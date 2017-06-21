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Dosya

				

					

					

						
Murat Can Aşlak    21-06-2017

						
Kararsız Okur: Geçmişin anahtar dolu hazineleri mektuplar

						

						

							
							

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Teknolojik gelişmeler, sanatçıların kullandıkları aracıları ve sanat ürünlerini tarih boyu dönüştürdü. Boya tüplerinin bulunması empresyonist ressamların kapalı mekanları terk etmesine imkan verdi; matbaanın gelişip yaygınlaşması romanları ve romancıları doğurdu; tek kişinin kullanabildiği ve nispeten ucuz video kameranın icadı performans sanatına yeni bir boyut kazandırdı.

Bazı sanatlar, aracılar ve metotlar ise teknolojik gelişmelerin yarattığı yeni ortamam uyum sağlayamayarak etkilerini kaybettiler. Son yüzyıl, mektupları var eden mesafeleri kısalttı, uzun iletim sürelerini eritti. Bugünün hızlı ve eşzamanlı dünyasında, havaleli ve herkese sırasını bekleten mektuplar hantal kaldılar. Geçmişin büyük figürleri; bazen fikir alışverişi yaparken, zaman zaman içlerini dökmek için veya gönül işlerinde sevdiklerinin kalplerini satırlarıyla kazanmak için çokça mektuplaştılar.

Bu mektupların bugünün okurları için önemine bakacak olursak; fikri, felsefi ya da edebi değer taşıyan mektuplar zaten zamansızlar ve değerleri tartışılmaz. Ancak mektupların diğer meziyetleri de unutulmamalı: Yazarlarının hayata yaklaşımlarını ve dünyayla iletişim kurma biçimlerini gösterirler; mektupların hedefindeki insanların yakınlığı nispetinde bir samimiyetle yazıldıklarından yazarın ürünlerini/fikirlerini/sanatını çözmek için değerli anahtarlar sunarlar; okura sanatçının-düşünürün kurmak istediği köprüyü kurmasına yardım etme fırsatı verirler.


"Mektupları okuyacak zamanınız ve keyfiniz var mı şu sıralar? Olacağını umarım." Stefan Zweig
 
 
 
 
(Görselin büyük hali için tıklayınız.)
 
 
 
 
 
 
 
Görsel: Onur Atay
						

						

						
						

							
							

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Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
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Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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