sanırım kitapların benim iradem dışında, mantar gibi yerden bittiğini zannediyorlar. Yazmaya ayırdığım zamanı bir ejderhanın yumurtalarını koruduğu gibi korumam gerekiyor.

13.    Her yerde yazabilirim. Bir keresinde uçakla seyahat ederken karakterlerin isimlerini kusmuk torbasının üzerine yazmıştım. Bunu bir grup çocuğa anlattığımda bir oğlan çocuğu bunun iğrenç olduğunu söyledi, ben de ona torbayı kullanmamış olduğumu söyledim.

14.    Bildiğiniz şeyler hakkında yazın; ilgi alanlarınız, duygularınız, düşünceleriniz, dostlarınız, aileniz, hatta evcil hayvanlarınız bile yazmaya başlamak için hammaddeniz olabilirler. Mümkünse yalnızlığa kendinizi alıştırın, çünkü yazarlık dünya yüzündeki en yalnız mesleklerden biridir!

15.    Dünya üzerindeki diğer yaratıklardan farklı olarak, insanlar bir şeyi deneyimlemeden de anlayabilir ve öğrenebilirler. Kendilerini başkalarının yerine koyabilirler. Dünyayı değiştirmek için sihire ihtiyacımız yok, ihtiyaç duyduğumuz gücü zaten içimizde taşıyoruz: Bizler daha iyisini hayal etme gücüne sahibiz.
 
 
 
 
 
 
 
Kaynak: Bustle
 
						

						

						
						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
						

						

					

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












			
					
				

			

						
			
Diğer Dosya Yazıları

			

			

			

			

				

										

					

						
Editörden // Kitaplara bir de bu çerçeveden bakmak...

						
2016’nın son çeyreğinde Ahmet Karcılılar’ın yeni bir romanı yayımlandı; Mavinin Reddi. Kitabın tanıtımında, “uzun bir sessizliğin ardından gelen derin, akıntılı, sert bir polisiye” olarak nitelendirilmişti, ki, gerçekten de uzun bir sessizliğin ardından gelen bir romandı Mavinin Reddi; Karcılılar’ın daha önceki son romanı 2004’te yayımlanmıştı.

						
					

					

					

										

					

						
Kararsız Okur: Dil ve Düşünce

						
Dilbilimsel Görelilik Teorisi (Safir-Whorf Teorisi) bir dilin yapısının, içinde bulunduğu kültürde düşünceyi etkilediğini ve davranış kalıplarını şekillendirdiğini savunur. Hâlâ tartışılan teoriye göre düşünce, dilin bir ürünüdür. Bireylerin kavrama sistemleri ve dünyayı algılama biçimleri konuştukları dil ile şekillenir.

						
					

					

					

										

					

						
Dosya // Hayali diller ve sonrası

						
İnsanoğlunun tarih boyunca kalkıştığı işler içinde, bir zamanlar insanlığa ateşi de getirmiş olan mucitlerin işleri, biraz da bireysel takıntıların, adanmışlara özgü bir yalnızlığın ve ket vurulmamış bir hayal gücünün ifadesidir.

						
					

					

					

										

					

						
Yetişkinler için de yazan çocuk kitabı yazarları

						
Birçoğumuz onları çocukluk günlerimizde okuduğumuz eğlenceli kitapların yazarları olarak tanıyoruz. Oysa neşeli çocukluk günlerimize eşlik eden kimi yazarlar aslında yetişkinlere hitap eden bazı kitaplara da imza atmışlardı. Üstelik bu kitapları kimi de oldukça erotikti! Fakat baştan uyaralım, duyacağınız isimler sizi biraz şaşırtabilir!

						
					

					

					

									

			

		
                                    
			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
John Berger hayatını kaybetti

					

				

				
				

					
Kitaba Dönüşmek serisinin son konuğu Can Yayınları

					

				

				
				

					
Yılmaz Güney İthaki Yayınları'nda

					

				

								
				

					
J.K Rowling'ten güzel haber: İki yeni roman yolda

					

				

								
				

					
CerEdebiyat söyleşileri yeni yılda da devam ediyor

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
Tolunay Bayram ile söyleşi:

“Diller hakkındaki en büyük gizemlerden biri de, onların nasıl konuşuluyor olduğu.” 
 
Ece KARAAĞAÇ

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - John Berger hayatını kaybetti
						
					
					
				

																

						2 - J.K Rowling’ten yazarlık üzerine düşünceler...
						
					
					
				

																

						3 - SabitFikir'in ocak sayısı çıktı: Resimler, ressamlar ve romanlar
						
					
					
				

																

						4 - Editörden // Kitaplara bir de bu çerçeveden bakmak...
						
					
					
				

																

						5 - Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay tahliye edildi
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap