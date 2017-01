Tüm zamanların en çok izlenen televizyon dizilerinden biri olan The X-Files, 2017'nin başlarında raflardaki yerini alacak iki gençlik kitabıyla süreceğini geçtiğimiz yılın başında duyurmuştuk. Yazar Kami Garcia X-Files hayranlarını fazla bekletmedi; The X-Files Origins: Agent of Chaos ve The X-Files Origins: Devil's Advocate 3 Ocak'ta raflardaki yerini aldı.