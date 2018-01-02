KararsızOkur // Yeni kararlar almak için bahane: Yılbaşı

Yıl sonları külahı öne koyup, kararlar alıp, her şeyin başına "yeni" koymak için yapay bir fırsat. Yılbaşı da bu kararların acı reçetelerini uygulamak için yine yapay bir gong. Ama bu sene şanslısınız; hem yeni yıl kararlarınızı alırken hem de gong sesinden sonra uygularken yanınızda olacak bir KararsızOkur ile karşınızdayız.



Önce, kararlarınızı alırken doğru yöne bakmanıza yardımcı olacak; sonra, ilham aşılayıp sizi 2018'e hazırlayacak; daha sonra da işin ardını bırakmayıp kararlarınızın arkasında kalmanıza yardım edecek kitaplardan bir liste derledik. Listeye, dönemin ruhunu kalın çorap, ıhlamur ve kestane eşliğinde yaşamak için yılbaşı hikayeleri, romanları ve hediye seçmekte zorlananlara da artık dolu dolu olan yeni nesil ajandalardan ekledik.

(Görselin büyük hali için tıklayınız.)

Yılbaşında Kendinize Vereceğiniz Sözleri Tutmak İçin

1. Mutluluğun Mimarisi – Alain De Botton



2. Görme Biçimleri – John Berger



3. Checklist Manifesto: İşi Doğru Yapmanın Basit Bilimi - Atul Gawande





Daha iyisi için en mütevazi yol: Kontrol listesi yapmak



4. Baştan Çıkartmak Üzerine – Jean Baudillard



5. Yamuk Bakmak – Slavoj Zizek





Hitchcock, Stephen King, korku, bilimkurgu ve dedektif öyküleri, romantik romanlar, Stalinist pornografi, Biçimsel Demokrasi, Lacan, Hegel, Kant, Sade...





6. Savaş Sanatı - Sun Tzu



7. Kurtlarla Koşan Kadınlar - Clarissa P. Estes



8. Tüketim Toplumu – Jean Baudillard





Gerçek ihtiyaçlar ile sahte ihtiyaçlar arasındaki ayrımın ortadan kalktığı tüketim toplumunda ... İhtiyaç artık bir nesneye duyulan ihtiyaçtan çok, bir farklılaşma ihtiyacıdır.





9. Bağışlamak - Jacques Derrida





Bağışlamak, bağışlanamaz olan ve zaman aşımına uğramayan üzerine



10. Deleuze: Bir Birey Nasıl Yaşayabilir – Todd May





Her şeyi bilgiye dönüştürmek yerine dünyayı tecrübe etmenin farklı yollarını bulamaz mıyız?



11. Dinsel Deneyimin Çeşitleri – William James



12. Pardon Neye Bakmıştınız? – Will Gompertz





BCC sanat editöründen modern sanatın 150 yıllık şaşırtıcı, sarsıcı, kimi zaman da tuhaf hikayesi



13. Hobo – Nels Anderson





İşsiz adamın sosyolojisi



Yeni Yıla İlhamla Girmek İçin



14. Hayata Röveşata Çeken Adam – Fredrick Backman



15. Big Bang'in Romanı – Simon Sighn



16. Sade’ı Yakmalı mı? – Simone De Beauvoir





“Bütün evrensel ahlak kuralları yararsız fantazilerdir.” Marquis De Sade



17. Veronika Ölmek İstiyor - Paolo Coelho



18. Karısını Şapka Sanan Adam - Oliver Sacks





19. Yüzyıllık Yalnızlık – Gabriel Garcia Marquez





"Büyükannem, en acımasız şeyleri, kılını bile kıpırdatmadan, sanki yalnızca gördüğü olağan şeylermiş gibi anlatırdı bana. Yüzyıllık Yalnızlık'ı büyükannemin işte bu yöntemini kullanarak yazdım."



20. Narziss Ve Goldmund – Hermann Hesse





Kişilikleri ve dünya görüşleri çok farklı iki insanın sıradışı dostluğunu gözler önüne sererken, yaşam, ölüm, sanat, us, aşk, tutku ve cinselliği irdeliyor.



21. M Treni – Patti Smith



22. Mavi Geceler – Joan Didion





Mavi gecelerin sonu yaklaşırken (sonu gelecektir, mutlaka gelir) ciddi ciddi ürperir, kendinizi hastalanacakmış gibi hisseder ve aynı anda, ilk kez farkına varırsınız: ... Yaz bitmiştir.



23. Kelimeler ve Şeyler - Michel Foucault



Yılbaşı Hikayeleri





24. Düşerken – Nick Hornby



Yılbaşı gecesi intiharı için Topers Binası'nı seçen eski mahkum eski mahkum yanında iki niyetli daha buluyor.



25. Nora Bir Bebek Evi – Henrik Ibsen



26. Bir Yılbaşı Hikayesi – Buket Uzuner



27. Middlemarch - George Eliot





Viktoryen dönemdeki kadınların toplumsal statüsü, evliliğin doğası, idealizm, çıkar ilişkileri, din, riyakarlık, politik reformlar ve eğitim...



28. İnci Gibi Dişler – Zadie Smith



29. Yılbaşı Partisi – Üveys Akıncı



Ajandalar



30. Mitoloji Ajandası 2018



31. Metis Ajanda 2018:Fili Yuttu Bir Yılan



32. İzdiham-Edebiyat ve Delilik 2018 Ajandası



33. İyilik Ajandası



Görsel: Onur Atay



