Kedi gibi düşünmenin temel ilkeleri

Stéphane Garnier’in çok satan kitabı Kedi Gibi, kedilere dair söylenmiş veciz sözler eşliğinde, bu nev-i şahsına münhasır varlıkların “hayat duruşları”yla bize yaşamımızda nasıl kılavuzluk edebileceğine ışık tutarken kedilerle bu dünyayı paylaşmanın keyfini de hatırlatıyor.

Kitaptan seçtiğimiz alıntılarla, Hemingway ve Mallarmé gibi isimlerin kedilerden nasıl ilham aldıklarına bakıyoruz.

Merakını hiç kaybetme

“Merak eğitimin temelidir ve eğer bana ‘merak kediyi öldürür’ derseniz ben de size sadece ‘o kedi asilce ölmüştür’ derim.” Arnold Edinborough





Dokunmanın önemine inan

“Kediler okşama biriktirmek için yaratılmış varlıklardır.” Stéphane Mallarmé

Başkalarının yargılarına çok takılma

“Kediler kimin kendilerini sevdiğini, kimin sevmediğini çok iyi bilirler ama düzeltmeye uğraşacak kadar kafaya takmazlar bunu.” Winifred Carrriere





Kendini olduğun gibi kabul ettirmeyi bil

“Kedi hiçbir işe yaramamayı bir izzet-i nefis meselesi olarak görüyor gibidir ama bu durum evde köpeğinkinden daha iyi bir yer için hak iddia etmesine engel değildir.” Michel Tournier







Sevdiklerinin esiri olma

“Eğer siz onun sevgisine layıksanız kedi sizinle dost olacak ama asla esiriniz olmayacaktır.” Théophile Gautier



Ne zaman dinlenmen gerektiğini bil

“Kedimi uyandırdığımda, kendisine tekrar uyuma fırsatı sunulmuş biri gibi minnettar bir havaya bürünüyor.” Michel Audiard







Güç düşkünlerinden uzak dur

“Kedileri seven insanlar güç ilişkilerinden kaçınırlar.” Annie Duperey

Her durumda eğlenmesini bil

“Kedimle oynarken onun benimle, benim onunla eğlendiğimden daha çok eğlenip eğlenmediğini kim bilebilir?” Michel de Montaigne







Dürüst ve dolaysız ol

“Kediler mutlak surette dürüsttür. İnsanlar şu ya da bu sebeple duygularını saklar ama kediler, hayır.” Ernest Hemingway







Sakin kal (yani çoğunlukla)

“Sakinlik fikri oturan bir kedide cisim bulur.” René Char

Görseller (yukarıdan aşağıya): Gökçe İrten, Dilem Serbest, Gülce Baycık