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Dosya

			

			

			

			

				
Dosya

				

					

					

						
Murat Can Aşlak    01-06-2018

						
KararsızOkur // Otobiyografik romanlar

						

						

							
							

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Herhangi bir romanın yazarının zihnindeki yaratım sürecini inceleyecek olsak elbet bir seviyede otobiyografik unsurlara rastlarız. Ancak çoğu standartlara göre, bir romanın otobiyografik sayılabilmesi için yazardan uyarlanan bir başkahramana sahip olması veya yazarın hayatındaki bir olay örgüsünün romanın omurgasına oturması beklenir. Otobiyografik romanlar bir ayağını gerçeğin soğukluğuna ve inandırıcılığına koyarken, diğer ayağını yazarın yeteneği ve hayal gücüne koyarak hem yazarın kendi hayatına dayandığı için iştahlı, hem gerçekle kendini sınırlamadığı için esnek yapısıyla başlı başına bir tür olabilecek kadar kendini ayrıştırabilmiştir. Kimi okur otobiyografi, günlük ya da anı kitaplarının gerçeğe zincirlenmiş katı sınırlarında zorlanırken, bazıları da kurgunun gerçeğe hayal gücü üzerinden bağlanmasından hoşlanmıyor. Otobiyografik romanlar bu iki türün sivriliklerini yontup meraklısına gerçek ve kurgu arasında daha dengeli bir tecrübe sunuyor
 
 
 
(Görselin büyük hali için tıklayınız.)
 
 
 
 
 
 
 
Görsel: Onur Atay
 
 
						

						

						
						

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
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