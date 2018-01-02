KararsızOkur // Yeni kararlar almak için bahane: Yılbaşı

Yıl sonları külahı öne koyup, kararlar alıp, her şeyin başına "yeni" koymak için yapay bir fırsat. Yılbaşı da bu kararların acı reçetelerini uygulamak için yine yapay bir gong. Ama bu sene şanslısınız; hem yeni yıl kararlarınızı alırken hem de gong sesinden sonra uygularken yanınızda olacak bir KararsızOkur ile karşınızdayız.
Önce, kararlarınızı alırken doğru yöne bakmanıza yardımcı olacak; sonra, ilham aşılayıp sizi 2018'e hazırlayacak; daha sonra da işin ardını bırakmayıp kararlarınızın arkasında kalmanıza yardım edecek kitaplardan bir liste derledik. Listeye, dönemin ruhunu kalın çorap, ıhlamur ve kestane eşliğinde yaşamak için yılbaşı hikayeleri, romanları ve hediye seçmekte zorlananlara da artık dolu dolu olan yeni nesil ajandalardan ekledik.
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Yılbaşında Kendinize Vereceğiniz Sözleri Tutmak İçin
1. Mutluluğun Mimarisi – Alain De Botton
2. Görme Biçimleri – John Berger
3. Checklist Manifesto: İşi Doğru Yapmanın Basit Bilimi - Atul Gawande
Daha iyisi için en mütevazi yol: Kontrol listesi yapmak
4. Baştan Çıkartmak Üzerine – Jean Baudillard
5. Yamuk Bakmak – Slavoj Zizek
Hitchcock, Stephen King, korku, bilimkurgu ve dedektif öyküleri, romantik romanlar, Stalinist pornografi, Biçimsel Demokrasi, Lacan, Hegel, Kant, Sade...
6. Savaş Sanatı - Sun Tzu
7. Kurtlarla Koşan Kadınlar - Clarissa P. Estes
8. Tüketim Toplumu – Jean Baudillard
Gerçek ihtiyaçlar ile sahte ihtiyaçlar arasındaki ayrımın ortadan kalktığı tüketim toplumunda ... İhtiyaç artık bir nesneye duyulan ihtiyaçtan çok, bir farklılaşma ihtiyacıdır.
9. Bağışlamak - Jacques Derrida
Bağışlamak, bağışlanamaz olan ve zaman aşımına uğramayan üzerine
10. Deleuze: Bir Birey Nasıl Yaşayabilir – Todd May
Her şeyi bilgiye dönüştürmek yerine dünyayı tecrübe etmenin farklı yollarını bulamaz mıyız?
11. Dinsel Deneyimin Çeşitleri – William James
12. Pardon Neye Bakmıştınız? – Will Gompertz
BCC sanat editöründen modern sanatın 150 yıllık şaşırtıcı, sarsıcı, kimi zaman da tuhaf hikayesi
13. Hobo – Nels Anderson
İşsiz adamın sosyolojisi
Yeni Yıla İlhamla Girmek İçin
14. Hayata Röveşata Çeken Adam – Fredrick Backman
15. Big Bang'in Romanı – Simon Sighn
16. Sade’ı Yakmalı mı? – Simone De Beauvoir
“Bütün evrensel ahlak kuralları yararsız fantazilerdir.” Marquis De Sade
17. Veronika Ölmek İstiyor - Paolo Coelho
18. Karısını Şapka Sanan Adam - Oliver Sacks
19. Yüzyıllık Yalnızlık – Gabriel Garcia Marquez
"Büyükannem, en acımasız şeyleri, kılını bile kıpırdatmadan, sanki yalnızca gördüğü olağan şeylermiş gibi anlatırdı bana. Yüzyıllık Yalnızlık'ı büyükannemin işte bu yöntemini kullanarak yazdım."
20. Narziss Ve Goldmund – Hermann Hesse
Kişilikleri ve dünya görüşleri çok farklı iki insanın sıradışı dostluğunu gözler önüne sererken, yaşam, ölüm, sanat, us, aşk, tutku ve cinselliği irdeliyor.
21. M Treni – Patti Smith
22. Mavi Geceler – Joan Didion
Mavi gecelerin sonu yaklaşırken (sonu gelecektir, mutlaka gelir) ciddi ciddi ürperir, kendinizi hastalanacakmış gibi hisseder ve aynı anda, ilk kez farkına varırsınız: ... Yaz bitmiştir.
23. Kelimeler ve Şeyler - Michel Foucault
Yılbaşı Hikayeleri
24. Düşerken – Nick Hornby
Yılbaşı gecesi intiharı için Topers Binası'nı seçen eski mahkum eski mahkum yanında iki niyetli daha buluyor.
25. Nora Bir Bebek Evi – Henrik Ibsen
26. Bir Yılbaşı Hikayesi – Buket Uzuner
27. Middlemarch - George Eliot
Viktoryen dönemdeki kadınların toplumsal statüsü, evliliğin doğası, idealizm, çıkar ilişkileri, din, riyakarlık, politik reformlar ve eğitim...
28. İnci Gibi Dişler – Zadie Smith
29. Yılbaşı Partisi – Üveys Akıncı
Ajandalar
31. Metis Ajanda 2018:Fili Yuttu Bir Yılan
32. İzdiham-Edebiyat ve Delilik 2018 Ajandası
33. İyilik Ajandası
Görsel: Onur Atay
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