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Oylum Yılmaz    30-09-2016

						
Kararsız Okur: Romanın doğduğu dilin romanı

						

						

							
							

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İspanyolca edebiyat dünya edebiyatının en verimli kollarından biri. Roman türünün doğduğu bu dilin edebiyatı Türkiyeli okurların da gözbebeği. Çok seviliyor, çok okunuyor. Bu zengin külliyat içinde kaybolmamak mümkün değil. Gerçeklik ustaları, büyülü gerçekçiliği yaratan büyük yazarlar, gerçek ile kurgu arasında ustaca gezinenler, sürgünler, savaşlar, iç savaşlar, ekonomik bunalımlar, modernizmin insan ruhuna etkileri, doğal felaketler gibi insanı etkileyen hemen her hayati konu üzerinde durmaksızın kalem oynatıp okurlarını büyülüyorlar.
 
Kararsız Okur da bu ay, Cervantes'in ölümünün 400. yıldönümünde, bu bereketli edebiyatın denizlerine atıyor oltasını. Ve Amerika'dan Avrupa'ya İspanyol dilinde eserler veren çağdaş yazarlar arasında geziniyor. Çünkü şimdi kendimizi Cervantes'in değirmenlerinden esen rüzgara bırakmanın tam zamanı.
 
 
(Görselin büyük hali için tıklayınız.)
 
 
 
Görsel: Sedat Girgin
 
						

						

						
						

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
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