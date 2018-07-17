New York Halk Kütüphanesi’nde görebileceğiniz en tuhaf "yazar yadigarları"

New York Halk Kütüphanesi’nin namını duymak için kenti ziyaret etmeye gerek yok. Burası tüm dünyadaki en aktif kütüphanelerden biri. 1940 yılında Albert Berg tarafından kuruma bağışlanan Berg Koleksiyonu’nu kütüphanedeki diğer koleksiyonlardan ayıran bazı özellikler var. Öncelikle bu bölümü yalnızca randevu alarak ziyaret edebiliyorsunuz. Burası ABD’nin en zengin “ilk baskı” koleksiyonuna sahip. Binlerce elyazması, orijinal kopya, mektup ve yazar notu da cabası.

Ancak burayı özel kılan asıl koleksiyon “edebi nesneler”den oluşuyor. Nesne derken neyi mi kastediyoruz? Ünlü yazarlardan kalan, onların gündelik hayatlarına dair fikir veren “kıymetli nesneler”... Aslına bakarsanız açıklaması zor, ancak örnek verebiliriz:





Jack Kerouac’ın üzerine kendi kanıyla BLOOD (“KAN”) yazdığı bir kart

Charlotte Brontë’nin -içinde saçının bir buklesinin de yer aldığı- yazı masası

Walt Whitman’ın saçı

Virginia Woolf’un koltuk değneği

Vladimir Nabokov’un kelebek çizimleri

Faulkner'ın hayli erotik denebilecek çizimleri

Charles Dickens'ın yazı masası ve lambası

Mark Twain'in kalemi ve yuvarlak çerçeveli gözlüğü

E.E. Cummings’in “ölüm maskesi”*



*Farklı kültürlerde farklı amaçlar için kullanılabilen “ölüm maskesi”, Antik Mısır’da mumyalama sürecinin bir parçasıydı. Orta Çağ’da ise ölümden sonra yapılacak heykellere model olması için uygulanıyordu. Ayrıca bazı kültürlerde cenazede takılmak üzere de ölüm maskesi hazırlanıyordu.

AB

Kaynak: Bookstr



