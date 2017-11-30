KararsızOkur // Gezegeni kurtarmaya giriş

Bu sayının dosya konusu ekokurgu olunca, KararsızOkur sayfasında da fırsattan istifade Mavi Gezegen’i kurtaralım dedik! İnsanlık, yerel/bölgesel sıkıntılar ve baskın ekonomik sistemin getirdiği sorunlarla boğuşurken, öncelik listelerinde aşağılara düşen -hepimizin sorunu- küresel ekolojik krize farklı perspektiflerden bakmak istedik. En geniş tanımıyla yeşil hareketi, bu hareketin dallarını budaklarını ve hareketin gidişatı çevirmek için önerdiklerini sayfaya taşıdık. Günümüz ekolojik keşmekeşinin düğümlerini anlamak için felsefi, siyasi, tarihsel, ekonomik ve sosyolojik açıdan büyük resmi tanımlayacak, birbirlerini tamamlayacak kanallar inşa etmeye çalıştık. Büyük resmin yanına, hemen uygulanabilir önerileriyle aşağıdan yukarıya bir dalga peşinde koşan kitaplara da sayfada yer verdik.

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Sürdürülebilirlik ve permakültür

Sürdürülebilir Tüketim Gönüllü Sadelik ve Maddi Değerler - Ahu Ergen

Doğal Tarımın Yolu - Masanobu Fukuoka

Toprağı sürmeden, gübrelemeden, ilaçlama yapmadan, ağacı budamadan, her şeyi kendi yurdunda, kendi mevsiminde yalnızca ihtiyacımız kadar tarım.

Bana Ait Bir Yer - Michael Pollan

Bu bir "nasıl yapılır"dan çok bir "nasıl düşünmek gerekir" kitabı. Mimarlık sanatına ve inşaat işine doğa gözlüğünden bakabilmek.

Ekoköyler Sürdürülebilirliğin Yeni Ufukları - Jonathan Dawson

Permakültüre Giriş - Bill Mollison

Çevresini sömürmeyen ve kirletmeyen, uzun vadeli sürdürülebilir insan yerleşimleri oluşturmak.

Zehirsiz Ev - Mercan Yurdakuler Uluengin

Çamaşırdan bebek bakımına, kişisel bakımdan gıdaya uzanan bir kılavuz.

İnsan Neden Vegan Olur? - Anna Charlton, Gary L. Francione

Vegan beslenme söz konusu olduğunda "İyi ama..." diye başlayan otuzdan fazla itiraz tartışılıyor. Hayvanlar konusundaki ikiyüzlülüğümüze tutulan ayna...

Fikri altyapı felsefi iskelet

Ekolojizm - Andrew Dobson

Zenginlikten refaha... Ekolojizmin bir ideoloji olarak ilanı.

Modern Dünya İçin Transandantal Doğa - Henry David Thoreau

"Hayatımız detaylarla mahvoluyor. Sadeleştirmeliyiz."

Doğa Araştırmaları - Lucius Annaeus Seneca

Doğayı insandan ayırmadı ve toplumsak eleştiri ve önerileri ölümünden iki bin yıl sonraya ulaşıyor.

Hayvanat Bahçeleri ve Doğanın Sonu - Steven Best

Hayvanat bahçeleri hem devlet iktidarının hem de türler arası iktidarın uzantısı ve örneğidir.

Vahşi Hukuk - Cormac Cullinan

Bir yeryüzü adaleti manifestosu...

Politik perspektif

Ekolojik Anayasa - ed. Mahmut Boynudelik

Doğanın da bir hak öznesi olarak tanınıp tanınmayacağı sorusu sadece bir etik veya hukuk meselesi değil, bir varoluş sorunu.

Yeşil Kapitalizm İmkansızdır - Daniel Tanuro

Rengarenk, çoğulcu; yeşil politikaların dinamiklerinin bir analizi.

Yeşil Politika - Derek Wall

Teorik perspektifte çevreci hareketler ve radikal ekoloji düşüncesi üzerine tartışmalar.

Siyasal Ekoloji - Özcan Sezer, Fatih Kırışık

Yeşiller ve Sosyalizm - der. Tanıl Bora

Mavi gezegen ve iklim

Düünya - Bill Mckibben

Sanki burası bambaşka bir yer, bizim o güzel dünyamızın kötü bir sureti.

İklim Adaletine Doğru - Brain Tokar

Ekonomi penceresi

İpin ucu tüketicilerin ellerinde.

Kalkınmak ve büyümek sağ ya da sol siyaset için, adeta bir din gibi. Sadece bu hedefe varmak için feda edilecek olgularda anlaşamıyorlar.

Paradoks şu: Fosil yakıtların ağırlığının azalacağı beklentisi küresel ısınmayı hızlandırıyor. Ne yapmalı?

Parayla ilişkimizde yanlış olan ne?

Küreselleşme: Büyük Hayal Kırıklığı - Joseph E. Stiglitz

Kurgu gerçek el ele

Bir gazetecinin tanıklığında, yeryüzünün ayakta kalma mücadelesine katılan insanların hikayesi.

Kapitalist politikacısından çevreci aktivistine dünyayı elbirliğiyle yağmalayan uygar insan.

Samoa'ya iki misyoner, bir yelkenliyle gelmişti. Yerliler bu beyaz yelkenliyi ufukta bir delik olarak gördüler, beyaz adamın içinden çıkıp kendilerine geldiği bir delik. O, göğü delip geçmişti.



Görsel: Onur Atay

