NesneKitap // İşte yepyeni bir sanat kitapları serisi

Yayın hayatına yeni başlayan Hep Kitap’tan, Türkçedeki sanat kitaplığına bir katkı: “İşte” serisi...

Sanat kitapları, yayınevleri açısından öncelikle “maliyetli” kitaplar demek. Ön planda görselliğin yer aldığı kitaplar oldukları için, ister istemez, diğer kitaplara göre kullanılan kağıt, kapak, boyut ve genel olarak tasarım gibi özellikleri farklılık gösteriyor ve bu farklılıkların hepsi de belli bir maliyeti peşinden sürüklüyor. Ancak bir taraftan da, her zaman için prestijli kitaplar olarak değerlendirilir sanat kitapları. Herhangi bir yayınevinin portföyünde görünmelerinin etkisi önemlidir.



Sanat akımlarının ya da doğrudan ünlü ressamların ismiyle yayımlanan böylesi kitapların Türkçede birçok örneğini okumak mümkün. Mesela zamanında Literatür Yayıncılık tarafından yayımlanan “Mini Sanat Dizisi”, Taschen ile Remzi Kitabevi’nin ortaklaşa yayımladığı “Taschen Temel Sanat Dizisi” ya da daha yakın bir zamanda yine Remzi Kitabevi tarafından yayımlanmaya başlayan “Sanatçılar-Akımlar-Yapıtlar” dizisi ilk akla gelenlerden... Yapı Kredi Yayınları da ressamların isimlerini taşıyan kitapların yer aldığı benzer bir diziyi, “Batı resminin usta sanatçılarına ilgi duyanlar kadar sanatla yeni tanışanlar için özenle hazırlanan bu kitaplar ayrıntılı metinleri ve yüksek kaliteli baskılarıyla kütüphanelerin baş köşesinde yer alacak,” şeklinde tanıtıyordu örneğin. (Hatta, Yapı Kredi Yayınları’nın “Güncel Kültür Dizisi” kapsamındaki bazı kitaplarını da buraya dahil edebiliriz.) Çok daha yakın bir tarihte ise, yayın hayatına yeni başlayan Hep Kitap’tan bir “katkı” geldi Türkçedeki sanat kitaplığına: “İşte” serisi...



İlk etapta Hep Kitap’tan İşte Dalí, İşte Gauguin, İşte Leonardo da Vinci, İşte Van Gogh ve İşte Warhol kitapları yayımlanmış durumda; dizinin İşte Caravaggio, İşte Goya, İşte Magritte, İşte Bacon, İşte Cézanne, İşte Kandinsky, İşte Matisse, İşte Monet, İşte Pollock ve İşte Rembrandt kitaplarıyla da devam edeceğini şimdiden biliyoruz... Yayımlanan ve yayımlanması planlanan bu kitaplardan anlaşılacağı gibi ünlü sanatçıları merkeze alarak ilerleyen bir seri ile karşı karşıyayız, diğer bir deyişle, önceki örneklerden aşina olduğumuz bir yapısı var kitapların. Ancak önceki örneklerden ayrılan önemli bir yanı da var; evet söz konusu sanatçıların fotoğraflarına, onların elinden çıkmış tablolara da göz gezdiriyoruz sayfalar arasında ama ek olarak, illüstrasyonlar da eşlik ediyor bize. Kapak çiziminden başlayarak, her bir kitap için farklı bir ismin, farklı tekniklerle yaptığı illüstrasyonlar “hoş” bir farklılık katmış “İşte” serisine. (Catherine Ingram’ın kaleme aldığı İşte Dalí kitabının illüstrasyonları Andrew Rae’ye, George Roddam’ın kaleme aldığı İşte Gauguin kitabının illüstrasyonları Slawa Harasymowicz’e, Joost Keizer’in kaleme aldığı İşte Leonardo da Vinci kitabının illüstrasyonları Christina Christoforou’ya ait mesela...)



Dokulu bir kağıdın kullanılmış olması ve kapak yapısı da, her bir kitabın nesne kitap niteliklerini bir adım ileriye taşımış diyebiliriz rahatlıkla. Kitapçılarda fark edildiği anda, en azından uzunca bir süre göz gezdirileceklerdir...