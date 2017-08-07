Seri kitaplar okumayı sevenler iyi bilirler: Yeni bir seriye başlamak uzun bir yolculuğa çıkmak gibidir. Bu yolculuğun ne kadar süreceği sizin okuma hızınız kadar serinin yazarının yazma hızına da bağlıdır. Serinin yeni kitabını beklerken yaşlanan da, birbiri ardına eklenen yeni kitapları okuyacağım derken ömrünü vakfeden de çoktur. Bu seriler arasında en ünlülerinden biri de Kara Kule serisidir kuşkusuz. Kalemin ucundaki isim Stephen King gibi çalışkan bir usta olunca okuma keyfi de katlanıyor. Sinema dünyasının ise eserlerini uyarlamayı en çok sevdiği yazarlardan Stephen King'in bu görkemli serisine kayıtsız kalması da düşünülemezdi doğrusu. Nitekim Kara Kule serisini merkeze alan Kara Kule filmi geçtiğimiz cuma günü vizyona girdi.

Stephen King'in bu ünlü serisini merkeze alan Kara Kule filminin sinemalarda yerini alması şerefine bir okuma listesi hazırlamasak olmazdı. İşte Kara Kule serisi okurları için yeni okuma önerileri:

1. Zaman Çarkı serisi - Robert Jordan





2.Sandman serisi - Neil Gaiman

3. Farseer serisi - Robin Hobb

4.Tılsım - Stephen King

5. Ölü Adamın Eli - Mark Lock

6. Karanlığın Sol Eli - Ursula K. Le Guin

7. Kral Katili Güncesi serisi - Patrick Rothfuss

8.Sissoylu serisi - Brandon Sanderson

9. Dresden Dosyaları serisi - Jim Butcher

10. Dikenlikler Prensi - Mark Lawrence

11. Yaşlı Adamın Savaşı - John Scalzi

12. Silo - Hugh Howey

13. Vardiya - Hugh Howey