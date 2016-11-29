KuşBakışı // Gaye Boralıoğlu'nun masasından

Gaye Boralıoğlu bir süredir senaryo yazmıyor belki ama kendisini ziyaret ettiğimizde yeni bir roman müjdesi aldık. Bilgisayarının hemen yanındaki, notlar aldığı kartlar da bu yeni romanın gecikmeden, önümüzdeki yıl içinde yayımlanacağının göstergesi...

(Fotoğrafı büyütmek için tıklayınız.)











Ve işte bu masadan çıkmış bir metin; Gaye Boralıoğlu’nun halen üzerinde çalışmakta olduğu yeni romanı “Fani”nin ilk cümleleri:











İnsan, yaralı bir hayvandır.



Ben Hilmi Adalı, pamuksu, beyaz bulutların salındığı gökyüzünün altında, dallarını beni korumak istercesine aşağı sarkıtmış olan şu devasa söğüt ağacının dibinde, alnımın ortasında bir kurşun deliği ile yatıyorum. Yaralıyım. Bu seferki sahici.



Söğüt ağacının yapraklarının arasından tatlı bir güneş ışığı tam göbeğimin üzerindeki düğmeye vuruyor. Bir müddet önce kopan ve sonra karımın yeniden diktiği sarı, metal düğmeye.

Gözlerim kapanıyor.



Açıyorum. Yattığım yerden otların arasına gömülmüş bacaklarımı görüyorum. Ayakkabımın teki çıkmış. Çorabımın deliğinden başparmağım görünüyor. Parmaklarımı oynatmayı deniyorum, olmuyor. Belki ayakkabımı görebilirim umuduyla etrafa bakmaya çalışıyorum, boynumu döndüremiyorum.

Vazgeçiyorum.



Biraz dinlensem, bir parça uyusam, belki bağırıp yardım isteyecek gücü bulabilirim kendimde. Fakat uyumamam gerektiğini biliyorum. Ama nereden bildiğimi bilmiyorum. Muhtemelen filmlerden.

Yanıma düşmüş elimin işaret parmağının ucunda bir karınca yürüyor.



Gözlerim açıkken, bazı görüntüler beliriyor önümde. Birbiriyle ilişkisi olmayan kopuk kopuk görüntüler... Bazen bir manzara, bir ev, çocukluğumdan bir fotoğraf, aniden bir motor geçiveriyor sonra. Bir kedi, yanan bir soba, kıyıya vuran deniz dalgaları. Anneme sarılıyorum, bacağına. Boyum ancak o kadar. Bir okul var, bahçedeyiz. Bayrak göndere çekiliyor. Bütün çocuklar, hepimiz göğsümüzü gururla şişirerek İstiklal Marşı’nı okuyoruz. Bir köpek suya düşüyor...



Fotoğraflar: Pelin Ulca