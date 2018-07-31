KararsızOkur // Roman serileri: Aynı nehirde yıkanmadan en uzun süreli birliktelikler

Rowling’in artık yeni bir Harry Potter hikayesi yazmayacağını açıklamasını ve Harry Potter’ın 21 yaşına girmesini vesile ederek bu ayın Karasız Okur’unu uzun süreli etkileşim içinde bize dokuna dokuna bizi değiştiren, varlıklarının niteliği felsefi bir soru olan karaketerleriyle bizi uzun vadeli ilişkilere sürükleyen kitap serilerine ayıralım dedik.

Fantastik ve bilimkurgu türleri, dünya yaratma kapasitelerinin doğal bir sonucu olarak, "seri üretime" en yatkın alanı sunuyorlar. Ancak edebiyat evreninin dört köşesinden diğer alt-türler de güçlü seriler çıkartmakta mahirler... Zamana damga vurmuş ve hayatlara en çok dokunan seriler üzerinden edebiyat evrenine dalınca; hem tür, hem dönem, hem coğrafya açısından büyük bir çeşitliliğe rastlanıyor. Biz de kitap serilerinin peşinde, ta Sofokles’in Oedipus’undan başlayıp Dante’nin yedi katlı cehennemine uğradık; oradan Sir Arthur Conan Doyle ‘un Sherlock’u uzerinden Yaşar Kemal’in İnce Memed’ine, oradan klasik ve yakın dönem fantastik edebiyata uzandık. Ta ki başladığımız yere; Harry’nin yanına varana kadar...

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Görsel: Onur Atay