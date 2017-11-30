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Dosya

			

			

			

			

				
Dosya

				

					

					

						
Murat Can Aşlak    30-11-2017

						
KararsızOkur // Gezegeni kurtarmaya giriş

						

						

							
							

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Bu sayının dosya konusu ekokurgu olunca, KararsızOkur sayfasında da fırsattan istifade Mavi Gezegen’i kurtaralım dedik! İnsanlık, yerel/bölgesel sıkıntılar ve baskın ekonomik sistemin getirdiği sorunlarla boğuşurken, öncelik listelerinde aşağılara düşen -hepimizin sorunu- küresel ekolojik krize farklı perspektiflerden bakmak istedik. En geniş tanımıyla yeşil hareketi, bu hareketin dallarını budaklarını ve hareketin gidişatı çevirmek için önerdiklerini sayfaya taşıdık. Günümüz ekolojik keşmekeşinin düğümlerini anlamak için felsefi, siyasi, tarihsel, ekonomik ve sosyolojik açıdan büyük resmi tanımlayacak, birbirlerini tamamlayacak kanallar inşa etmeye çalıştık. Büyük resmin yanına, hemen uygulanabilir önerileriyle aşağıdan yukarıya bir dalga peşinde koşan kitaplara da sayfada yer verdik.
 
 
(Görseli büyütmek için tıklayınız.)
 
 
Sürdürülebilirlik ve permakültür
 
 
 
Toprağı sürmeden, gübrelemeden, ilaçlama yapmadan, ağacı budamadan, her şeyi kendi yurdunda, kendi mevsiminde yalnızca ihtiyacımız kadar tarım.
 
 
Bu bir "nasıl yapılır"dan çok bir "nasıl düşünmek gerekir" kitabı. Mimarlık sanatına ve inşaat işine doğa gözlüğünden bakabilmek.
 
 
 
Çevresini sömürmeyen ve kirletmeyen, uzun vadeli sürdürülebilir insan yerleşimleri oluşturmak.
 
 
Çamaşırdan bebek bakımına, kişisel bakımdan gıdaya uzanan bir kılavuz.
 
 
Vegan beslenme söz konusu olduğunda "İyi ama..." diye başlayan otuzdan fazla itiraz tartışılıyor. Hayvanlar konusundaki ikiyüzlülüğümüze tutulan ayna...
 
 
Fikri altyapı felsefi iskelet
 
 
Zenginlikten refaha... Ekolojizmin bir ideoloji olarak ilanı.
 
 
"Hayatımız detaylarla mahvoluyor. Sadeleştirmeliyiz."
 
 
Doğayı insandan ayırmadı ve toplumsak eleştiri ve önerileri ölümünden iki bin yıl sonraya ulaşıyor.
 
 
Hayvanat bahçeleri hem devlet iktidarının hem de türler arası iktidarın uzantısı ve örneğidir.
 
 
Bir yeryüzü adaleti manifestosu...
 
 
Politik perspektif
 
 
Doğanın da bir hak öznesi olarak tanınıp tanınmayacağı sorusu sadece bir etik veya hukuk meselesi değil, bir varoluş sorunu.
 
 
Rengarenk, çoğulcu; yeşil politikaların dinamiklerinin bir analizi.
 
 
Teorik perspektifte çevreci hareketler ve radikal ekoloji düşüncesi üzerine tartışmalar.
 
 
  • Yeşiller ve Sosyalizm - der. Tanıl Bora
 
 
Mavi gezegen ve iklim
 
 
Sanki burası bambaşka bir yer, bizim o güzel dünyamızın kötü bir sureti.
 
 
 
 
Ekonomi penceresi
 
 
İpin ucu tüketicilerin ellerinde.
 
 
Kalkınmak ve büyümek sağ ya da sol siyaset için, adeta bir din gibi. Sadece bu hedefe varmak için feda edilecek olgularda anlaşamıyorlar.
 
 
Paradoks şu: Fosil yakıtların ağırlığının azalacağı beklentisi küresel ısınmayı hızlandırıyor. Ne yapmalı?
 
 
Parayla ilişkimizde yanlış olan ne?
 
  • Küreselleşme: Büyük Hayal Kırıklığı - Joseph E. Stiglitz
 
 
Kurgu gerçek el ele
 
 
 
Bir gazetecinin tanıklığında, yeryüzünün ayakta kalma mücadelesine katılan insanların hikayesi.
 
 
Kapitalist politikacısından çevreci aktivistine dünyayı elbirliğiyle yağmalayan uygar insan.
 
 
Samoa'ya iki misyoner, bir yelkenliyle gelmişti. Yerliler bu beyaz yelkenliyi ufukta bir delik olarak gördüler, beyaz adamın içinden çıkıp kendilerine geldiği bir delik. O, göğü delip geçmişti.
 
 
 
 
 
 
Görsel: Onur Atay
 
 
 
						

						

						
						

							
							

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