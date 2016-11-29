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Dosya

				

					

					

						
Murat Can Aşlak    29-11-2016

						
Kararsız Okur: Büyük Felsefe Okulu

						

						

							
							

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Felsefe'nin motoruyla türetilen yeni fikirlerin, düşünme ve yaklaşım biçimlerinin felsefe çevrelerinin dışına - kitlelere- yayılmasında edebiyatın işlevi göz ardı edilemez. Edebiyat ile felsefe arasındaki ilişki tek yönlü değildir: Edebi eserler dönemdaşı veya geçmişten uzanan felsefi akımlardan etkilenirken, aynı zamanda iskeletlerinde bulunan taze fikirlerle felsefeyi besler. Sanatla, estetik, eğlencelik vs. ürünler arasındaki fark gözün gördüğünün arkasında bir yeni düşünce olması, önceden keşfedilmemiş slsnlsts ışık tutacak yenilikler bulunmasıdır. Edebiyat zihnin sınırlarını yeni keşiflerle büyütürken kendi ürettiği ve/veya ödünç aldığı fikirlere muhtaçtır. Bu haliyle edebiyattan felsefeyi çıkarttığımızda elimizde yönergeler, talimatlar, hatırlatmalar gibi yüzeysel, tek renkli, kuru kelime silsileleri ya da daha kötüsü zaman kaybı görsel bir gürültü kalır. Yani edebiyat felsefeye muhtaçtır.
 
Bu ayın Kararsız Okur'unda okurun felsefi akımlar arasında tarh boyu dolaşabilmesine, zihinleri, metinleri ve kökünü tarihi felsefi akımlara salan günümüz edebi eserlerini bir perspektife oturtabilmesine yardımcı olmayı hedefleyip Büyük Felsefe Okulu'nu inşa ettik.
 
(Görselin büyük hali için tıklayınız.)
 
 
 
 
 
 

Görsel: Onur Atay
 
						

						

						
						

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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